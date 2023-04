Apple domine le marché des smartphones reconditionnés dans le monde

En ces temps de ralentissement économique mondial, le marché des smartphones d’occasion se porte bien, très bien même. Apple et Samsung ont toujours été en tête des ventes de smartphones reconditionnés, mais Apple a réussi à creuser un écart considérable en 2022. Avec l’inflation, les utilisateurs se tournent de plus en plus vers les smartphones d’occasion au lieu d’acheter des modèles neufs. En 2022, Apple a ainsi dominé le marché des smartphones reconditionnés, écrasant Samsung sur son passage.

Le cabinet d’analyse Counterpoint a partagé les chiffres de vente pour le marché des smartphones d’occasion en 2022. Apple possède donc 49 % des parts du marché des smartphones de seconde main contre 26 % pour Samsung. L’iPhone 14 se vend mieux d’occasion que le Galaxy S23. D’ailleurs, n’hésitez pas à retrouver notre comparatif entre le Galaxy S23 et l’iPhone 14.

Les ventes de smartphones d’occasion ont augmenté de 5 % d’une année sur l’autre

Le marché des smartphones remis à neuf se porte tellement bien que les ventes ont augmenté de 5 % en 2022 par rapport à 2021. En contrepartie, les ventes de smartphones neufs ont chuté de 11,3 % en 2022, ce qui témoigne bien de la situation économique. En comparaison, les iPhone ne représentaient que 33 % des ventes de téléphones reconditionnés en 2021. Apple qui envisage de lancer son casque AR/VR cette année a donc connu une hausse de 16 % d’une année sur l’autre.

Et encore, les ventes de smartphones d’occasion auraient pu augmenter encore plus en 2022. Comme Counterpoint l’a précisé, la vague de restrictions imposées en Chine à cause du coronavirus l’année dernière a fortement perturbé la vie quotidienne et donc les achats de smartphones de seconde main.

Counterpoint a aussi ajouté que : « une plus grande part de consommateurs a préféré acheter des smartphones reconditionnés haut de gamme et phares par rapport aux années précédentes, ce qui a fait grimper les ASP (prix de vente moyens) du marché secondaire ». Les smartphones d’occasion se sont ainsi vendus à des prix plus élevés en moyenne par rapport à 2021.

Source : Digital Trends