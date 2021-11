Arvostelussa Battlefield 2042

Jos olet kyllästynyt Call of Dutyn kaltaisiin veren maku suussa pelattaviin verkkoräiskintöihin, saattaa Battlefield 2042 yllättää todella positiivisesti. EA DICE on onnistunut tuomaan suosikkisarjaansa runsaasti hauskuutta, mutta samalla taistojen eeppisyys ja koko viehättävät niin sarjan veteraaneja kuin uusiakin tulokkaita. Täysi hintalappu tuntuu pelkästä moninpelistä kohtuuttomalta, eikä tilannetta auta se, että iso osa sisällöstä on vasta tulossa. Battlefield 2042 onkin enemmän pelipalvelu kuin -kokemus, joten teos päivittyy ja muuttuu tulevien kuukausien sekä vuosien aikana. Faneille se tarjoaa herkkua jo nyt, monet ehtivät kyytiin myöhemminkin.

Arvostelutiedot Pelattu: Noin 12 tuntia kolmepäiväisen arvostelutilaisuuden aikana Alusta: PC

Haluatko tietää Battlefield 2042:n hauskimman ja tyylikkäimmän aseen? Se on ilmatyynyalus. Vaikka tarjolla olisi kuinka ja paljon erilaisia pyssyjä, mikään ei vedä vertoja kaoottisesti liitävän kulkuneuvon hauskuudelle. Kun sen avulla viilettää hiekkadyynin yli tappaen samalla vihollispartion, on ilo ylimmillään.

Juuri tällaiset hetket tekevät Battlefield 2042 -räiskintäpelistä erinomaisen paketin niin sarjan veteraaneille kuin kyytiin vasta hyppäävillekin. Kokonaisuus soveltuu yhtä lailla kilpailullisuutta kuin kepeyttäkin etsiville. Battlefield 2042 ei ota itseään liian vakavasti. Peliä on yksinkertaisesti hauska pelata.

Toisin kuin edeltävät osat, Battlefield 2042 tarjoaa ainoastaan moninpelin. Tarjolla on kolme erilaista tilaa, jotka erottuvat toisistaan. Jokainen löytää paketista varmasti kuitenkin mieluisensa kokemuksen. Vaan silti on sanottava, että täysi hintalappu tuntuu varsin kovalta pyynniltä pelkästä moninpelistä. PS4- ja Xbox One -versiot kaupataan hiukan PS5- ja Xbox Series -painoksia edullisemmin, mutta tästä huolimatta hintaan on lisättävä vielä PS Plus- tai Xbox Live Gold -jäsenyys.

Vaikka myyntihinta hiukan nousee, on Battlefield 2042 tarkoitettu pelattavaksi uuden sukupolven konsolilla tai modernilla PC:llä. Sen upea ulkoasu, 128 pelaajan taistelut valtavilla kartoilla sekä Specialist-järjestelmä tuntuvat harppaukselta. Pääsimme arvostelutilaisuudessa pelaamaan peliä PC:llä, jolla se rullasi erittäin sujuvasti todellisesta silmäkarkista huolimatta. Haluamme kuitenkin nähdä pelin toimivuuden konsoleilla. Tätä emme päässeet julkaisua edeltävässä tilaisuudessa vielä kokemaan, joten arvostelu pohjautuu täysin PC-versioon.

Battlefield 2042 tarjoaa jo julkaisussaan runsaasti sisältöä. Mukana on seitsemän All-Out War- ja Hazard Zone -tilaan suunnattua karttaa, kuusi Battlefield Portalin klassikkokenttää sekä kymmenen Specialist-roolia. Lisäksi lisäsisältöä on luvassa tulevien kausien aikana.

