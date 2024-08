The Sims 5: kaikki mitä tiedämme Project Rene -elämäsimulaattorista

The Sims 5 on tulossa. EA Maxis -studion kehittämä teos kulkee tällä hetkellä koodinimellä Project Rene, jonka luvataan nostavan pelisarjan täysin uudelle tasolle. Vuosia odotuksessa ollut teos on monien silmissä yksi tämän hetken odotetuimmista peleistä, vaikka sen julkaisuajankohta on yhä mysteeri.

Project Rene ei ole silti täysi mysteeri. Tiedämme elämäsimulaattorin kehityksen etenevän hyvää vauhtia siitäkin huolimatta, että The Sims 4 saa edelleen säännöllisin väliajoin uusia ominaisuuksia, laajennuksia sekä muita lisäsisältöjä. Tekijät ovat luvanneet The Sims 5:n tarjoavan vieläkin kattavammat mahdollisuudet kustomointiin. Lisäksi erinäisissä yhteyksissä on hiiskuttu alustojen välisestä tuesta, jolloin tietokoneella aloitettua peliä voisi jatkaa puhelimella.

Mikäli olet meidän tavoin erittäin kiinnostunut The Sims 5 -pelistä, olet tullut oikeaan paikkaan. Päivitämme tähän uusia tietoja Project Renestä sitä mukaan kun niitä korviimme kantautuu.

Mikä on The Sims 5?

Mikä se on? The Sims -elämäsimulaattorisarjan seuraava osa

The Sims -elämäsimulaattorisarjan seuraava osa Milloin se ilmestyy? Ei tiedossa

Ei tiedossa Mille alustoille se ilmestyy? PC ja mobiililaitteet ovat vahvistettu

PC ja mobiililaitteet ovat vahvistettu Kuka kehittää peliä? Maxis Studios (EA)

The Sims 5 - Alustat

EA Maxis on vahvistanut, että The Sims 5 ilmestyy PC:lle sekä mobiililaitteille. Se, julkaistaanko teos myöhemmin myös PS5:lle ja Xbox Series X|S:lle, on vielä mysteeri. Tätä voidaan kuitenkin pitää todennäköisenä, sillä sarjan aiemmat osat ovat tavanneet kääntyä konsoleille tyypillisesti muutamaa vuotta alkuperäisen julkaisun jälkeen.

The Sims 5 - Trailerit

Viimeisin The Sims 5 -traileri julkaistiin kesäkuussa 2023. Pätkällä vilautetaan kehittäjästudion verhon taakse.

Behind The Sims: HORSES!! COMMUNITY KIT WINNERS?! & PROJECT RENE!

Videolla nähdään Project Renen ensimmäisiä konsepteja, kustomointimahdollisuuksia, valaistusta sekä hahmojen käyttäytymistä. Lisäksi tiimi kertoo hiovansa hahmojen animaatioita sekä elehdintää.

The Sims 5 - Pelattavuus



Tammikuussa 2023 julkaistu Behind The Sims -video antoi lisävaloa The Sims 5:n pelattavuudesta. Project Renen ohjaaja Grant Rodiek mainitsee cross-platform-tuen, moninpelin sekä entistä kattavamman kustomoitavuuden olevan kriittistä. On hyvä huomata, että video on sittemmin poistettu YouTubesta, joten sen sisältöön lienee aiheellista suhtautua varauksella.

Alustarajat ylittävyydestä puhuttaessa todettiin The Simsin pelaamisen onnistuvan rajoituksitta ja esteittä. Tämän luvataan toimivan alustan vaihtuessa, joten PC:n sekä älypuhelimen välillä pitäisi voida vaihtaa liki lennosta. Samalla PC-kokemusta kuitenkin kuvataan syvällisemmäksi kokemukseksi.

Lyhyen pelikuvamaistiaisen aikana vilautettiin huonekalujen ja esineiden muokkaamista. Tämän suhteen vaikuttaisi olevan vapaammat kädet kuin aiemmin, joten huonekaluja voi asetella entistä lähemmäs toisiaan.

