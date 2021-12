Arvostelussa Samsung Odyssey Neo G9

Samsung Odyssey Neo G9 on petomainen pelimonitori, joka sisältää tämän hetken vakuuttavinta teknologiaa. Sen huippukorkea hinta ja massiivinen koko tekevät siitä kuitenkin harvinaisuuden pelaajien joukossa.

Maailmassa ei ole olemassa montaakaan pelimonitoria, joka olisi yhtä ylellinen kuin Samsung Odyssey G9. Massiivisessa 49 tuuman monitorissa on 5 120 x 1 440 -resoluutio, 240 Hz virkistystaajuus sekä huikea HDR 1000 -kirkkaus, joka jää jälkeen ainoastaan yhdelle kilpailijalle; sen vuonna 2021 julkaistulle seuraajalle, Samsung Odyssey Neo G9:lle.

Odyssey Neo G9 vie edeltäjänsä ominaisuudet uusiin sfääreihin tarjoten entistä paremman valaistuksen, HDR 2 000 -luokituksen ja mini-LED-paneelin. Nämä tekevätkin uudesta mallista tämän hetken parhaimmalla teknologialla varustetun pelimonitorin, jolle ei löydy oikeastaan kilpailijaa. Valitettavasti sen optimaalinen käyttö vaatii myös tämän hetken parasta pelikonetta tai minimissään RTX 3080:lla varustettua petoa, minkä lisäksi Neo G9 on jopa edeltäjäänsä kalliimpi.

Silti pyydetty lisähinta on sen arvoinen, jos siihen on vain varaa. Näyttö on valehtelematta yksi parhaista testaamistamme pelikäytössä ja tarjoaa ilmiömäisen upeat värisävyt ja mustan tasot, joita ei löydä muualta. Pelien pelaaminen Neo G9:llä onkin upea kokemus, jonka aikana unohtaa (melkein) tyyriin hintalapun.

(Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Samsung Odyssey Neo G9 on saatavilla Suomesta järkyttävään 2 199 € hintaan.

Kyseessä onkin helposti yksi kalliimmista markkinoilla olevista pelinäytöistä, mutta toisaalta se tarjoaa paljon sellaista, mihin muilla kilpailijoilla ei ole varaa. Se on tietääksemme ainoa HDR 2000 -luokituksella varustettu pelinäyttö, jolloin se on parempi kuin hehkutettu Asus ROG Swift PG27UQ. Näytön tarjoama HDR on lisäksi yksi parhaimmista testaamistamme, mukaan lukien televisioissa olevat.

Joten vaikka hinta on noussut edellisvuoden mallin 1 499 €, sille on katetta kiitos Samsungin monitoriin tunkeman uuden teknologian. Odyssey G9 oli jo entuudestaan ultralaajakulmanäyttöjen ehdoton kuningas, mutta Odyssey Neo G9 vie sen jopa naurettavalle tasolle. Siten se on täydellinen pelaajalle, joka haluaa rahalleen parasta mahdollista.

Mutta hinta on silti järkyttävä, ja jos olet meidän kanssa samaa mieltä sen suhteen, et todennäköisesti ole näytön kohdeyleisöä. Silti se on kerrastaan upea ja taivaallinen pelinäyttö. Edullisempaa vaihtoehtoa harkitseville suosittelemme Odyssey G7:ää.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Samsung Odyssey Neo G9 on valtava. Vaikka 49-tuumainen ultralaajakulma kuulostaa jo entuudestaan isolta, näytön koon tajuaa oikeastaan vasta kuin sen ottaa pois pakkauksestaan.

Toimituksemme 155 cm pöytä on jo entuudestaan melko iso, mutta silti Neo G9 vie lähes koko tilan siitä jättäen hieman tilaa tietokoneelle. Kotitoimiston 115 cm levyinen pöytä ahmaistaan sen sijaan kokonaan, ja pelkästään jalat tarvitsevat alleen vähintään 78 cm edestä leveyttä. Silti tuo pienempi tila on juuri ja juuri välttävä Neo G9:lle.

Mutta suurella koolla on puolensa, jos peliltään kaipaa äärimmäisen immersiivistä kokemusta.

Samsung Odyssey Neo G9 vie leveyssuunnassa käytännössä lähes koko näkökentän, jolloin pelatessa peleihin on hyvin helppo sukeltaa sisään. Oli kyse sitten Final Fantasy XIV:stä, Forza Horizon 5:stä tai uudesta Battlefield 2042:sta, pelimaailmat käytännössä ympäröivät pelaajan. Näyttö ei käytännössä jätä tilaa häiriöille, mikä on omiaan peleihin uppoutumiseksi tuntikausiksi.

