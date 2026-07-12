Un nuevo estudio revela que las baterías modernas de los vehículos eléctricos son más duraderas de lo que crees...

Se han publicado nuevos datos de la empresa de análisis de baterías Recurrent

Estos datos muestran que, en promedio, un vehículo eléctrico conserva el 95 % de la capacidad original de su batería

Las tasas de reemplazo de baterías han disminuido drásticamente en los últimos años

Un nuevo estudio de la empresa de análisis de baterías Recurrent ha revelado que un vehículo eléctrico promedio conserva hasta el 95 % de su capacidad de conducción original después de cinco años en la carretera.

Aunque a los primeros fabricantes de vehículos eléctricos les preocupaba que los paquetes de baterías se degradaran hasta el punto de tener que ser reemplazados, los datos ahora muestran que las celdas están superando de manera espectacular las predicciones originales.

Según un informe de The Wall Street Journal, los hallazgos apuntan a que los avances en la química de las baterías, los sistemas de gestión térmica y el software de los vehículos han mejorado significativamente la vida útil de las baterías, lo que permite a los vehículos eléctricos recorrer efectivamente las mismas distancias que sus contrapartes con motor de combustión interna sin necesidad de reemplazar el paquete de baterías.

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Las estadísticas de Recurrent indican que aproximadamente uno de cada 12 vehículos eléctricos fabricados entre 2011 y 2016 requirió el reemplazo de la batería. Para los vehículos eléctricos producidos a partir de 2022, esa cifra se ha reducido drásticamente a solo el 0,3 por ciento.

Si bien el informe señala que la carga frecuente de alta potencia con corriente continua (CC) puede acelerar la degradación de la batería en comparación con la carga habitual en tomacorrientes domésticos más lentos, Digital Trends revela que los datos de Geotab muestran que las baterías cargadas con frecuencia a alta potencia aún conservan alrededor del 89,7 % de su capacidad original después de varios años.

Como resultado, los propietarios de vehículos eléctricos están descubriendo que sus baterías conservan más capacidad, incluso después de un kilometraje muy elevado, de lo que se había pronosticado originalmente.

El artículo de The Wall Street Journal cita a un distribuidor de vehículos eléctricos con sede en el Reino Unido cuyo Tesla Model 3, de cinco años de antigüedad, ha recorrido 247,000 millas; sin embargo, la autonomía estimada es solo unas pocas millas menor que la cifra oficial del WLTP cuando era nuevo.

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Los vehículos eléctricos usados requieren información transparente sobre el estado de la batería

(Image credit: Tesla)

A pesar de varios informes recientes que desmienten el mito de que las baterías de los vehículos eléctricos se degradan hasta el punto de quedar prácticamente inservibles después de unos años, la confianza de los consumidores sigue siendo baja en lo que respecta a este tema.

Digital Trends afirma que una encuesta realizada en 2025 por AutoPacific reveló que los temores sobre los costosos reemplazos de baterías siguen siendo la razón principal por la que muchos compradores potenciales evitan los vehículos eléctricos en EE. UU.

Por ello, es sumamente importante que los vehículos eléctricos usados se anuncien con un certificado de estado de la batería claro y transparente que permita a los compradores evaluar rápida y fácilmente cómo cualquier degradación podría afectar la autonomía máxima.

Varios concesionarios de autos usados ya se han adherido a programas de diagnóstico de baterías de vehículos eléctricos certificados de manera independiente, como los de Generational y Dekra en el Reino Unido, pero muchos están pidiendo una norma para toda la industria.

Una encuesta realizada por Startline Finance en 2025 reveló que nueve de cada diez concesionarios de autos usados afirmaron que el sector de los autos eléctricos usados necesita un programa para todo el sector que incluya pruebas del estado de las baterías.

Además, el 78 % consideraba que el estado de la batería es un factor esencial para la mayoría de los compradores de autos eléctricos.

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