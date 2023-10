Votre Chromebook pourrait bientôt utiliser votre visage pour contrôler votre souris et votre clavier

Reconnu pour son système d'exploitation convivial, ChromeOS bénéficie aujourd'hui d'une incroyable accessibilité assistée par l'IA qui pourrait le rendre encore plus performant. Bientôt, votre Chromebook pourra suivre les mouvements de votre visage pour contrôler votre souris et votre clavier.

Selon Chromeunboxed, la nouvelle fonctionnalité sera ajoutée dans les options d'accessibilité pour les paramètres du curseur et du pavé tactile, qui, une fois activée, vous permettra de contrôler votre curseur et votre clavier avec vos mouvements faciaux.

On connaît déjà les meilleurs Chromebooks pour leur simplicité et leurs prouesses en matière de productivité, qui permettent aux étudiants et aux professionnels de mener à bien leur journée de travail, tout en offrant une expérience informatique élégante.

Si l'idée que Google suive votre visage ne vous enchante pas, cette nouvelle fonctionnalité semble s'adresser aux utilisateurs dont la mobilité est réduite ou qui préfèrent travailler sans l'aide de leurs mains, élargissant ainsi le nombre d'utilisateurs qui peuvent bénéficier de ces machines rapides.

Pour l'instant, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de la manière dont cela fonctionnera - en particulier en ce qui concerne le contrôle du clavier - mais nous attendons avec impatience un communiqué officiel de Google pour voir exactement comment tout cela se déroulera.

Ces derniers mois, Google a déployé beaucoup d'efforts pour introduire de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, d'abord sur Google Maps et maintenant avec cette mise à jour de Chromebook OS. La mise à jour de Google Maps, quant à elle, propose un lecteur d'écran qui a fait ses débuts sur iOS la semaine dernière et qui arrivera sur les téléphones Android dans les mois à venir. Il a été créé pour les utilisateurs "aveugles ou malvoyants" et permet d'obtenir des informations utiles telles que le nom d'un lieu ou la distance qui les sépare de leur destination.

L'engagement continu de Google à ajouter davantage d'outils d'accessibilité permettra à des millions de personnes d'utiliser leurs appareils de manière plus efficace et indépendante.