Moninpelitilat vaihtelevat suuresti, joten todennäköisesti kaikille löytyy oma suosikki ja inhokki. Arvostelujakson pohjalta tuntuu todennäköiseltä, että sessiot keskittyvät samanmoisen tilan äärelle, mikä voi aiheuttaa turhan samanlaisilta tuntuvia pelihetkiä. Uudet taistelutantereet varmasti auttavat tilannetta ja ohjaavat pelin elinkaarta erinäisiin suuntiin. Tällä hetkellä horisontti on kuitenkin usvan peitossa, joten toivottavasti kausisuunnitelmiin saadaan lisävaloa piakkoin.

All-Out Warfare

(Image credit: EA DICE)

Arvostelulaite: Battlefield 2042 -arvostelujakso pelattiin EA DICE -kehittäjän tarjoamalla laitteistolla, jonka komponentit ovat seuraavat:

Suoritin: Intel Core i9-9900KF

Näytönohjain: Nvidia GeForce RTX 3080

Muisti: 8 Gt (3 200 Mhz) Corsair Vengeance LPX

Tallennustila: 1 Tt M.2 SDD

Battlefield 2042:n keskiössä on sen All-Out Warfare -pelitila. Se on yhdistelmä fanien suosikkitiloja Conquest ja Breakthrough. Kokonaisuus tuntuu monilta osin tutulta ja helposti lähestyttävältä, joten se on etenkin sarjan pariin vasta säntääville miellyttävin lähtölaukaus.

Aloitetaanpa Breakthrough-tilasta. Jos haluat nähdä mihin Battlefield 2042 yltää, on tämä ykkösvalintasi. Taistelun molemmat osapuolet ovat 64 pelaajan tiimejä (PS4:llä ja Xbox Onella 32), jotka jakautuvat pienempiin ryhmiin. Näinpä joukot säntäävät toistensa kimppuun siten, että toinen pyrkii hyökkäämään ja valloittamaan alueita puolustavalta joukolta. Pelaajia ei kuitenkaan laiteta vain avoimeen tilaan säntäämään päättömänä kanana liian isoon tulitaisteluun, vaan kartta on jaettu pienempiin sektoreihin. Kun sektoreita on haalittu riittävän runsaasti, puhalletaan pilliin ja lasketaan kaatuneet sekä pistetaulukot.

Breakthrough tarjoaa harkitun elämyksen, jossa jokainen pelaaja tuntee olevansa osa suurempaa koneistoa. Kun oma partio saa napsittua sektorin nimiinsä, tuntuu se koko tiimin eteen tehdyltä työltä. Kokonaisuus on siis erittäin joukkuepohjaista ja dynaamista.

Hazard Zone hyödyntää samoja karttoja kuin Breakthrough. Seinä ei kuitenkaan yritetä haalia yksittäisiä alueita, vaan toiminta keskittyy sektoreilla oleviin lippuihin. Jos Breakthrough avaa aluetta vallattu miljöö kerrallaan eikä päästä pelaajia säntäämään aivottomasti eteenpäin, Conquest avaa koko kartan. Testijakson perusteella pidimme kuitenkin enemmän Breakthrough-tilan rauhallisesta ja vaiheittaisesta menosta enemmän. Conquest on turhan päätöntä sotimista.

Battlefield 2042 hyötyy pelaajamäärän nostosta. Lukema itsessään ei tee kokemuksesta parempaa, mutta All-Out Warfaressa tuntuu olevan riittävästi vilinää ja vilskettä. Liikuitpa missä päin kenttää tahansa, reitillä on aina vastustajia. Edes taistelutantereen skaalautuvuus ei saanut meitä erakoitumaan tiimikavereista saati vihollisista. Vain sota on pysyvää.

(Image credit: EA DICE)

Rintamakarkuruus tai toiminnan pakeneminen ei kannatakaan. Kuten tekijätiimi EA DICE mainostaa, "taistelurykelmät" ovat pelin hauskinta antia. Nämä ovat niitä alueita, jonne toiminnan halutaan keskittyvän. Tällöin vihollisia parveilee jokaisessa ilmansuunnassa ja henki on höllässä. Nämä rykelmät tuntuvat olevan miellyttävän luonnollisia ilmestyksiä, joihin joutuu osittain huomaamattakin. Kenties huomaat puolustavasi sektorille johtavaa putkea keskellä kiivasta tulitusta. Nämä hetket ovat upeita ja hauskoja. Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä oli havaita keskellä tannerta valtava tulitaistelu, jossa joukot pyrkivät epätoivoisesti pääsemään niskan päälle. Se sai koko taistelun tuntumaan valtavalta kokonaisuudelta.

