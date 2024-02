Apple réinvente le stylet Macbook: Le retour d'une fonction polémique !

La gamme MacBook d'Apple est souvent considérée comme parmi les meilleurs ordinateurs portables du marché, et le design emblématique du MacBook a inspiré de nombreux autres fabricants à adopter un châssis métallique élégant similaire pour leurs produits. Cependant, il semblerait qu'un nouveau design soit en vue pour le MacBook Pro.

Forbes détaille un brevet intitulé «Mountable tool computer input» qui présente un emplacement pour un porte-stylo Apple au-dessus des touches numériques en haut du clavier de l'ordinateur portable (là où se trouvent normalement les touches de fonction ou une Touch Bar).

Les schémas du document suggèrent que le crayon Apple prendrait la place de ces touches manquantes, cependant, leur fonctionnalité pourrait ne pas être entièrement perdue - et dans le cas de la Touch Bar impopulaire, elles pourraient ne pas manquer de toute façon.

Le stylet Apple Pencil proposé pour les MacBook serait assez différent du simple Apple Pencil que nous connaissons aujourd'hui. Nous pourrions à la place voir un stylet avec un écran intégré qui agirait comme les touches manquantes lorsqu'il est réinséré dans le châssis de l'ordinateur portable, transformant essentiellement le stylet en une Touch Bar amovible.

Inclure un stylet de n'importe quel type suggère que nous pourrions voir des fonctionnalités d'écran tactile arriver sur les nouveaux modèles de MacBook Pro. Ce serait un changement d'attitude assez significatif pour Apple, qui a résisté à l'intégration d'écrans tactiles dans ses MacBooks et iMacs. L'ancien PDG Steve Jobs était célèbre pour son rejet de l'idée des ordinateurs portables à écran tactile.

Bien sûr, les brevets ne garantissent pas forcément la sortie d'un produit, mais sont plutôt la preuve de l'intention d'une entreprise d'explorer les possibilités. Dans le passé, nous avons vu de nombreux brevets potentiellement très intéressants n'aboutir à rien.

Cependant, c'est assez excitant de voir Apple réfléchir à introduire une nouvelle fonctionnalité dans sa gamme MacBook tout en envisageant un design révolutionnaire. Bien que l'aspect familier n'ait pas nécessairement de défaut, il commence un peu à dater - surtout avec des concurrents comme Microsoft et Lenovo qui ont déjà intégré la stylisation avec leurs ordinateurs portables à écran tactile, et qui proposent des designs et des formes plus expérimentaux.

Bien que nous ne puissions qu'attendre de voir si ce type de changement intégral se concrétisera, nous pouvons nous passionner pour l'idée d'un MacBook à écran tactile. On serait très intéressé à travailler avec un tel appareil, non seulement sur un plan professionnel, mais aussi artistique. Les gens utilisent les MacBook Pro pour faire et éditer des films, animer et créer des œuvres d'art, créer de la musique et bien plus encore - donc, il serait intéressant de voir comment une interface tactile pourrait aider (ou même entraver) le flux de travail au-delà des tableurs et du traitement de texte.