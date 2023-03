Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 : comparatif des modèles standard et Plus

Les Samsung Galaxy S23 et Samsung Galaxy S23+ ne sont pas aussi excitants que le Samsung Galaxy S23 Ultra, mais ils sont beaucoup plus abordables et seront donc probablement très appréciés.

La concurrence est rude cependant, car le S23 est en concurrence directe avec l'iPhone 14 et, pour la première fois, Apple dispose également d'un concurrent évident pour le modèle S23+, sous la forme de l'iPhone 14 Plus.

C'est pourquoi nous avons comparé les Galaxy S23 et Galaxy S23+ avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, afin de déterminer lesquels de ces téléphones ont le plus de chances de l'emporter.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Prix et disponibilité

Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont tous deux disponibles dans le monde entier depuis le 17 février. Pour ce qui est du prix, le Samsung Galaxy S23 est proposé à partir de 959€ et le Galaxy S23+ à partir de 1219€.

Pour rappel, ils sont en France à un tarif un peu plus élevé que la série Galaxy S22 de Samsung.

Avec ce prix de départ, vous pouvez obtenir un modèle avec 128 Go de stockage dans le cas du Samsung Galaxy S23 et 256 Go dans le cas du Galaxy S23+, mais il existe également un modèle S23 de 256 Go à 1019 €, et un modèle S23+ de 512 Go à 1339€.

Le Galaxy S23 a un prix inférieur à celui de l'iPhone 14 (photo) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'iPhone 14, quant à lui, a été lancé en septembre 2022 et est proposé à partir de 1019€ pour une capacité de stockage de 128 Go, de 1149€ pour une capacité de 256 Go et de 1409€ pour une capacité de 512 Go.

Enfin, l'iPhone 14 Plus est proposé à partir de 1169€ pour un modèle de 128 Go, et passe à 1299€ pour un modèle de 256 Go, et à 1559€ pour un modèle de 512 Go.

Les prix de ces téléphones restent globalement élevés et assez proches, avec un avantage toutefois aux Galaxy, un peu moins chers.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Design

Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ sont pratiquement identiques, même si le second est plus grand.

Ils sont dotés d'un écran plat et d'un appareil photo en façade dans un poinçon en haut au centre, tandis qu'à l'arrière, chaque objectif est individuellement intégré au boîtier au lieu d'être logé dans un bloc caméra, comme sur les S22 et S22+.

Les bordures d'écran sont fines - comme on peut l'espérer sur un téléphone haut de gamme et le dos est en verre, tandis que le cadre est en métal.

En fait, le dos et l'écran sont protégés par le verre Gorilla Victus 2 et les téléphones sont conformes à la norme IP68 pour la résistance à la poussière et à l'eau. Ils sont disponibles dans les coloris crème, lavande, vert, noir, lime et graphite.

Un Samsung Galaxy S23 en lavande (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Quant au poids et aux dimensions, le Samsung Galaxy S23 mesure 146,3 x 70,9 x 7,6 mm et pèse 168 g, tandis que le Samsung Galaxy S23+ mesure 157,8 x 76,2 x 7,6 mm et pèse 196 g.

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont également dotés d'un écran plat, d'un dos en verre et d'un cadre métallique. Toutefois, ils sont dotés d'une encoche plutôt que d'un poinçon pour la caméra de façade, ce qui leur confère un aspect moins moderne.

Ils possèdent également un bloc caméra au dos plutôt que des lentilles individuelles, mais ils sont conformes à la norme IP68, comme les téléphones de Samsung, et utilisent la technologie Ceramic Shield pour protéger l'écran. Il y a donc de nombreuses similitudes.

La plus grande différence réside sans doute dans le choix des couleurs, ces téléphones étant disponibles dans les coloris suivants : minuit (noir), lumière stellaire (blanc), bleu, mauve, jaune et rouge (productRED)

Les poids et les dimensions diffèrent également, bien entendu. L'iPhone 14 mesure 146,7 x 71,5 x 7,8 mm et pèse 172 g, tandis que l'iPhone 14 Plus mesure 160,8 x 78,1 x 7,8 mm et pèse 203 g.

