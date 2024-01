Google Lens vient de bénéficier d'une puissante mise à jour de l'IA - voici comment l'utiliser

La série Galaxy S24 de Samsung vient d'être dévoilée avec de nombreuses fonctions d'intelligence artificielle à l'intérieur, mais Google ne ralentit pas lorsqu'il s'agit de mettre à jour ses propres outils d'intelligence artificielle - et Google Lens est le dernier à bénéficier d'une nouvelle fonction.

La nouvelle fonctionnalité est en fait une mise à jour de la fonction de recherche multiple existante dans Google Lens, qui vous permet de modifier les recherches que vous effectuez à l'aide d'une image : comme l'explique Google, ces requêtes peuvent désormais être plus étendues et plus détaillées.

Par exemple, Google Lens vous permet déjà de prendre une photo d'une paire de chaussures rouges et d'ajouter le mot "bleu" à la recherche afin que les résultats affichent le même style de chaussures, mais de couleur bleue - c'est ainsi que fonctionne la recherche multiple à l'heure actuelle.

La nouvelle version améliorée de la recherche multiple vous permet d'ajouter des modificateurs plus complexes à une recherche d'images. Ainsi, pour reprendre l'exemple de Google, vous pouvez effectuer une recherche à partir d'une photo d'un jeu de société (ci-dessus) et demander en même temps "Qu'est-ce que ce jeu et comment s'y joue-t-il ?" Vous obtiendrez alors des instructions pour y jouer de la part de Google, plutôt que de simples correspondances avec l'image.

Tout savoir sur l'IA de Google

(Image credit: Google)

Comme on peut s'y attendre, Google affirme que cette mise à jour est "alimentée par l'IA", ce qui signifie que la technologie de reconnaissance d'images est appliquée à la photo avec laquelle vous effectuez votre recherche. Une certaine magie de l'IA est également appliquée lorsqu'il s'agit d'analyser votre texte et de résumer correctement les informations trouvées sur le web.

Google indique que les améliorations apportées à la recherche multiple sont déployées cette semaine pour tous les utilisateurs de Google Lens aux États-Unis : vous pouvez les trouver en ouvrant l'application Google pour Android ou iOS, puis en appuyant sur l'icône de l'appareil photo à droite du champ de recherche principal (ci-dessus).

En étant en France, vous pouvez essayer la fonctionnalité améliorée, mais seulement si vous êtes inscrit (tuto en anglais) à l'essai Search Generative Experience (SGE) organisé par Google - c'est là que vous obtenez des réponses d'IA à vos recherches plutôt que les liens bleus familiers.

Samsung et Google viennent également d'annoncer une nouvelle fonction "Circle to Search", qui permet d'entourer (ou de gribouiller) n'importe quel élément de l'écran pour lancer une recherche sur Google, ce qui facilite encore la recherche visuelle d'informations sur le web.