Ariana Grande en concert mondial sur Fortnite pendant trois jours

Le prochain grand concert événement de Fortnite approche, et Ariana Grande en sera la tête d'affiche. Depuis quelque temps déjà, les responsables de la licence ont annoncé un concert de la superstar sur Fortnite. Nous avons enfin la confirmation officielle que le Rift Tour aura lieu du 6 au 8 août.

Si l'on en croit les fuites, les fans d'Ariana Grande pourront également obtenir le skin et quelques items cosmétiques de leur popstar préférée, via la boutique du jeu. En plus de cela, les abonnés de Fortnite Crew pourront gagner des récompenses exclusives comme un parapluie planeur et des écrans de chargement uniques.

De plus, étant donné que le matériel promotionnel du concert Rift Tour indique "featuring Ariana Grande", certains fans pensent que d'autres artistes pourraient également faire une apparition lors de l'événement. Il pourrait s'agir de vétérans des concerts Fortnite, comme Travis Scott et J Balvin.

Tout comme les précédents concerts de Fortnite, le spectacle du Rift Tour aura lieu à des heures précises en fonction de votre région.

Sur le continent américain, un concert aura lieu le 6 août à 18 heures (ou midi heure française), tandis que les joueurs d'Asie et d'Océanie assisteront à un concert le 8 août à 12 heures (6h du matin sur notre fuseau horaire). Les joueurs d'Europe et du Moyen-Orient en profiteront quant à eux deux heures avant.

Le concert mondial se tiendra également le 7 août à 14h00 (20h00 en France).

Un aperçu du Fortnite next-gen

Fortnite a donné aux fans beaucoup de choses à apprécier comme à détester récemment. Le nombre croissant de collaborations permet aux joueurs d'incarner un éventail stupéfiant d'icônes de la pop culture. Chaque saison a introduit de nouveaux gameplays passionnants comme les tunnels de sable.

Bien que l'histoire soit devenue encore plus confuse et que l'approche des saisons du chapitre 2 (où presque tout ce qui s’affiche inédit est retiré à la fin de la saison) ait fait perdre au jeu une grande partie du chaos séduisant du chapitre 1, ces concerts et ces événements "non-canon" sont exactement ce dont Fortnite a besoin.

En effet, ce type d'événements s'inscrit dans le cadre du futur de Fortnite. Un espace pour jouer et faire la fête, sans se poser de questions sur le fonctionnement du monde. Si le concert d'Ariana Grande est à la hauteur de l'événement Travis Scott de l'année dernière, il s'agira sans aucun doute d'une course folle où le lore n'a pas d'importance et où les joueurs peuvent prendre plaisir à participer à un clip vidéo dématérialisé spectaculaire.

Même si les concerts dans la vie réelle reprennent, nous espérons que les événements numériques de Fortnite continueront. Espérons simplement qu'Ariana Grande sera à la hauteur du rendez-vous.