Jeux de cartes en ligne : comment démarrer une partie avec vos amis ?

Il est très facile de lancer un jeu de cartes en ligne si vous préférez rester à la maison où si vous êtes coincé chez vous à ne rien à faire. Il existe de nombreuses options, que vous recherchiez un jeu traditionnel ou même un jeu plus élaboré.

Nous avons mis au point quelques méthodes simples pour vous permettre de jouer aux cartes avec n'importe qui tout en restant dans le confort de votre maison. Et ce quel que soit le jeu auquel vous voulez jouer, votre niveau de compétence ou le nombre de personnes qui y jouent. Plusieurs options s’offrent à vous.

Jouer aux cartes en ligne : quelles sont les options ?

Jouez aux cartes sur des applications de messagerie Jouez aux cartes sur des sites web dédiés Jouez aux cartes sur une table virtuelle Téléchargez une application de jeu de cartes Essayez un jeu de cartes à collectionner

(Image credit: Logitech)

1. Jouez aux cartes sur des applications de messagerie

Pour : une plus grande proximité

une plus grande proximité Contre : il vous faut un jeu de cartes

Si vous possédez déjà un jeu de cartes et que vous souhaitez jouer avec, il peut être plus aisé de tout simplement faire un appel en visio depuis votre smartphone ou via une application de messagerie. Et d'appeler d'autres personnes pour pouvoir jouer avec elles en face à face.

Bien sûr, cela ne fonctionne pas pour tous les jeux : si vous devez garder vos cartes secrètes, à un moment ou à un autre il sera difficile de montrer une combinaison à une personne en particulier, sans la révéler au passage à tous les autres participants. Il sera également impossible de mélanger le jeu de cartes de la même manière pour deux personnes à deux endroits différents.

Mais pour des parties de bataille, par exemple, ou d'autres jeux coopératifs, il pourrait être possible de jouer ensemble via Internet. Et ce de manière beaucoup plus personnelle !

Pour cela, vous aurez besoin d'une webcam, à moins que vous ne disposiez d'un appareil avec webcam intégrée. Si vous trouvez les prix des webcams élevés en ce moment, nous avons un guide pour vous aider à acheter une bonne webcam au meilleur prix.

(Image credit: cardgames.io)

2. Jouez aux cartes sur des sites web dédiés

Pour : une multitude de jeux

une multitude de jeux Contre : peu de jeux multijoueurs

Si vous souhaitez tout simplement jouer à un jeu de cartes basique en ligne, comme vous le feriez normalement avec un set de cartes cartonné, vous pouvez facilement y parvenir car il existe de nombreux sites web offrant ce service.

Le site que nous utilisons habituellement s’appelle cardgames.io. Il propose de nombreux jeux de cartes comme le Rami, Pyramides ou encore la Dame de Pique, ainsi que certains autres jeux populaires comme le Démineur et les Échecs. Il s'agit d'un site web simple qui peut fonctionner sur pratiquement n'importe quel appareil. Hélas, il n'y a pas d'option multijoueur ici, vous ne pourrez que choisir entre une partie en solo ou contre l’ordinateur.

Si vous préférez jouer avec un ami sur Internet, la prochaine option sera parfaite pour vous.

(Image credit: Berserk Games)

3. Jouez aux cartes sur une table virtuelle

Pour : expérience amusante

expérience amusante Contre : coûteux

Si vous aimez la sensation d’être réunis autour d'une table avec vos compagnons de jeu, mais que vous ne pouvez pas le faire de manière physique, il existe heureusement d’autres options sous forme de tables virtuelles. Tables qui vous permettront de jouer à de nombreux jeux nécessitant un paquet de cartes ou d'autres outils.

L'une de ces options est playcards.io, une table virtuelle en 2D qui vous donne accès, à vous et à vos amis, au même plateau et d’interagir dessus ensemble, en tirant des cartes de jeu, en déplaçant des paquets de cartes ou encore en faisant apparaître de nouveaux paquets. Si vous connaissez déjà les règles du jeu, cette table est très facile à utiliser.

Une autre variante est Tabletop Simulator, un jeu Steam qui émule pour vous une vraie table de jeu. Ce programme vous invitera à jouer à de nombreuses activités comme le poker, les échecs, les dominos et tous les jeux de cartes dont vous connaissez les règles. Vous pourrez même acheter si vous le souhaitez des jeux de plateau supplémentaires en extension. Le seul inconvénient est que cette option coûte un peu cher, chaque joueur devant posséder une copie du jeu pour y jouer ensemble.

(Image credit: Pexels)

4. Téléchargez une application de jeu de cartes

Pour : beaucoup de choix

beaucoup de choix Contre : aucune application qui sort du lot

Il est très facile de taper "jeux de cartes" ou quelque chose de plus spécifique dans la barre de recherche de l'App Store ou du Play Store et de trouver de nombreuses options qui vous permettront de lancer des jeux de cartes classiques ou plus spécialisés.

Les résultats changent assez fréquemment, il nous est donc difficile de recommander une application qui restera populaire indéfiniment. Mais vérifiez le classement de chaque application ainsi que le nombre de téléchargements avant de vous lancer, cela devrait vous indiquer lesquelles sont les plus fiables.

Si vous aimez les jeux de niche, comme ceux que nous allons aborder ensuite, il existe également de nombreuses options. Certains jeux de plateau populaires qui se jouent avec des cartes sont également disponibles sous forme d'application, comme Star Realms ou 7 Wonders : Duel and Exploding Kittens, bien que vous deviez généralement payer pour pouvoir y accéder.

(Image credit: Bethesda)

5. Essayez un jeu de cartes à collectionner

Pour : de nombreuses options intéressantes

de nombreuses options intéressantes Contre : ils peuvent s’avérer un peu compliqué

Les jeux de cartes à collectionner peuvent eux aussi être des jeux extrêmement amusants et stimulants auxquels vous pourrez jouer sur votre ordinateur, votre console de jeu, votre smartphone ou encore votre tablette.

Des jeux comme The Elder Scrolls: Legends, Hearthstone, Pokemon TCG, Gwent, Yu-Gi-Oh ! Duel Links et bien d'autres sont des titres très populaires qui se pratiquent avec des cartes spécifiques.

Certains de ces jeux peuvent être assez complexes par rapport à un jeu de cartes standard, et si vous n'avez joué qu'au rami auparavant, certains d'entre eux peuvent vite devenir "prise de tête". Mais si vous passez un petit peu de temps à essayer d'en comprendre les règles, cela pourrait se révéler très gratifiant au final.