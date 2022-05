AMD lance trois nouvelles cartes graphiques AMD Radeon plus rapides, mais aussi plus chères

AMD ajoute trois nouvelles cartes graphiques au sein de sa gamme Radeon RX 6000 : les 6650 XT, 6750 XT et 6950 XT.

Ces modèles inédits sont des mises à niveau directes de GPU récents, comme en témoigne le "50" dans leur dénomination. Le 6650 XT est une optimisation du 6600 XT, le 6750 XT perfectionne le 6700 XT, et le 6950 XT constitue la plus-value du 6900 XT. Bien qu'il s'agisse de modèles améliorés, les propositions des nouvelles cartes ne sont pas vraiment différentes de celles de leurs aînées, elles apportent juste plus de vélocité et des prix plus élevés.

Les trois cartes graphiques sont construites sur l'architecture RDNA 2 d'AMD, mais elles ont toutes été modifiées pour devenir plus rapides - tout en partageant les mêmes options que les GPU originaux.

La première est FidelityFX Super Resolution 2.0 qui augmente le framerate et la qualité d'image sur les jeux pris en charge. Ensuite, AMD Software Adrenalin Edition, qui peut accroître de 10% les performances de certains jeux DirectX 11.

La technologie AMD Smart Access Memory (SAM) est une fonction qui peut améliorer les performances d'une machine lorsqu'elle est associée à un CPU Ryzen et à une carte mère AMD 500. Si le 6950 XT est couplé à un processeur Ryzen 7 5800X3D, par exemple, ces performances peuvent atteindre 14% selon la Team Red.

Et puis il y a l'AMD Infinity Cache qui réduit la latence et la consommation d'énergie.

Une mise à niveau plutôt mineure

Les nouvelles cartes AMD Radeon RX 6X50 XT annoncées sont des mises à niveau modestes par rapport à leurs homologues de la série 6000. Seules les fréquences d’horloge sembleront plus satisfaisantes pour tout acheteur intéressé ici.

La 6650 XT affiche maintenant des fréquences d’horloge gaming et boost respectives de de 2 410 MHz et 2 635 MHz.

La 6750 XT promet 2 496 MHz en mode standard et jusqu'à 2 600 MHz en mode Boost. Tandis que la 6950 XT dispose d’une fréquence d’horloge de 2 100 MHz par défaut, avec un boost poussant jusqu'à 2 310 MHz. C’est le modèle le plus lent de la bande, mais il dispose d’un TGP sensiblement plus élevé. Les 6950 XT et 6750 partagent la même vitesse mémoire de 18 Gbps, celle du 6650 XT se positionne juste en dessous, à à 17,5 Gbps.

Ce ne sont pas de mauvais chiffres, mais il ne s’agit pas d’une amélioration conséquente non plus. Par exemple, l'ancienne carte graphique RX 6600XT présente une fréquence standard de 2 359 Mhz et une fréquence boostée de 2 589 Mhz, ce qui se rapproche convenablement des performances de la 6650 XT.

Mais si vous voulez profiter de ce léger boost, les 6950 XT et 6750 XT sont actuellement en vente sur le site d'AMD. La 6650 XT, de son côté, apparaît disponible chez les partenaires AIB comme Gigabyte et Asus, par le biais de divers détaillants. La RX 6950 XT est proposée à partir de 1 259 €, la RX 6750 XT dès 769 € et la RX 6650 XT à 549 €. Les cartes tierces peuvent vous coûter plus cher en fonction des fonctionnalités supplémentaires qu'elles offrent.