L'iPhone 14 est donc légèrement plus grand et plus lourd que le Galaxy S23, tandis que l'iPhone 14 Plus est un peu plus grand et plus lourd que le Galaxy S23+, mais pas de beaucoup.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Écran

Le Samsung Galaxy S23 dispose d'un écran AMOLED de 6,1 pouces (1080 x 2340 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que le Samsung Galaxy S23+ possède les mêmes caractéristiques, mais sur un écran de 6,6 pouces. Cela donne 425 pixels par pouce pour le S23 et 393 pour le Samsung Galaxy S23+.

Quant à l'iPhone 14, il dispose d'un écran OLED de 6,1 pouces (1170 x 2532 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 460 pixels par pouce, tandis que l'iPhone 14 Plus dispose d'un écran OLED de 6,7 pouces (1284 x 2778) avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et 458 pixels par pouce.

L'iPhone 14 Plus n'a qu'un taux de rafraîchissement de 60 Hz (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La principale différence est donc que la série Samsung Galaxy S23 a un taux de rafraîchissement plus élevé que les iPhone.

Cela pourrait donner un léger avantage aux écrans des téléphones Samsung, mais ce n'est pas une victoire totale car les iPhone ont des écrans à la résolution légèrement supérieure, et l'écran de l'iPhone 14 Plus est un peu plus grand que celui du Samsung Galaxy S23+.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Caméras

Les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ disposent des mêmes appareils photo, à savoir un capteur principal de 50 mégapixels f/1,8, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels f/2,2 et un téléobjectif de 10 mégapixels f/2,4, avec un zoom optique 3x, ainsi qu'une caméra frontale de 12 mégapixels.

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus disposent d'un capteur principal de 12 Mpx f/1,5, d'un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx f/2,4 et d'une caméra selfie de 12 Mpx f/1,9.

Le Samsung Galaxy S23 dispose d'un trio de caméras à l'arrière (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Les modèles Galaxy S23 sont donc dotés d'un capteur supplémentaire, à savoir un téléobjectif. Le capteur principal des Samsung Galaxy S23 et S23+ dispose aussi de plus de mégapixels.

Bien sûr, les mégapixels ne font pas tout et les téléphones d'Apple prennent d'excellentes photos, mais pour la polyvalence au moins, le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ ont sans doute la meilleure configuration. Dommage qu'ils n'aient pas hérité du capteur de 108 Mpx du Samsung Galaxy S22 Ultra, maintenant que le S23 Ultra est passé à un capteur de 200 Mpx.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14: Batterie

Le Samsung Galaxy S23 dispose d'une batterie de 3 900 mAh avec une charge filaire 25 W et sans fil 15 W, tandis que le Samsung Galaxy S23+ dispose d'une batterie de 4 700 mAh avec une charge filaire 45 W et sans fil 15 W.

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont donc vaincus sur le papier, puisque le premier dispose d'une batterie de 3 279 mAh avec charge filaire de 20 W et charge sans fil de 15 W, tandis que le second dispose d'une batterie de 4 323 mAh avec charge filaire de 20 W et charge sans fil de 15 W.

Le grand gagnant est donc le Samsung Galaxy S23+ avec sa vitesse de charge relativement rapide de 45 W.

Les téléphones d'Apple perdent en capacité de batterie (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dans d'autres domaines, les deux téléphones "Plus" semblent assez similaires l'un à l'autre en ce qui concerne les spécifications de la batterie, tout comme les deux modèles standard - bien que Samsung ait l'avantage à la fois pour la vitesse et la capacité.

Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté que l'iPhone 14 Plus avait une autonomie impressionnante, et Apple a tendance à faire tenir les petites capacités plus longtemps, il sera donc intéressant de voir si ces modèles Samsung Galaxy S23 battent les téléphones comparables d'Apple dans la pratique. Nous le saurons une fois que nous les aurons soumis à un test complet.