All-Out Warfare tarjoaa kattavimman työkalut oman Specialist-roolin muokkaamiselle ja kokeilemiselle. Jos haluat pystyttää tykkejä Boriksena tai lentää taivasalla Sundancen liitopuvussa, senkus kokeilet! Specialist-roolia voi vaihtaa kuollessaan tilanteeseen sopivammaksi.

Specialist-roolien merkittävin anti on uniikki erikoiskyky, sillä varusteita voi valita vapaasti. Nämä eivät sovellu erityisen hyvin Breakthrough- ja Conquest-tiloihin, mutta parhaimmillaan jipot kallistavat vaakakuppia yllättävänkin paljon. Esimerkiksi Mackay voi lennättää itsensä heittokoukulla korkeuksiin, jonne muut eivät pääse lainkaan. Tätä onkin syytä hyödyntää esimerkiksi Discarded-kartassa, jossa useat rahtilaivat tarjoavat mainioita tarkkailuasetelmia.

Olemme eittämättä hiukan pettyneitä asevalikoimaan. Vaikka mukana on rynnäkkö- ja kiikarikivääreitä sekä pistooleja, kattaus on yllättävän rajallinen. Aseita voi onneksi kustomoida monipuolisesti ammustyypistä tähtäimeen, joten tuliluikusta saa omaa pelityyliä tukevan vempaimen. Erilaiset lisävälineet, kuten varusteet ja kulkuneuvot, lisäävät kuitenkin monipuolisuutta. Kunhan mittari on täyttynyt, voit kutsua tantereelle esimerkiksi robottikoiran, lisätulivoimaa tai vaikkapa helikopterin. Näistä jälkimmäisellä voi vaikkapa puhdistaa ärsyttävän tehokkaasti joukkoja möyhentävän vihollispartion rakennuksen katolta.

Lisävälineet ja pelaajamäärä eivät ole ainoat asiat, jotka tekevät All-Out Warfare -tilasta eeppisen. Kentät auttavat immersion luomisessa valtavasti. Jokainen kenttä on jättiläismäinen ja upea. Kartan reunamilla näkyvä maisema huokuu sodan aiheuttamaa tuhoa ja maailmanlopun henkeä riippumatta siitä, onko missä päin Tellusta tahansa. Tähän törmää niin Breakwayn antarktisella tundralla kuin Hourglassin kaupungin täyttäneillä hiekkadyyneillä. Maisemia jää mielellään katsomaan jopa sen uhalla, että tällöin altistaa itsensä tarkk'ampujan luodille. Ja kun kokonaisuuteen lisää vielä dynaamiset sääolosuhteet aina tornadoista hiekkamyrskyihin, tuntuu pelimaailma lähes sodan osapuolelta. Ympäristöön parhaiten sopeutuva onkin yleensä sodan voittaja.

Hazard Zone

(Image credit: EA)

Jos All-Out Warfaressa tuntee olevansa vain yksi palanen isompaa kahinaa, Hazard Zonessa pääsee osaksi erittäin tiukaksi hiottua tiimipeliä. Pelaaja on osa neljän soturin poppoota, joka pyrkii taistelemaan muita partioita vastaan erillisten kovalevyjen toivossa. Kun tietopaketin saa palautettua noutoalueelle, lohkeaa tästä valuuttaa asehankintoja sekä varustepäivityksiä varten.

