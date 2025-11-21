ZEEKR 001 2026 el crossover eléctrico premium que redefine el significado del lujo moderno

Es hora de vivir una nueva era del "lujo moderno" con el nuevo Zeekr 001 2026, un nuevo crossover eléctrico premium. Lo mejor de todo es que es la combinación perfecta entre diseño escandinavo, tecnología inteligente y desempeño digno.

El nuevo modelo no solo eleva el estándar de la conducción eléctrica, sino que transforma cada trayecto en una experiencia sensorial. Su silueta aerodinámica, líneas limpias y detalles minimalistas reflejan una filosofía de elegancia funcional, mientras que su ingeniería avanzada ofrece una fusión perfecta entre potencia, confort y tecnología.

Ingeniería evolucionada para una conducción más precisa

ZEEKR 001 2026 representa una evolución natural frente a su antecesor, el modelo 2025. Integra tracción integral con respuesta más ágil, nuevos modos de conducción Off-Road, y una calibración optimizada de dirección y frenado regenerativo.

Su suspensión electrónica adaptativa equilibra confort y precisión, mientras que la suite ADAS amplía sus funciones con asistencias avanzadas de reducción de impacto y monitoreo del conductor, capaces de detectar distracción o fatiga para ofrecer un manejo más seguro y confiable.

Diseño que inspira movimiento

Con un perfil shooting brake que rompe esquemas, Zeekr 001 2026 conserva su ADN de lujo progresivo con un lenguaje más maduro y refinado. El techo panorámico inunda la cabina de luz natural; las manijas retráctiles y puertas automáticas añaden sofisticación cotidiana, y los rines de aluminio forjado de 22" refuerzan su carácter dinámico.

Disponible en nuevos tonos inspirados en la energía de la naturaleza como Shooting Brake Green y Yuguang Orange, refleja una estética contemporánea y expresiva que conecta con quienes entienden el lujo como una actitud, no un accesorio.

Rendimiento que redefine lo posible

Detrás de su elegancia, el nuevo Zeekr 001 2026 es pura ingeniería.Con versiones RWD y AWD, ofrece hasta 400 kW (536 hp) de potencia y 686 Nm de torque, alcanzando una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3.8 segundos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Su batería de 100 kWh proporciona una autonomía de hasta 620 km (WLTC), ideal para viajes largos sin comprometer emoción ni eficiencia. Los modos de conducción Sport, Comfort, Eco y Off-Road se adaptan al estilo de cada conductor, mientras que la suspensión de doble horquilla y los frenos ventilados garantizan control y estabilidad incluso en los escenarios más exigentes.

(Image credit: Zeekr)

Tecnología intuitiva, lujo sensorial

El interior del ZEEKR 001 2026 es un santuario digital.Cada superficie, textura y detalle han sido diseñados para ofrecer confort absoluto. Los asientos con masaje, ventilación y calefacción, tapizados en piel de alta calidad, se combinan con una iluminación ambiental multicolor y acabados bicolor en tonalidades Midnight Blue, Polar White, Charcoal Black y Stone Grey.

El sistema de infoentretenimiento cuenta con una pantalla táctil de 15.4", clúster digital de 8.9", conectividad 5G, Wi-Fi Hotspot y un sistema de audio YAMAHA® de 12 bocinas, ofreciendo una experiencia envolvente de alta fidelidad.

Seguridad avanzada con visión de futuro

ZEEKR 001 2026 incorpora un paquete completo de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS), que incluye:

Control crucero adaptativo

Alerta de tráfico cruzado frontal y posterior

Asistencia de cambio y mantenimiento de carril

Mitigación de colisión frontal

Sistema de monitoreo del conductor (DMS)

Cámaras 360° para visión total del entorno

Diseñado bajo los más altos estándares globales, ofrece siete bolsas de aire, frenos regenerativos y freno de mano electrónico con AutoHold, reafirmando el compromiso de Zeekr con una movilidad tan segura como inspiradora.

Lujo responsable y movilidad del futuro

Con emisiones cero, autonomía líder y materiales de alta calidad, el ZEEKR 001 2026 encarna la visión de Zeekr: la unión perfecta entre emoción y responsabilidad.

Cada componente refleja el compromiso de la marca por impulsar una nueva era de autos eléctricos premium en México, donde diseño, innovación y sostenibilidad convergen para redefinir el placer de conducir.