Samsung Galaxy S23 vs iPhone 14 : Spécifications et caractéristiques

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Plus iPhone 14 iPhone 14 Plus Prix : À partir de 1 019 € À partir de 1 219 € À partir de 1 019 € À partir de 1 169 € Dimensions : 146.3 x 70.9 x 7.6mm 157.8 x 76.2 x 7.6mm 146.7 x 71.5 x 7.8mm 160.8 x 78.1 x 7.8mm Poids : 168g 196g 172g 203g OS: Android 13 Android 13 iOS 16 iOS 16 Taille de l'écran : 6.1 pouces 6.6 pouces 6.1 pouces 6.7 pouces Définition : 1080 x 2340 pixels 1080 x 2340 pixels 1170 x 2532 pixels 1284 x 2778 pixels CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy A15 Bionic A15 Bionic RAM : 8GB 8GB 6GB 6GB Stockage : 128GB / 256GB 256GB / 512GB 128GB / 256GB / 512GB 128GB / 256GB / 512GB Batterie : 3,900mAh 4,700mAh 3,279mAh 4,323mAh Caméra arrière: 50MP grand-angle, 12MP ultra grand-angle, 10MP téléobjectif 50MP grand-angle, 12MP ultra grand-angle, 10MP téléobjectif 12MP grand-angle, 12MP ultra grand-angle 12MP grand-angle, 12MP ultra grand-angle Caméra avant: 12MP 12MP 12MP 12MP

Vous ne devriez pas manquer de puissance avec ces téléphones - ceux de Samsung utilisent une version suralimentée du chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui est déjà un produit phare, tandis que ceux d'Apple utilisent le puissant chipset A15 Bionic.

En fait, la série Samsung Galaxy S23 pourrait avoir un avantage, ce qui n'est généralement pas le cas, mais Apple a décidé d'utiliser un chipset vieux d'un an dans les modèles de base et Plus de l'iPhone 14.

En ce qui concerne la mémoire vive, vou saurez 8 Go avec les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+, alors que l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ne disposent que de 6 Go. Mais comparer les quantités de mémoire vive des iPhone avec celles des téléphones Android n'a pratiquement aucun sens, car Apple fait en sorte qu'une petite quantité suffise pour un long, très long moment.

Les Samsung Galaxy S23 et S23+ sont équipés d'une puce plus récente (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pour ce qui est du stockage, le Samsung Galaxy S23 est disponible en 128 ou 256 Go. Le Samsung Galaxy S23+ est quant à lui disponible en 256 ou 512 Go.

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus offrent davantage d'options, puisqu'il est possible de choisir entre 128 Go, 256 Go et 512 Go pour les deux téléphones. Bien sûr, ils n'ont pas d'emplacement pour carte microSD, mais les téléphones Samsung n'en ont pas non plus.

La plus grande différence entre les iPhone et les téléphones Samsung Galaxy réside dans le logiciel : la série iPhone 14 fonctionne sous iOS 16, tandis que la série Samsung Galaxy S23 fonctionne sous Android 13, avec l'interface One UI 5.1 de Samsung. Il n'y a pas de vainqueur incontestable, il s'agit simplement d'une question de préférence personnelle.

Il n'y a pas de grande différence dans les options de connectivité, puisque les quatre téléphones prennent en charge la 5G. Cependant, ces iPhone offrent des communications d'urgence par satellite, ce que vous n'avez pas avec les téléphones de Samsung.

L'iPhone 14 a désormais de sérieux concurrents (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Lequel devriez-vous acheter ?

D'après leurs spécifications et leurs caractéristiques, les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23+ devraient constituer une solide concurrence pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus.

Les téléphones de Samsung présentent des taux de rafraîchissement plus élevés, un design sans doute plus moderne en raison de l'absence d'encoche, un appareil photo supplémentaire, un chipset plus récent, de plus grandes batteries, une recharge plus rapide et, du moins dans le cas du S23+, un espace de stockage de départ plus important.

Les iPhones ont moins de points forts, du moins sur le papier, mais leurs écrans ont une résolution légèrement supérieure, ils offrent plus d'options de stockage, ils proposent des communications d'urgence par satellite, et l'iPhone 14 Plus a un écran légèrement plus grand que celui du Samsung Galaxy S23+.

Par ailleurs, les couleurs disponibles et les systèmes d'exploitation sont différents, tandis que la plupart des autres aspects sont assez similaires.

La série Samsung Galaxy S23 est donc légèrement supérieure sur le papier, mais la lutte sera très serrée et les vainqueurs ne seront connus que lorsque les téléphones de Samsung auront été soumis à une évaluation complète par TechRadar. Il est cependant probable que ces téléphones se classent tous parmi les meilleurs smartphones de 2023.