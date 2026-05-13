MG Motor México fortalece su presencia con sólido desempeño comercial en 2026

¡Increíble! MG motor logró 4,356 unidades comercializadas durante abril, lo que significa una participación de mercado de 3.7% y se mantiene dentro del Top 10 de las marcas más vendidas en México.

En el acumulado de 2026, la marca suma 18,760 unidades comercializadas, resultado que acompaña la evolución que MG ha construido en el mercado mexicano y la creciente aceptación de la marca entre los consumidores.

En un contexto regional, MG Motor también ha mostrado un desempeño positivo en Centroamérica y el Caribe (CAC), donde registró un crecimiento de 118% vs. 2025 durante abril, alcanzando un incremento acumulado de 40% vs. 2025 en el primer cuatrimestre del año.

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Estos resultados acompañan una estrategia enfocada en fortalecer la relación con los clientes y evolucionar la operación de la marca conforme a las necesidades y particularidades de cada mercado.

Más allá de las cifras, en México la marca ha impulsado una presencia más cercana, basada en la escucha activa y en una mejora continua de su propuesta, con el objetivo de responder de forma más precisa a las expectativas del consumidor.

“Los resultados de este periodo acompañan la evolución que MG ha construido en México en los últimos años. Hemos entendido mejor al consumidor mexicano, fortalecido nuestra operación y ajustado nuestra propuesta para responder de forma más precisa a las expectativas del mercado. Hoy vemos una marca más cercana, más madura y con una conexión cada vez más fuerte con sus clientes”, afirmó Daniel Nava, Vicepresidente de MG Motor México.

Como parte de esta evolución, la compañía ha fortalecido su infraestructura para acompañar su crecimiento y garantizar una experiencia más consistente. Actualmente, MG Motor México cuenta con 108 puntos de venta a nivel nacional, un Centro de Distribución de Piezas en San Luis Potosí que optimiza la disponibilidad de refacciones, y un Training Center en Ciudad de México enfocado en la capacitación continua de su red bajo estándares internacionales.

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Asimismo, la marca continúa ampliando su presencia en el país con aperturas estratégicas. Recientemente, MG Motor México inauguró una nueva sucursal en Tula, Hidalgo, reforzando su cobertura en la región y acercando su oferta a más clientes mexicanos.

De forma paralela, la marca ha reforzado sus procesos de atención y servicio postventa, reconociendo su papel clave en la construcción de confianza y en la experiencia integral del cliente.

MG Motor México continúa consolidando su operación enfocada no solo en el crecimiento comercial, sino también en construir relaciones de largo plazo con sus clientes, respaldada por infraestructura, innovación y una visión de movilidad alineada con las necesidades del mercado mexicano.