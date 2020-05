Bugs iOS 13 : comment résoudre tous les problèmes techniques qui ralentissent votre iPhone ?

La mise à jour iOS 13 d'Apple a introduit de nombreuses fonctionnalités attendues depuis longtemps par les utilisateurs d’un iPhone. Mais au-delà du mode sombre et de quelques améliorations, le nouvel OS s’accompagne d’inévitables bugs et autres anomalies curieuses.

Vous pouvez vivre avec la plupart de ces problèmes techniques - relativement légers -, tandis que certains peuvent interrompre sérieusement vos applications ou la globalité de l’interface utilisateur. Nous avons essayé de recenser les problèmes les plus couramment rencontrés sous iOS 13 et ses différentes mises à jour.

Nous dresserons progressivement tous les nouveaux bugs répertoriés par les possesseurs d’iPhone tout comme ceux auxquels nous faisons face nous-mêmes. Bien entendu, nous proposerons une solution complète et définitive pour résoudre chacun d’entre eux. En attendant qu’Apple mette en ligne un correctif officiel que nous vous présenterons également s’il éradique efficacement les perturbations les plus importantes.

Les derniers correctifs publiés sont ainsi venus à bout de plusieurs problèmes comme l’écran noir visible après le lancement de l’application Caméra. Ou encore les plantages subis suite à l’activation du mode sombre ou de la saisie d’un captcha. La plupart du temps, il vous sera conseillé de mettre tout simplement à jour votre iPhone. Pour ce faire, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis appuyez sur « Mises à jour automatiques ».

Si votre problème n’est pas résolu, lisez ce qui suit et continuez de surveiller les dernières mises à jour d’Apple.

Face ID ne reconnaît pas votre visage

Ce problème n'a pas encore été résolu, mais Apple est en train de mettre au point une solution de contournement. Bonne nouvelle : le correctif est présent dans la version bêta d’iOS 13.5, actuellement en cours de développement. Il s’avère donc probable que vous en bénéficiez bientôt, probablement à la mi-mai. Malheureusement, cela ne vous permettra pas d'utiliser Face ID lorsque vous portez un masque de protection. A la place, votre iPhone se contentera de débloquer le pavé numérique en même temps que l’appareil scanne votre visage. Ce afin que vous puissiez saisir votre code PIN rapidement. Ce n’est pas la solution parfaite mais cela vous permettra de gagner quelques secondes d’exécution.

FaceTime ne peut pas communiquer avec les anciens appareils Apple

Un bug empêche les utilisateurs de versions plus récentes d'iOS (et d'iPadOS) de passer des appels FaceTime avec ceux possédant d'anciennes versions d'iOS ou macOS. Toutefois, depuis la mise à jour iOS 13.4.1 (ou iPadOS 13.4.1), il est de nouveau possible de communiquer avec tout appareil Apple tournant sous iOS 9.3.6, OS X El Capitan 10.11.6 ou sous des versions antérieures.

L’application Mail ne fonctionne plus

Apple a sorti iOS 13.1 une semaine avant la date prévue, ce qui a eu pour conséquence de perturber sérieusement l’application Mail. Parmi les problèmes les plus fréquents liés à vos comptes de messagerie : le nom des expéditeurs n’apparaît plus, l’application ne comptabilise plus les nouveaux messages, certains mails ne peuvent plus être envoyés. Un correctif a depuis été apporté par la firme de Cupertino. Il vous suffit donc de télécharger la dernière version d’iOS 13 pour stabiliser votre application Mail.

Si vos problèmes concernent d'autres applications de courrier électronique, autres que celle proposée nativement par Apple, nous vous recommandons de mettre à jour ces dernières. Si malgré cela, vous ne recevez toujours pas votre courrier, modifiez vos paramètres de récupération de données. Allez dans Réglages > Mots de passe et comptes > Récupération des nouvelles données.

Depuis le passage à iOS 13, de nombreux utilisateurs ont signalé des ajouts de rappels ou de listes ne s’affichant plus. Ainsi que des problèmes généraux de synchronisation avec les notes et les contacts. Ce contretemps est semble-t-il corrigé depuis la version 13.1.2 d’iOS. Aussi, pensez à réactualiser votre interface comme indiqué au début de ce tuto.

Apple précise cependant que vous ne pouvez pas partager vos rappels, vos listes ou vos contacts avec des appareils non compatibles ou pilotés par des versions iOS / iPadOS / macOS obsolètes. La mise à jour doit se faire sur l’ensemble de ces dispositifs. Et si le problème de synchronisation persiste, assurez-vous que la date et l’heure soient correctement paramétrées sur tous vos appareils connectés via iCloud. Contrôlez également que votre volume de data disponible reste dans les limites autorisées.

Votre clavier tiers a un accès complet au téléphone

iOS 13 a créé quelques soucis de confidentialité associés à l’utilisation de claviers tiers. Si vous n’utilisez pas de clavier Apple, il est fort possible que votre clavier personnalisé dispose désormais d’un accès complet à tous vos services iOS. Même si vous l’aviez configuré avec des droits limités. Une faille de sécurité qui a été colmatée avec la mise à jour iOS 13.1.1. Ne vous inquiétez plus et téléchargez la dernière version de votre OS.

Impossible de restaurer votre iPhone à partir d'une sauvegarde

Encore un autre problème corrigé avec les dernières mises à jour iOS 13. Si vous cherchiez à restaurer votre iPhone depuis une sauvegarde, votre écran restait figée sur la barre de progression du téléchargement. iOS 13.1.2 a réglé cette anomalie graphique. Procédez à la mise à jour logicielle pour en profiter.