Ruutu ei ole kuitenkaan pelkkää näyttöä, vaan laidoilla on selkeästi havaittavissa tätä ympäröivät reunat – etenkin monitorin alalaidassa. Mutta pelkästään näytön koko saa nämä tuntumaan jokseenkin pieneltä, eikä niihin kiinnitä niin paljoa huomiota. Etupuolella on näkyvissä myös ainoastaan yksi logo, Nvidian G-Sync, jonka olisimme mieluummin ottaneet poistettavana tarrana. Mutta toisaalta Neo G9 tukee G-Syncia.

Edeltäjänsä lailla ruudun pohjassa oikeassa laidassa on pieni tikku, jonka avulla näyttö käynnistetään ja sen valikoissa liikutaan. Asetuksista löytyvät monitoreille tyypilliset säädöt kirkkaudelle, kontrastille, värisävyille ja monille muille asetuksille. Tatti toimii samalla pikapainikkeena lähteen vaihdolle sekä nopeille kirkkaudensäädöille, joten kaikkea ei tarvitse koulia aina valikkojen kautta.

Tatin vasemmalla puolella on kolme erillistä painiketta, joihin voi tallentaa kolme eri asetusta eri peleille tai työtilalle. Nämä muodostuvat erityisen näppäriksi etenkin silloin, jos pelejä vaihtaa tiheään tai tietokoneella tekee muutakin kuin pelaa. Esimerkiksi kirkkauden pudotus yökäyttöä varten hoituu kätevästi omalla profiililla, minkä lisäksi omat asetukset vaikkapa kilpailuhenkisille- ja fiilistelypeleille voi tallentaa näppärästi sormen ulottuville.

Monitorin selkämys muistuttaa niin ikään edellisvuoden mallia tarjoillen futuristisen kokovalkoisen kokonaisuuden. Monitorin keskellä on edelleen RGB-valot jalustan kiinnityskohdassa, ja jalusta toimii niin ikään omana suojakotelona johdoille, jotka saa kätevästi pois näkyvistä.

Näyttöä on mahdollista käyttää myös ilman jalustaa, sillä se tukee VESA-standardia. Tosin kannattaa tarkastaa oman monitorivarren painorajat, sillä Neo G9 on todella painava ja todennäköisesti perusvarren kestoa huomattavasti kookkaampi. Samsungin edustaja suosittelikin meille näytön asentamista mieluummin seinään.

Liitäntöjen osalta Odyssey Neo G9:ssä on harmillisen tavanomainen tarjonta. Ja totta puhuen tämän hintaluokan laitteessa olisi mieluusti ottanut huomattavasti monipuolisemman annin. Näytön takaa löytyy kaksi USB-A-liitäntää, yksi USB-B, kaksi HDMI 2.1:tä sekä ainoastaan yksi DisplayPort. Varsinkin nykypäivänä olisimme mieluusti ottaneet toisen DisplayPortin jopa HDMI 2.1:n kustannuksella, vaikkakin jälkimmäiset tarjoavat kytkennät uusille PS5- ja Xbox Series X -konsoleille. Joskaan ne eivät tue ultralaajakulmaa.

Toinen syy liitäntöjen aiheuttamalle pettymykselle on juurikin siinä, että Neo G9 ajaa käytännössä kahden reilun 27-tuumaisen 1440p-monitorin virkaa. Siten siihen olisi mahdollista liittää useampikin tietokone, konsoli tai laite ilman tarvetta jatkuvalle johtojen vaihdolle. Mutta ehkä sitten ensi vuonna.

Pakkauksen mukana tulevat sentään HDMI 2.1 - ja DisplayPort-kaapelit, joten näitä ei tarvitse ostaa erikseen päästäkseen nauttimaan 240 Hz virkistystaajuudesta.

(Image credit: Future)

Suorituskyky

On vaikea kuvailla sanoin, kuinka vakuuttavasti Samsung Odyssey Neo G9 onnistuu ällistyttämään ensimmäisellä kerralla. Yhtiö on onnistunut tuplaamaan maksimikirkkauden viime vuoden mallin 1 000 nitistä peräti kahteentuhanteen, minkä ansiosta Neo G9 nauttii HDR 2000 -luokituksesta. Kyseessä onkin ylivoimaisesti paras HDR-pelikokemus monitorien osalta ja haastaja kaikkein kalliimmille lippulaivatelevisioille.

Tämä pelkästään olisi jo vakuuttava, mutta Samsung on tuonut uuteen malliin uuden Quantum Mini-LED -teknologian, joka nähtiin yhtiön uusissa QLED-televisioissa. Sen ansiosta Odyssey G9:ssä on 2 048 paikallista himmennysaluetta, joka on valtava parannus aiemman vuoden kymmenestä paikallisesta alueesta.