Myös erilaiset esineiden muodot sekä väritykset näyttävät laajentuneen. Esineitä voi muokata pienempien osa-alueiden suhteen, joten esimerkiksi sängynpään voi vaihtaa juuri mieluisakseen. Kaikkinensa editori vaikuttaa paremmalta kuin The Sims 4:ssä, joten odotukset tämän suhteen ovat korkealla.

Olemme myös nähneet hahmojen toimintaa, animointia sekä aikataulutuksen takana olevan ohjelman. Kaikki esitelty vaikuttaa olevan kehitystyön alkutaipaleelta, joten monet näistä voivat muuttua, kehittyä tai poistua ennen lopullista julkaisua.

The Sims 5 - Moninpeli



The Sims 5 panostaa enemmän moninpeliin kuin yksinpleiin.

"Mielestämme voimme tehdä molemmat", sanoi Rodiek. "On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei Project Rene ole MMO (massiivimoninpeli)."

Emme siis vielä tiedä sitä, monenko pelaajan välisen moninpelin The Sims 5 tarjoaa. Joka tapauksessa moninpeli on silti ohjelmassa, joten ainakin läheisimmät ystävät pitäisi saada mukaan omaan virtuaalinaapurustoon.

The Sims 5 - Uutiset



Project Renen voi ladata ilmaiseksi

Syyskuussa 2023 julkaistu blogiviesti (sekä toinen Behind the Sims -video) kertovat Project Renen olevan ladattavissa ilmaiseksi julkaisun yhteydessä. Viestissä tarkennettiin asiaa:

"Kun Project Rene on valmis, voit liittyä mukaan, pelata sekä tutkia maailmaa ilman tilausmaksua, pääpelistä maksamista tai muita rahastusmalleja. Haluamme tehdä pelaamisesta mahdollisimman helppoa, jotta voit kutsua tai liittyä samaan seikkailuun ystäviesi kanssa."

Project Rene ei ole The Sims 4:n korvike

Samassa syyskuisessa viestissä mainittiin Project Renen elävän The Sims 4:n rinnalla.

"Tuemme molempia pelejä samaan aikaan ja tuomme mielenkiintoista sisältöä The Sims 4 -yhteisölle pitkälle tulevaisuuteen", kerrottiin viestissä.

Project Rene saa lisäsisältöä säännöllisesti

Syyskuussa 2023 kerrottiin myös aikomuksesta myydä sisältöä sekä paketteja Project Rene -teokseen, minkä lisäksi peliin tuodaan säännöllisiä päivityksiä.

"Haluamme Project Renen olevan hyvän ja kokonaisvaltaisen paketin akusta asti. Vaikka se ei sisällä julkaisussaan kaikkea samaa kuin The Sims 4, aiomme lisätä uusia kokemuksia ja tuoretta sisältöä peliin ajan kuluessa."

The Sims 5 sisältää moninpelin

The Sims -pomo Lyndsay Pearson vahvisti kehitystiimin haluavan moninpelin mukaan. Tietojen mukaan peliä voi pelata alueiden sekä talojen puolesta yhdessä ystävien kanssa.

Hyödyntääkö peli AI-teknologiaa?

EA:n patenttihakemus huhtikuussa 2020 hyväksyttiin lokakuussa 2021. Se paljastaa EA:n suunnittelevan mahdollisuutta muuttaa kuvat pelihahmoiksi.

Kuten Sims Community kertoo, teknologia mahdollistaisi kuvan lataamisen palvelimelle, minkä jälkeen toiminto loisi tästä aidonnäköisen Sim-hahmon peliin. Täten kyseessä voisi olla todellinen virtuaalielämä oman arjen monipuolistamiseksi.

EA omistaa patentin ideaan, mutta sen toteutuminen tai toimivuus ovat hämärän peitossa. On myös mahdollista, että se lisätään The Sims 4:ään ennen kuin The Sims 5 ilmestyy.