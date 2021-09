iPad mini 6: julkaisupäivä, hinta, uutiset ja viimeisimmät huhut Applen tabletista

Applen huhutaan paljastavan uuden iPad mini 6 -tabletin syyskuun julkistustapahtumassaan. Vaikka tietoa ei ole vahvistettu, tuntuvat ovista ja ikkunoista pursuavat tiedonmuruset sekä spekulaatiot viittaavan lähestyvään julkaisuun.

Kiinnostus iPad mini 6 -mallia kohtaan ei ole millään tavoin uusi asia. Uutta tablettia huhuiltiin paljastettavaksi syksyn 2020 Apple-tilaisuudessa, menneen kevään tilaisuudessa sekä kesän WWDC 2021 -tapahtumassa. Nyt katseet ovat siirtyneet syyskuun tapahtumaan, jossa saatetaan hyvinkin paljastaa sekä iPhone 13 -mallisto että uusi iPad mini.

iPad mini -sarja on Applen tablettivalikoiman pienin vaihtoehto. Näytön koko on tavannut jäädä jopa ihka ensimmäistä iPad-mallia pienemmäksi. Applen tavoitteena on ollut saavuttaa ne käyttäjät, joille iPad Pron 12,9-tuumainen ruutu on turhan kookas, mutta jotka eivät kuitenkaan halua joustaa suorituskyvyn saralla. Myös kaikki iPadOS-uutuusominaisuudet ovat listalla.

Applen tablettivalikoima tuntuu aiheestakin monille monimutkaiselta. Emme ole vieläkään täysin varmoja siitä, onko iPad mini -malliston määrä sijoittua perus-iPadin ala- vai yläpuolelle. Lisäksi näytön pienuus aiheuttaa uudenlaisen kommervenkin, sillä iPhone 12 Pro Max -puhelimen ruutu on lähes samankokoinen.

iPad mini -malliston viimeisin versio on iPad mini (2019). Kahden vuoden tauko on merkittävä syy sille, miksi uudistettua mallia odotetaan kieli pitkällään.

Vaikka julkistus vaikuttaa olevan lähellä, tarkkoja yksityiskohtia ei ole vuotanut maailmalle nimeksikään. Tarjolla on muutamia tiedonmurusia ja spekulaatioita, jotka olemme listanneet tähän juttuun. Lopuksi käymme vielä läpi niitä ominaisuuksia, joita toivomme näkevämme seuraavassa iPad mini -mallissa.

Viimeisin tieto Useat lähteet kertovat iPad mini 6:n uusivan muotoilua. Uuden ulkonäön on määrä muistuttaa aiempaa enemmän iPad Airia ja iPad Prota. Väitteen uskottavuutta lisää vastikään vuotanut kotelokuvavuoto.

Mikä se on? Applen seuraava pieni iPad-tabletti

Milloin se julkaistaan? Mahdollisesti syyskuun lopussa

Paljonko se maksaa? Todennäköisesti alkaen 469 €

iPad mini 6 vaikuttaisi ilmestyvän vuoden 2021 aikana. Arvostettu Apple-analyytikko arvioi ajankohdaksi vuoden 2021 jälkimmäistä puoliskoa. Tarkempi ikkuna ajoittuu "syksyyn" eli syyskuun 22. päivän ja joulukuun 21. päivän väliseen ajanjaksoon. Myös toinen sekä kolmas lähde ovat kertoneet samaa, joten tieto vaikuttaa todennäköiseltä.

Huhujen mukaan Apple järjestää loppuvuoden esittelytilaisuutensa syyskuun 14. päivä. Mikäli iPad mini 6 todella kuuluu yhtiön suunnitelmiin, on tämä todennäköisin ajankohta.

Hinnan osalta huhut ovat todella vähissä. Erään lähteen mukaan iPad mini 6 saattaa kuitenkin olla kalliimpi kuin vuoden 2020 iPad-mallit, sillä tekniset ominaisuudet ottavat loikan eteenpäin.

Toisaalta toisen lähteen mukaan iPad mini 6 pitäisi hintansa johdonmukaisena aiempiin sukupolviin verrattuna.

iPad mini 5 maksoi Suomessa julkaisussaan tallennustilasta ja 4G-tuesta riippuen vähintään 469 euroa ja enintään 779 euroa. Paremman suorituskyvyn vuoksi hinta saattaa nousta aavistuksen, mutta myös samoissa lukemissa pitäytyminen vaikuttaa varsin mahdolliselta.