Tila on periaatteessa hauska, mutta se kärsii pahasta epätasapainosta. Pienessä taistelupartiossa pelaaminen on erittäin viihdyttävää ja antoisaa. Valitettavasti rahahanat keikistävät tilanteen ankeuden puolelle. Ottelu aloitetaan ilman varoja, joten myös välineet tuntuvat liian rajoitetuilta. Jotta matsin aikana saa parannettua välineistöään, täytyy taistoissa pärjätä hyvin. Mikäli kovalevyt jäävät viemättä, myös seuraava kierros etenee dataskannerin, rynnäkkökiväärin ja kranaatin kanssa.

Tämän vuoksi Hazard Zone sopii hyvin osaaville pelaajille, mutta vasta-alkajat jäävät auttamatta paitsioon. Taitavan soturin etulyöntiasema on yksinkertaisesti liian iso. Ja vaikka pärjäisi kelvollisesti, saavat paremmat pelaajat liian hyviä varusteita, mikä puolestaan kallistaa vaakakuppia entisestään. Lopputuloksena huomaa pärjäävänsä todella hyvin tai tekevänsä ennenaikaista lähtöä.

Hazard Zone tuntuu myös turhan itseään toistavalta. Tilan idea on erittäin simppeli: kerää kovalevyjä, tapa tekoälysotilaita (tai muita pelaajia) ja pakene noutoalueelle. Meno on kiivasta ja parhaimmillaan nautinnollista etenkin silloin, kun panoksena on pääsy viimeiseen poistuvaan kulkuneuvoon; alueelta voi poistua nimittäin vain kaksi joukkoa. Kaikkinensa matsit eivät kuitenkaan eroa toisistaan tarpeeksi.

Toinen ongelma koskee lähinnä julkaisua, mutta pelinsisäinen ääniyhteys lisätään peliin vasta julkaisun jälkeen. Joudutkin tyytymään ensihetkillä tekstichattiin sekä rajalliseen komentovalikoimaan. Kun Hazard Zone painottaa täysin yhteistyötä, tuntuu tämä köykäiseltä.

Battlefield Portal

(Image credit: EA)

Jos Battlefield 2042:n muut moninpelitilat eivät houkuttele, voit halutessasi luoda oman. Battlefield Portal tarjoaa nimittäin työkalut uusien taisteluiden rakentamiseen, etsimiseen sekä jakamiseen. Tämän avulla voi säätää karttaa, kulkuneuvoja, hahmoluokkia, aseita, joukkueita sekä muita elementtejä aiempien Battlefield-osien valikoimasta. Kattauksen muodostavat Battlefield 2042, Battlefield 1942, Bad Company 2 ja Battlefield 3.

Täysin omaa kenttää ei voi luoda, mutta olemassa olevia karttoja saa muokattua erilaisten sääntöjen, esineiden sekä tapahtumien osalta. Pelikokemukset muuttuvat tämän myötä hyvin surrealistisiksi. Arvostelutilaisuudessa pelasimme esimerkiksi taistelua, jossa varusteeksi sai ainoastaan raketinheittimen ja puukon. Jos ja kun singon ammukset olivat lopussa, sai varastoja täytettyä hyppimällä tantereella. Lopputulemana olikin siis sinkohippaa, jossa jokainen pelaaja kirjaimellisesti hyppi menemään. Meno oli erittäin hauskaa aina vitsin varsin nopeaan vanhenemiseen asti.

Luomuksen ei kuitenkaan tarvitse olla läpeensä pöljä. Edellisistä peleistä tuttua ja remasteroitua sisältöä (4K/60fps) voi hyödyntää hauskasti eri yhteyksissä. Halutessaan saa luotua vaikkapa tuoreen kokemuksen vanhalle kartalle. Miltäpä kuulostaa Rush-tila Bad Company 2:n kestosuosikki Arica Harborissa? Takavuosien hittejä pelanneet saavat myös lisäiloa remasteroinnin tavasta. Vaikka kentät ovat saaneet tuoreen ilmeen ja lieviä mekaanisia parannuksia, äänimaisema on pidetty ennallaan. Kokemus tuntuu hyvällä tavalla nostalgiselta.

