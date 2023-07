Threads : Twitter accuse Meta d'avoir "copié" le réseau social d'Elon Musk

À peine sorti, le réseau social de Meta fait déjà parler de lui. Threads, disponible depuis à peine plus de 24 heures , est une imitation de Twitter par Instagram. L'application est disponible aux États-Unis et en Angleterre, mais pourrait ne jamais voir le jour en Europe . Si Elon Musk n'est plus PDG de Twitter, remplacé par Linda Yaccarino , le milliardaire accuse Meta d'avoir purement et simplement copié son réseau social.

Alex Spiro, avocat de Twitter, aurait ainsi adressé directement une lettre à Mark Zuckerberg, PDG de Meta. L'avocat accuse ainsi Meta d'avoir utilisé les secrets commerciaux et la propriété intellectuelle de Twitter pour créer Threads. Celui-ci, qui est également l'avocat personnel d'Elon Musk, affirme que Meta a embauché des "dizaines" d'anciens employés de Twitter pour développer Threads.

Threads : Meta dément les accusations de Twitter

Cette allégation n'est pas surprenante, Elon Musk ayant procédé à des licenciements massifs depuis le rachat de Twitter. En revanche, le milliardaire affirme que ces anciens employés ont encore accès aux secrets commerciaux de Twitter et à d'autres informations confidentielles. Twitter affirme ainsi que Meta en a profité et a chargé ces employés de développer une application "copiée "[...] En violation des lois fédérales et de l'État".

Twitter menace donc d'intenter une action en justice sous la forme "d'un recours civil et d'une injonction". L'entreprise "exige également que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d'autres informations hautement confidentielles".

Meta a rapidement répondu à ces accusations dans un post sur Threads. Andy Stone, directeur de la communication, indique : "Aucun membre de l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter - ce n'est tout simplement pas une chose".

Meta a lancé Threads mercredi dernier. Moins de 24 heures après le lancement de l'application, Threads a recueilli plus de 30 millions d'utilisateurs enregistrés. Depuis, plus de 95 millions de fils de discussion auraient été créés.