Destiny 2:n kaltaisessa pelissä, joka on jokseenkin paras peli testata HDR:ää, näyttö toistaa upeat maisemat mykistävän upealla tarkkuudella. HDR tuo kuvaan entistä enemmän kontrastia, luonnollisemmat värisävyt ja kaikin puolin ylellisemmän ilmeen, josta ei malta luopua kerran koettuaan. Tämän näytön jälkeen paluu HDR 400 -näyttöihin tuntuu kerrastaan karmaisevalta, sillä Neo G9:n värit ja kirkkaus ovat kokonaan omassa luokassa.

Kun kokonaisuuden yhdistää vielä näytön korkeaan 240 Hz virkistystaajuuteen, kokemus on suorastaan taivaallinen. Valitettavasti näistä kaikesta joutuu myös maksamaan, sillä ne vaativat koneelta valtavasti konetehoja.

Samsung Odyssey Neo G9:n resoluutio on 5 120 x 1 440, joka vastaa käytännössä 4K:ta. Omassa testikokoonpanossamme on Nvidia GeForce RTX 3090, ja edes sille ei ole olemassa montaakaan peliä, joka yltäisi sulavaan 120 ruudun kuvataajuuteen – puhumattakaan näytön tarjoamasta 240:stä.

Esimerkiksi Deathloop pyörii keskimäärin 110 fps:ssä ja tippuu toisinaan sataan tai yhdeksäänkymmeneen. Nämä lukemat eivät missään nimessä ole huonot, mutta ne jäävät silti kauaksi Odyssey Neo G9:n mahdollisuuksista. Joten vaikka oma pelikone olisi kuinka tehokas tahansa, näytön maksimiresoluutiolla 240 Hz virkistystaajuudesta ei todennäköisesti pääse hyötymään vielä pitkään aikaan.

Mutta toisaalta tämän hintaisen pelimonitorin kohdalla kasvuvaraa on hyvä olla myös tulevaisuudessa. Olemme eittämättä vielä kaukana siitä, että Neo G9:n ominaisuudet ovat peleissä standardi.

Ja vaikka Samsung Odyssey Neo G9 on pääasiallisesti tarkoitettu juuri pelaamiseen, soveltuu se pienin poikkeuksin hyvin myös muuhun käyttöön. Kokonsa puolesta se ajaa tosiaan käytännössä kahden 27-tuumaisen näytön virkaa, joten useita ikkunoita, taulukoita ja muita käsitellessä ruudulla riittää tilaa, jota käyttää. 1000R:n kaarevuus vaatii tosin hieman totuttelua, mutta sen jälkeen esimerkiksi kuva- tai videonkäsittely hoituvat kaarevuudesta huolimatta ongelmitta.

Mini-LED-paneelissa on tosin pieni ongelma, jonka aiheuttama ärsyttävyys riippuu täysin käyttäjästä. Etenkin valkoista taustaa vasten paneelista on erotettavissa noin sentin pituisia hennon kellertäviä raitoja, joita esiintyy koko näytön leveydeltä. Näitä ei oikeastaan erota lainkaan pelatessa, mutta nimenomaan tekstiä kirjoittaessa tai verkkoa selaillessa ilmiön saattaa huomata. Toisaalta raidat ovat niin hentoisia, etteivät kaikki välttämättä edes huomaa niitä.

(Image credit: Future)

Osta jos...

Et halua tinkiä laadusta

5 120 x 1 440 -resoluutio, 32:9-kuvasuhde, 240 Hz virkistystaajuus ja HDR 2 000 tekevät Samsung Odyssey Neo G9:stä kaikkien pelinäyttöjen kuninkaan. Jos haluat parhaimmista parhaan, tämä on valintasi.

Pelaat paljon MMO-pelejä tai vaadit paljon ruututilaa

Jos pelaat Final Fantasy XIV:n kaltaisia ruututilaa vaativia pelejä, Neo G9 on loistava vaihtoehto. Se vastaa lähes kolmea erillistä näyttöä.

Haluat uusinta teknologiaa

Samsung Odyssey Neo G9 on tämän hetken parhaalla teknologialla varustettu pelimonitori, jossa on myös valtava näyttö. Mini-LED-paneeli sekä HDR 2 000 tekevät tästä kuitenkin paljon, paljon enemmän kuin vain kookkaan näytön.

Älä osta, jos...

Etsit kohtuuhintaista näyttöä

Samsung Odyssey Neo G9 maksaa 2 199 €. Sen enempää asiasta ei tarvitsekaan sitten sanoa.