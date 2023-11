Ubisoft arrête les services en ligne pour 10 titres, dont plusieurs jeux Assassin's Creed

Ubisoft a annoncé la mise hors service des services en ligne de plusieurs anciens jeux pour janvier 2024, dont un grand nombre de titres Assassin's Creed.

Malheureusement, la liste des titres qui seront retirés de la circulation comprend des jeux emblématiques comme Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood et Assassin's Creed Revelations. Même si les ajouts plus récents à cette ancienne série ne sont pas concernés, comme Assassin's Creed Mirage, il est tout de même triste de voir ces jeux emblématiques disparaître.

La série Assassin's Creed n'est pas la seule à passer à la trappe. Il y a aussi Ghost Recon Future Soldier, Splinter Cell : Conviction et R.U.S.E, qui seront mis hors ligne dans un avenir assez proche.

Pour tous ces jeux, les joueurs ne pourront plus utiliser les modes multijoueurs, lier leurs comptes Ubisoft dans le jeu ou utiliser d'autres fonctions en ligne. En outre, les récompenses Ubisoft Connect ne seront plus disponibles.

S'il est triste de voir tous ces jeux mourir à petit feu, il faut savoir qu'un grand nombre de ces titres sont incroyablement anciens et se trouvent sur des plateformes de "vieille génération" telles que la Xbox 360 ou la PlayStation 3. Dans un article publié sur la page d'accueil d'Ubisoft, l'éditeur explique ce que signifie le déclassement de tant de jeux. "Nous ne prenons pas à la légère la mise hors service des services en ligne pour les jeux plus anciens. Cependant, c'est aussi une nécessité car la technologie derrière ces services devient obsolète."

Ce n'est pas la première fois qu'Ubisoft coupe les services en ligne pour les jeux plus anciens. En juillet dernier, l'éditeur avait annoncé la désactivation de 15 jeux. Il s'agissait notamment de Far Cry 3, Splinter Cell : Blacklist et Rayman Legends. Le seul jeu qui a été épargné est le jeu de simulation économique et de construction de ville Anno 2070. Toutefois, les développeurs ont promis de "consacrer une partie de [leurs] ressources de développement à la mise à niveau de l'infrastructure vieillissante des services en ligne d'Anno 2070 vers un nouveau système".

Pour des jeux sensationnels, récents et amusants, ne manquez pas de jeter un coup d'œil à ces supers jeux PS5 et aux meilleurs jeux Xbox Series X, qui sont tous disponibles dès aujourd'hui.