Maailmalle on livahtanut muutamia tietovuotoja, joiden avulla tiedämme melko varmaksi yksityiskohtia iPad mini 6 -mallista.

Ainakin yhden vuodon mukaan kuudennen sukupolven iPad mini sisältäisi edelleen Lightning-liitännän. Tämä olisi pieni yllätys, sillä esimerkiksi tuorein iPad Pro on jo vaihtanut USB-C-liitäntään. Lisäksi mukana on väitetysti iPhone 11 -sarjasta tuttu A13 Bionic -suoritin sekä 8,5-tuumainen näyttö.

Jos tieto pitää paikkansa, kasvaa näyttö varsin paljon. Vuoden 2019 mallissa ruutu on nimittäin kooltaan 7,9 tuumaa.

Toinen vuoto tukee aiempaa huhua, mutta varsinaisia lisätietoja se ei kuitenkaan tarjoa. Julkaisupäivästä vihjaillaan erittäin ylimalkaisesti.

Refreshed iPad Pros and iPad Mini dummies. Triple Camera array on the pros. Central camera up top on iPad mini; slightly thicker. Hard to tell and different in screen size. pic.twitter.com/5Luizv1T2rApril 8, 2021 See more

Mahdollisesta Mini LED -näytöstä liikkuu ristiriitaista tietoa. Osa huhuista vihjaa 12,9-tuumaisesta iPad Prosta tutun teknologian olevan mukana, kun taas tuoreempi tieto viittaa Mini LED -tekniikan poissaoloon.

Olemme nähneet vuotaneen dummy unit -kuvan iPad mini 6:sta. Sen perusteella luvassa on hyvin hienovaraisia muutoksia vuoden 2019 malliin nähden, ja konkreettisin ero koskee kapenevia reunuksia.

Vastaavasti tuoreet renderöintikuvat viittaavat iPad mini 6:n ottavan askeleita iPad Pron ja iPad Airin suuntaan. Arvioiden mukaan Koti-painike puuttuu kokonaan, sillä Touch ID -tunnistin sijoitetaan virtapainikkeeseen. Tässä vuodossa myös mainitaan siirtymä Lightning-liitännästä USB-C-porttiin.

Pidämme tätä tietoa uskottavana, sillä erillinen kotelovuoto viittaa iPad mini 6:n näyttävän entistä enemmän iPad Airilta.

USB-C-huhu on saanut runsaasti tukea, ja toisen lähteen mukaan mukana on myös A15 Bionic -järjestelmäpiiri sekä liitäntämahdollisuus näppäimistölle. Mainittua suoritinta ei ole vielä nähty käytännössä, mutta uskomme sen olevan osa iPhone 13 -puhelimien syövereitä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta koskee huhupuheita koskien mahdollista iPad mini Pro -mallia. Tässä on väitetysti 8,7-tuumainen näyttö, kun taas muotoilu olisi nykyistä iPad mini (2019) -mallia leveämpi mutta lyhyempi. Lähteen mukaan versio julkaistaan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. On kuitenkin sanottava, että vaikka ajatus uudesta tehokkaasta iPad ministä kutkuttaa, emme ole erityisen vakuuttuneita väitteiden todenperäisyydestä.

Toisen arvion mukaan iPad mini Pro tai iPad Pro mini saapuisi vuoden toisella puoliskolla. Mallin kerrotaan ottavan vaikutteita iPad Pron ulkonäöstä, kapeista reunoista sekä tarjoavan tuen 5G-verkolle.

Kapeareunuksinen ja Koti-painikkeeton iPad mini 6 on mainittu myös toisen tietolähteen toimesta. Voikin olla, että dummy unit -vuoto ei lopulta pidäkään siis paikkansa.

Luotettava Apple-tietäjä on myös maininnut, että iPad mini 6 saisi ristiriitaisista huhuista huolimatta uusimman järjestelmäpiirin. Tosin tämä tarkoittanee iPhone 12 -mallistosta tuttua A14 Bionicia eikä iPad Pron (2021) M1-piiriä.

iPad mini 6 herättää meissä runsaasti kiinnostusta, ja tämän vuoksi olemmekin lyöneet päämme yhteen miettiessämme erilaisia ominaisuuksia. Jotta malli saavuttaisi toivotunlaisen suosion, olisi Applen otettava huomioon seuraavat asiat.

