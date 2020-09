Il existe une nouvelle version d'Android 11 conçue pour accélérer les smartphones bon marché

Android 11 est sorti et si vous disposez d’un smartphone compatible, vous pouvez télécharger et tester le nouveau système d'exploitation mobile de Google. D'autres téléphones mobiles deviendront éligibles au fil du temps, mais le logiciel est trop lourd pour fonctionner sur des modèles d’entrée de gamme ou à faible consommation d'énergie - c'est là qu'intervient Android 11 (Go Edition).

Succédant à Android 10 Go Edition, il s’agit d’une version légère du système d'exploitation « complet » de la firme de Mountain View. Sa destination : les téléphones mobiles à faible mémoire vive et à faible capacité de stockage non pris en charge par Android 11. Ceux-ci comprennent exactement 2 Go de RAM ou moins, nous avons donc affaire à des modèles obsolètes souvent récupérés sur des plateformes de ventes entre particuliers. En effet, les smartphones d’entrée de gamme modernes embarquent plutôt 3 ou 4 Go de RAM, tandis que les appareils mobiles premium peuvent monter jusqu'à 16 Go.

Aucune liste des téléphones compatibles avec Android 11 Go Edition n’a été publiée pour le moment.

Que va changer Android 11 Go Edition ?

La fonction la plus utile de cette version allégée d'Android 11 est peut-être l'augmentation de sa vitesse. Les applications devraient se lancer 20 % plus rapidement via cet OS.

Comme Android 11, Go Edition modifie les notifications, de sorte que celles liées aux applications de messagerie, comme WhatsApp et Facebook Messenger, soint placées dans un onglet « Conversations » séparé des autres bulles.

Un autre changement important, qui est appliqué depuis un certain temps sur les téléphones Android non Go Edition, est l'introduction de la navigation gestuelle. Cette fonctionnalité supprime les trois boutons de navigation situés en bas de l'écran (le carré, le cercle et le triangle), et permet de naviguer en glissant du bas de l'écran vers le haut ou sur les côtés pour se déplacer. C'est un moyen intuitif et rapide d’utiliser votre téléphone. Néanmoins, il bouleversera assurément vos habitudes et pourrait ne pas convenir aux utilisateurs les plus conservateurs.

Sous Go Edition, vos fichiers sont mieux protégés qu'auparavant. Vous pouvez ajouter des codes PIN aux dossiers si vous le souhaitez, pour empêcher quiconque d'accéder à vos données personnelles, images, vidéos et autres contenus.

Enfin, certaines des options de protection de la vie privée, présentes sur les dernières mises à jour Android, sont désormais disponibles depuis le logiciel Go Edition. La principale est la gestion des autorisations, plus fluide. Grâce à Go Edition, il ne vous sera plus demander d’autoriser une application à accéder à votre appareil photo, à vos données de localisation ou à vos informations de santé en permanence… mais de manière ponctuelle. De plus, ces autorisations seront réinitialisées si vous n'utilisez plus l'application pendant un certain temps.

En règle générale, ce nouveau système d'exploitation servira tout utilisateur un peu perdu avec la prise en main d’un smartphone. Comme les personnes âgées ou celles qui ont simplement besoin d'un outil de communication, non d’un ordinateur de poche. Cette version allégée d'Android 11 rendra, espérons-le, l'expérience téléphonique plus facile pour cette base d'utilisateurs.