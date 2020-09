Esports eli suomalaisittain elektroninen urheilu on ottanut valtavia harppauksia 2000-luvulla. Kiihtyvällä vauhdilla suosiota kerännyt urheilumuoto on nykyään miljardibisnestä, jossa miljoonat ihmiset ympäri maailmaa katsovat parhaiden pelaajien mittelöitä eri peleissä.

Toistaiseksi esports on ollut yksinomaan PC- ja konsolipelaajien suuntaus. Erityisesti verkossa pelattavissa turnauksissa sekä otteluissa luotettava verkkoyhteys on kaiken a ja o. Vuosienkaan harjoittelusta ei ole apua Counter-Strikessa, jos ratkaisevalla hetkellä yhteys pätkii. Kun palkintopottien kasvaessa kilpailu kiristyy, tasoitusta ei voi antaa millään osa-alueella. Tästä syystä nopeimmat kiinteät verkkoyhteydet ovat varmasti ensisijainen valinta tulevaisuudessakin. 5G:llä on silti selvä asema tulevaisuuden esportsissa.

5G-verkkoteknologian tavoitteena on erityisesti parantaa nopeutta sekä varmuutta. Vaikka ominaispiirteitä ja pyrkimyksiä on useita, esportsin kannalta seuraavat elementit ovat merkittävimmät:

Todellinen 1-10 Gb/s latausnopeus (ei teoreettinen nopeus)

Enintään yhden millisekunnin viive

Vähintään tuhatkertainen kaistanleveys yksikköä kohden

10-100 kertaa enemmän yhdistettyjä laitteita

99,999 % saatavuus

100 % kattavuus

Elektroninen urheilu yltää kaikkialle

Mitä enemmän 5G-alue kasvaa, sitä enemmän se mahdollistaa uusien pelaajien saapumisen. Esimerkiksi Suomessa on runsaasti valokuituverkon ulkopuolella olevia alueita. Monissa tapauksissa yhteyksien rakentaminen on käytännössä mahdollista mutta samalla järjetöntä. Tällä hetkellä noin 30–50 euroa kuukaudessa maksava 5G-liittymä on monille merkittävästi mielekkäämpi valinta kuin pahimmillaan kymmeniä tuhansia euroja kustantavan valokuituverkon rakennuttaminen.

Kun 5G-verkko tulevaisuudessa yltää lupauksiinsa, tarjoaa se edullisen ja erinomaisen yhteyden jopa kovimpiin verkkopeleihin. Erityisesti suurimpien kaupunkien ulkopuolella tämä on keskeinen osa pelaamisen tulevaisuutta. Esimerkiksi suomalaisille tyypillinen kesän mökkireissu ei siis enää tarkoita välttämättä pelitaukoa teknisten rajoitteiden vuoksi.

5G:n tärkein mahdollisuus on kiinteästä sijainnista irrottautuminen. Pelituokiota ei tarvitse tulevaisuudessa viettää kiinteän verkon äärellä, vaan 5G-yhteyksien nopeus ja varmuus mahdollistavat huippuyhteyksien avulla pelaamisen ympäri Suomea.

Pelaa missä vain milloin vain

5G:n laajempi kaista sekä nopeammat latausyhteydet vähentävät nykyistä laitekeskeisyyttä. Pilvipalvelut ovat juurruttaneet asemansa jo 4G:n aikana. Tämä kehitys jatkuu 5G:n myötä entistä nopeammin. Nykyisellään suurin osa pilvipalveluista taltioi tietosi ja kokoelmasi ladattavaksi minne tahansa, mutta pelit on silti haettava ennen aloittamista.

Tulevaisuudessa pelien lataaminen jää historiaan. Pilvipalvelut mahdollistavat pelaamisen laitteesta ja paikasta riippumatta. 5G:n nopeus ja viiveettömyys tarjoavat mahdollisuuden striimata pelejä ympäri maailmaa. Et joudu välttämättä kantamaan pelitietokonetta mukanasi, kun saat saman pelikokemuksen suoraan puhelimeesi, tablettiisi tai muuhun laitteeseen.

Tästä kaikesta on jo runsaasti esimerkkejä: Google Stadia, Microsoftin kehittämä Project xCloud sekä muut vastaavat palvelut ovat vasta alkua. Ne tuovat täyden pelikokemuksen luoksesi. Tämän hetken suurimmat tekniset ongelmat liittyvät yhä latenssiin ja verkkoviiveeseen. 5G:n tullessa tämän huoli voidaan yliviivata. Tämän jälkeen kyse on vain siitä, miten nopeasti pilvipalveluun pohjautuvat laitteet syrjäyttävät vanhanaikaiset konsolit ja tietokoneet.

Mobiilipelaamisesta esportsin kasvualusta

Tällä hetkellä esports on käytännössä PC- ja konsolipuolen asioita. Yksi on kuitenkin vielä poissa: mobiilipelit. Toistaiseksi syitä kilpaurheilun puuttumiseen on lukuisia: pelivalikoima, verkkoyhteydet, puhelinten rajoitukset ja niin edelleen. 5G yhdistettynä teknologiseen kehitykseen tuo tähän muutoksen.

Jo pelkästään vuosi vuodelta kehittyvät älypuhelimet mahdollistavat entistä syvempiä pelikokemuksia. Kirkkaammat näytöt, tehokkaammat järjestelmäpiirit ja kasvanut RAM-muistin määrä tarjoavat kehittäjille runsaasti mahdollisuuksia. Kun tähän lisätään vielä 5G, mobiilipelaamisen kehitykselle ei näy esteitä.

Jo tälläkin hetkellä mobiilipeleissä on nähtävissä selvä suuntaus. Esimerkiksi Call of Duty: Mobilea on ladattu jo yli 250 miljoonaa kertaa, kun muilta alustoilta tuttu ilmainen Call of Duty: Warzone on yltänyt elokuussa 2020 270 miljoonaan pelaajaan. Yksittäinen esimerkki on merkittävä osoitus pelaajamassoista ja mahdollisuuksista.

Peliyhtiöt hakevat jatkuvalla syötöllä uusia markkinoita jatkaakseen kasvun tiellä. Mobiilipelaamisen tulevaisuus on valoisampi kuin koskaan. Paranevat verkkoyhteydet, entistä tehokkaammat laitteet sekä suoratoisto puhelimeen ovat pelaamisen tulevaisuutta. Ja sen kaiken keskiössä on 5G.