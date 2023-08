Quake II : le remake du FPS légendaire est enfin disponible sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch

Voici un jeu qui ne nécessitera pas une carte graphique Nvidia RTX 3090 . En effet, Quake II est un FPS datant de 1997, et ses graphismes, bien que toujours efficaces, ont bien vieilli. Nightdive Studios a ainsi travaillé avec Bethesda, à qui on doit le prochain Starfield , afin de remasteriser le légendaire FPS d'id Software. Celui-ci est maintenant disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Les joueurs qui possèdent le jeu original sur GOG ou Steam bénéficient d'une mise à jour gratuite.

Vous pouvez ainsi revivre la campagne solo de Quake II, ou l'essayer pour la première fois avec la bande-son originale de Sonic Mayhem et bien d'autres améliorations. En effet, les graphismes ont été améliorés pour inclure la prise en charge des écrans larges, des taux de rafraîchissement de 120 Hz et même une résolution 4K.

Quake II : le jeu prend en charge le cross-play intégral, des avis extrêmement positifs sur Steam

Le remake inclut les extensions originales Mission Pack: The Reckoning et Mission Pack: Ground Zero, qui comprennent plus de 30 niveaux supplémentaires en mode solo et une vingtaine de cartes de combat à mort. De plus, Quake II bénéficie d’une toute nouvelle extension intitulée Call of the Machine. Celle-ci comprend 28 niveaux de campagne supplémentaires et une carte de combat à mort entièrement nouvelle.

Le jeu propose bien sûr le mode multijoueur, y compris la coopération locale et en ligne jusqu'à quatre joueurs. Vous pouvez vous affronter en deathmatch, en team deathmatch et en capture du drapeau avec un maximum de 16 joueurs. Le remake de Quake II bénéficie également d’un cross-play intégral. Toutefois, les joueurs PC souhaitant affronter des joueurs consoles devront utiliser une manette, afin de ne pas déséquilibrer le jeu.

Quake II est actuellement disponible sur Steam pour moins de dix euros. Les évaluations récentes sont très positives. De plus, il semble que cette mise à jour rencontre un franc succès, les avis récents étant extrêmement positifs.