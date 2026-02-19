Zeekr 7X conquista Tal Moreeb y se convierte en el primer SUV eléctrico en lograr la hazaña

¡Histórico! Zeekr 7X logra el primer lugar en la categoría EV & Hybrid con un tiempo de 7.343 segundos, en Tal Moreeb, donde el piloto Majed Al Mansouri conquistó la emblemática duna de Liwa, ubicada en los Emiratos Árabes Unidos conocida como la "Montaña del Miedo". ¿El motivo de su sobre nombre? Su pendiente y condiciones extremas.

La duna Moreeb cuenta con una altura aproximada de 300 metros, una pendiente de 50°, considerada una de las más altas y desafiantes del mundo. Para llevar a cabo este gran reto, se modificó el SUV 7X con que se logró alcanzar con éxito la cima, consolidándose como el primer vehículo 100% eléctrico a nivel global en lograr esta hazaña.

Para enfrentar uno de los mayores retos off-road, Zeekr 7X fue preparado con una serie de modificaciones técnicas clave, entre las que se incluyen:

Espaciadores en las cuatro ruedas, que amplían el ancho de vía para mayor estabilidad en superficies inestables.

Rines y llantas off-road, diseñados para mejorar el agarre en arena.

Suspensión elevada (lift kit), que incrementa la altura al suelo y evita el contacto con la arena.

Radiador reubicado a una posición más alta dentro del cofre, para mayor protección.

Placa metálica de protección frontal inferior, que resguarda componentes clave ante impactos.

Reducción de peso, eliminando asientos y accesorios no esenciales

Tal Moreeb representa un desafío extremo por la combinación de arena movediza, una pendiente constante, altas temperaturas y una distancia de arranque limitada, factores que exigen una gestión precisa del torque, la tracción y el control del vehículo, sin margen de error durante el ascenso.

En este entorno, la habilidad del conductor resulta tan determinante como el desempeño del vehículo. El control preciso del acelerador, la elección de la trayectoria, la presión de las llantas y el dominio del vehículo son factores críticos para lograr el ascenso, incluso por encima de la potencia bruta.

Este logro reafirma el potencial de la SUV Zeekr 7X, modelo que ya se encuentra disponible en México y destaca por su combinación de tecnología avanzada, desempeño dinámico y lujo.

Estos atributos, sumados a su diseño, control de tracción inteligente y suspensión de alto rendimiento, confirman que Zeekr 7X no solo redefine la experiencia de conducción en el segmento de SUVs eléctricos premium, sino que también ofrece a los consumidores mexicanos una propuesta de movilidad eléctrica capaz de rendir con excelencia tanto en el uso diario como en condiciones extremas de desempeño.