Matseja voi säätää juuri niin yksinkertaisiksi tai monimutkaisiksi kuin haluaa. Mikäli mielessä on vain hienovarainen säädös esimerkiksi tekoälyyn tai aseisiin, on tähän homman vaihe vaiheelta läpikäyvä ohjeistus. Syvempää kokemusta halajavat voivat puolestaan hallita luotien nopeuksia sekä kentän eri tapahtumia. Käytännössä työkalut ovat lähes rajattomat, joten odotamme innolla pelaajien luomuksia.

Tämä onkin nimittäin erinomainen lisä niille, jotka eivät jaksa nähdä luomistyön vaivaa. Muiden pelaajien jakamat taistot ovat vapaasti käytössä, ja aikoopa EA DICE tuoda omia näkemyksiäänkin tarjolle.

Battlefield Portal tuntuu raikkaalta lisäykseltä muuten varsin tutulta tuntuvaan Battlefield-formaattiin. Se on rakennettu konkarien muistot ja nostalgianälkä huomioiden, mutta myös tuoreet pelaajat saavat taatusti ilon irti. Ennen kaikkea kyseessä on Battlefield 2042:n hauskuutta lisäävä pelitila. Jos muut ovat kilpailullisuudessaan lystikkäitä, tuntuu Portal todelliselta temmellyskentältä. Siitä saa vakavaakin, mutta parhaimmillaan meno on sopivan älyvapaata.

Yhteenveto

(Image credit: EA)

Jos et ole aiemmin innostunut verkkoräiskintöjen varsin itseään toistavasta luonteesta, Battlefield 2042 saattaa yllättää. All-Out Warfare tarjoaa oivalliset puitteet eeppisten ja toiminnantäyteisten sotien kokemiselle. Vaikka pelaaja on tantereella näennäisesti yksin, tiimipohjaisuus tekee nettitovereista todellisia taisteluveljiä ja -siskoja. Mutta ennen kaikkea pelaaminen on hauskaa. Jos haluat litistää vihollisen tankilla, liittää räjähteen robottikoiraan tai muuten vain viilettää kieli poskessa, voit tehdä niin.

Jos haluat johtaa joukkoja All-Out Warfaressa tai osoittaa kyvykkyytesi Hazard Zonen kilpailullisessa puolessa, nautit pelistä varmasti. Vastaavasti Battlefield Portal vetää homman täysin lekkeriksi. Jos haluat luoda taistelun, jossa kohtaavat defibrillaattori ja puukko, ei tässäkään ole estettä.

Battlefield 2042 tuntuu julkaisuhetkellään temmellyskentältä täynnä mahdollisuuksia. Tämä voi kuitenkin kadota nopeasti, jos tekijät eivät saa tuotua peliin riittävällä tahdilla tuoretta sisältöä. Tekijätiimi EA DICE on kertonut työstävänsä ensimmäistä sesonkia, joka lisää työkaluja Battlefield Portaliin sekä tuo uuden Specialist-roolin mukanaan. Lisäksi Fornitesta ammentava Battle Pass on sekin tulossa, mutta tätä joudutaan odottamaan vuoden 2022 puolelle. Toivottavasti pelaajat eivät ehdi kyllästyä ennen tätä, mutta se tuntuu valitettavan mahdolliselta.

Kaikkinensa Battlefield 2042 muistuttaa pelipalvelua, joka kehittyy ajan saatossa. Uudet kaudet ja sisältölisäykset tuonevat peliin lisähappea säännöllisin väliajoin. Tällä hetkellä kokonaisuus on vankka pohja, jonka päälle voi rakentaa vaikka ja mitä. Hintalapun suhteen on kuitenkin kysymysmerkkejä. Sarjan fanit saavat euroilleen loistavan vastineen, muiden kannattaa kenties odottaa hetki ja katsoa sitä, mihin suuntaan Battlefield 2042 kehittyy.