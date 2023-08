La boutique Xbox 360 va bientôt fermer ses portes

Si Microsoft n'a pas besoin d'une nouvelle Xbox pour concurrencer la PS5 , il semblerait que l'entreprise n'ait plus non plus besoin de sa vénérable Xbox 360. En effet, la boutique de la console va bientôt fermer définitivement. Les joueurs devront donc choisir entre la Xbox Series X et la Xbox Series S . En effet, passé le 29 juillet 2024, vous ne pourrez plus acheter de jeux, d'extensions ou quoi que ce soit d'autre sur la console Xbox 360.

Passé cette date, l'application Microsoft Movies & TV cessera également de fonctionner sur la Xbox 360. En d'autres termes, vous ne pourrez donc plus l'utiliser pour regarder des émissions et des films. En revanche, les contenus achetés dans la boutique Xbox 360 resteront dans votre bibliothèque et vous pourrez les regarder sur les appareils Windows 10 et 11, la Xbox One et la Xbox Series X/S.

Xbox 360 : Sony a également voulu fermer les boutiques PlayStation 3 et PlayStation Vita

De plus, tous les jeux présents dans votre bibliothèque fonctionneront toujours sur votre Xbox 360 après la fermeture de la boutique, et vous pourrez accéder à un grand nombre d'entre eux sur Xbox One et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité offerte par les consoles de dernière génération.

Les modes multijoueurs des jeux Xbox 360 seront toujours pris en charge, tant que les éditeurs et les développeurs maintiendront les serveurs de leurs titres opérationnels. De plus, quoi qu'il arrive, vous pourrez sauvegarder vos jeux et votre progression sur le cloud et les reprendre là où vous les avez laissés sur la Xbox One ou la Xbox Series X/S.

De son côté, Sony a tenté une expérience similaire en 2021, en fermant les boutiques PlayStation 3 et PlayStation Vita. Mais, face à la grogne des joueurs, l'entreprise a finalement décidé de faire marche arrière et s'est contentée de fermer la boutique PSP. D'ailleurs, en 2022, Sony a mis en place une équipe de préservation des jeux.