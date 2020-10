Cette scène supprimée d’Avengers: Endgame laisse entendre que Thanos est toujours vivant

Avengers: Endgame est sorti dans les salles de cinéma françaises il y a un peu plus d’un an. Il y a donc désormais prescription sur la révélation de spoilers liés à la conclusion de 10 ans de blockbusters Marvel. Ça tombe bien : cet article met à mal deux des événements les plus marquants du film de 2019. A savoir la double mort de Thanos, le demi-dieu pourpre qui a (temporairement) supprimé la moitié de toute vie dans l'univers.

Thanos a été éliminé à deux reprises : une fois sous le tranchant de Stormbreaker, la hache de Thor ; une autre après que Tony Stark l’ait décidé en activant les pouvoirs du Gant de l’Infini.

Mais que se passerait-il si l’ennemi le plus mortel des Avengers pouvait revivre à nouveau ? Après tout, jamais deux sans trois dit le dicton. Une scène supprimée d’Avengers: Endgame évoque cette hypothèse comme fortement plausible, elle est aujourd’hui visible sur les bonus vidéo diffusées sur Disney Plus… aux Etats-Unis. L’extrait en question présente un dialogue des plus énigmatiques, entre Bruce Banner (Mark Ruffalo) et L’Ancien (Tilda Swinton).

En substance, ce second personnage explique les règles de la mortalité dans le MCU : « Si quelqu'un meurt, il mourra toujours. La mort est irréversible. Ceux que vous avez perdus [ndlr : à la fin d’Avengers: Infinity War] ne sont pas morts, ils ont été effacés par volonté, ce qui signifie qu'ils peuvent être récupérés par volonté ».

La théorie veut donc que si l’ensemble des super-héros disparus – et la moitié de la population intergalactique avec eux - ont pu réapparaître, alors Thanos qui a été zappé par le même sortilège, peut tout autant nous gratifier d’un come-back. Si quelqu’un le désirait (et se lançait de nouveau à la recherche des gemmes de l’Infini).

Voici pourquoi le retour de Thanos n’aurait pas de sens

Hulk et l'Ancien (Image credit: Future)

Précisons une évidence : quand vous regardez la scène non retenue, vous comprenez pourquoi Marvel et Disney ont décidé de l’écarter. L’échange entre les deux personnages est dénué de toute tension, s’installe clairement trop vite alors que le scientifique et le mentor de Docteur Strange ne se sont jamais rencontrés auparavant, le character design de Hulk semble tout droit sorti d’un jeu PS2… et surtout il ne sert nullement l’intrigue d’Avengers: Endgame.

Pire encore : les commentaires des réalisateurs Joe et Anthony Russo nous montrent les difficultés de ces derniers à séparer l’univers clé du MCU des dimensions alternatives. Or cette scène appartiendrait, pour sa part, à une dimension alternative. Les studios ont choisi de la couper pour ne pas troubler davantage les spectateurs. Elle ne s’inscrit pas formellement dans la continuité, et les films / séries à venir n’ont pas à respecter les règles établies par l'Ancien ci-dessus.

Thanos n’est plus là. Mais si les comics Marvel comme DC nous ont bien imposé un tour de magie permanent, c’est qu’il existe toujours une porte de retour pour les personnages disparus. Et ils ne se privent jamais de l’emprunter.

Via The Independent