1. Halvempi hinta

Apple on hinnoitellut iPad-valikoimansa varsin sekavaksi. Kun perus-iPad ja mini-mallit maksavat kutakuinkin saman verran, on tilanne toisinaan hämmentävä.

iPad mini tuntuu nimittäin erikoiselta. Se on hitusen kalliimpi kuin perusmalli, mutta samalla se on kooltaan pienempi ja tehoiltaan väkevämpi. Monet jäävätkin ihmettelemään sitä, onko mini-malli parempi vai huonompi kuin perusversio.

Jos iPad mini 6 olisi tehoiltaan identtinen mutta kooltaan pienempi, olisi sen hinta samalla alhaisempi. Tämä tekisi sen asemasta valikoimassa selkeän, mikä puolestaan helpottaisi ostopäätösten tekemistä.

Hinnanpudotus saattaisi tehdä iPad mini 6:sta houkuttelevan valinnan Applen tablettia etsivälle, joka ei kuitenkaan halua pulittaa laitteista maltaita.

2. Pelastakaa kuulokeliitäntä!

Toistaiseksi kaikissa iPad mini -malleissa on ollut kuulokeliitäntä. Nyt tilanne on kuitenkin epäselvä, sillä Apple on pyrkinyt vähentämään liittimien määrää laitteissaan.

Haluaisimme kuitenkin edelleen nähdä kuulokeliitännän, sillä se tekee laitteesta hyvän soittopelin esimerkiksi kotiteatterijärjestelmän oheen. Myös langalliset kuulokkeet ovat edelleen yleinen näky.

Lisäksi 3,5mm-liitäntää voi käyttää äänen sisääntuloon, jolloin iPadilla voisi tallentaa musiikkia tai puhetta laadukkailla lisälaitteilla.

3. Kapeammat reunat

Nykyiset iPad minit – kuten myös iPad Air ja perus-iPad – näyttävät melko vanhentuneilta. Syykin on selvä: näyttöä ympäröivät paksut reunukset eivät ole enää tätä päivää. Etenkin Android-laitteet ovat kaventaneet reunukset lähes olemattomiksi, minkä vuoksi Applen vermeet näyttävät aiempaakin ikääntyneemmiltä.

Isot reunukset tekevät laitteesta ison, mutta valitettavasti näytön koko pysyy silti ennallaan. Etenkin pienuudellaan markkinoitavan mini-mallin kohdalla haluaisimme nähdä laitteen, jonka ruudun ja rungon koko olisivat lähempänä toisiaan.

Ymmärrämme mikäli Apple haluaa säilyttää Touch ID:n ja perinteiset painikkeet, kuten se on monissa edullisemmissa laitteissaan päätynyt tekemään. Joka tapauksessa turhan hukkatilan pienentäminen olisi silti tarpeen.

4. Tuki Apple Pencil 2:lle

iPad mini 5 tukee ensimmäistä Apple Penciliä, mutta sen suosio on varsin maltillista rajatun toiminnallisuuden sekä ärsyttävän latauksen vuoksi.

Haluaisimme saada Applen tabletit Apple Pencil 2 -tuen piiriin, joka on huomattavasti hyödyllisempi ja lisäksi sen lataus onnistuu näppärästi.

Tämä vaikuttaa valitettavasti epätodennäköiseltä, sillä Apple Pencil 2 on toistaiseksi varattu iPad Pro -huippumallien käyttöön. Mutta toisaalta tämä onkin toive, ei ennuste.

5. Ei LiDAR-skanneria

Vuoden 2020 iPad Prot ja iPhone 12 Pro -kaksikko sisälsivät LiDAR-skannerin. Se on hyödyllinen lisäominaisuus AR-teknologiaan, mutta se ei Applen pyrkimyksistä huolimatta ole kaikille tarpeen.

Haluaisimme saada iPad mini 6:n ilman LiDAR-skanneria, sillä se on valtaosalle käyttäjistä yksinkertaisesti ylimääräinen härpäke.

Sinänsä lisäominaisuus ei koskaan haittaa, mutta mikäli tuotteen myyntihintaa saadaan sen poistolla pudotettua, tuntuisi valinta meistä selvältä.