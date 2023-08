X : le réseau social d'Elon Musk ralentit l'accès à Threads, Instagram et Facebook

Le mois dernier, Meta lançait Threads, le clone de Twitter par Instagram . Cette initiative n'a pas plu à Elon Musk, qui accuse l'entreprise d'avoir copié Twitter , ou plutôt X. En effet, le milliardaire a depuis renommé le réseau social au petit oiseau bleu "X" , bien que cette lettre soit déjà la propriété de Microsoft. Mais il semblerait que l'entreprise soit en train de passer à la vitesse supérieure afin de freiner la concurrence.

Ces retards, remarqués par des utilisateurs sur le forum Hacker News, touchent principalement des sites qu'Elon Musk a ouvertement critiqués par le passé. On peut comprendre le ressenti d'Elon Musk à l'égard de Threads, concurrent de Twitter, qui a connu un démarrage fulgurant . Mais le PDG de X, SpaceX et Tesla s'en est également pris au New York Times, qualifiant le journal de "propagande". Celui-ci a depuis perdu son badge de vérification.

X : un délai suffisant pour faire fuir les utilisateurs ?

Lorsque l'on clique sur les liens vers ces sites web sur X, on constate un retard de cinq secondes dans le chargement des pages web. Si ce délai peut paraître minime, son impact pourrait être catastrophique pour les sites et réseaux sociaux visés. En effet, ces retards peuvent affecter le trafic d'un site web, car les utilisateurs peuvent s'impatienter lorsque le contenu ne se charge pas en une ou deux secondes.

L'ancien responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter s'est ainsi exprimé sur Bluesky : "Ces choses semblent trop folles pour être vraies, même pour Twitter, jusqu'à ce que vous voyiez qu'il faut inexplicablement 5 secondes pour que Chrome reçoive 650 octets de données... Même un délai d'une seconde est suffisant pour que les gens commencent à changer de contexte, ce qui augmente le taux de rebond et diminue le temps passé sur le site lié. Les délais sont suffisamment gênants, même inconsciemment, pour faire fuir les internautes".