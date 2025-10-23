JETOUR T1 i-DM llega a México: potencia híbrida con hasta 1,300 km de autonomía

¿Estás en busca de una nueva SUV compacta? De ser así, tenemos la opción perfecta para ti, se trata de la nueva y recién anunciada JETOUR T1 i-DM.

Cabe destacar que este vehículo extiende la tecnología híbrida enchufable Intelligent Dual Motor, de última generación, al SUV compacto de la gama.

Como parte de la estrategia de consolidación con que la marca avanza hacia el 2026, y en el marco de la reunión anual con distribuidores que celebró recientemente, realizó la presentación oficial de JETOUR T1 i-DM, modelo que se suma al portafolio de T1 como una nueva versión.

JETOUR T1 i-DM conjuga un motor térmico 1.5 TGDI de quinta generación capaz de entregar 141 HP y 159 lb-pie de par, más dos motores eléctricos que producen 210 HP y 220 lb-pie. El conjunto alcanza una potencia combinada de 342 HP y 388 lb-pie de torque que se canalizan al eje delantero mediante una transmisión 1DHT dedicada para esquemas híbridos, y que le permiten una aceleración de 0 a 100 km/h en 8.8 segundos.

"Con un paquete de baterías de fosfato de hierro y litio de 26.7 kWh, T1 i-DM se posiciona como líder en capacidad de batería entre los PHEV disponibles en el mercado", señaló Saúl Espinosa, vicepresidente de JETOUR SOUEAST México. Esta ventaja técnica se traduce en mayor eficiencia energética, menor frecuencia de recarga y mayor aprovechamiento del modo eléctrico cuyo rango es de hasta 117 kilómetros (WLTC). Como conjunto, el sistema i-DM logra hasta 1,300 km de autonomía combinada.

Gracias a que la arquitectura de su plataforma Kunlun fue diseñada para acomodar trenes motrices electrificados, T1 i-DM conserva sus dimensiones compactas sin renunciar a la habitabilidad del espacio interior que lo caracteriza, con 4,705 mm de largo, 2,800 de distancia entre ejes y una capacidad de cajuela que se mantiene con 574 litros.

En línea con el enfoque prioritario de JETOUR en sus vehículos, en términos de seguridad ofrece un módulo de asistencias a la conducción avanzadas que incluye Alerta de colisión frontal (FCW) con Asistente de frenado de emergencia (AEB), Alerta de abandono (LDW) con Asistente de mantenimiento de carril (LKA), Detección de punto ciego (BSD) y Control de crucero adaptativo (ACC), entre otras.

(Image credit: JETOUR)

La versión Savage PHEV de T1 i-DM que arriba al mercado nacional, también contará con un completo equipamiento de confort, como techo panorámico, cajuela con apertura eléctrica y memoria, cámara de visión 3D de alta definición y 540°, cargador inalámbrico para teléfono inteligente y asiento de pasajero ventilado con función de descanso y reposapiés extensible.

"Igual que en el resto de la Serie T, el sistema de infoentretenimiento es potenciado por uno de los procesadores integrados más modernos de la industria, el Qualcomm Snapdragon 8155, y utiliza un panel de instrumentos digital de 10.25 pulgadas", indicó Arturo Escamilla, gerente nacional de Producto del corporativo. La interfaz emplea una pantalla a color en la consola central de 15.6", la más grande de su segmento, y ofrece conectividad con Android Auto y Carplay, además de admitir controles por voz para accionar ventanas, quemacocos y aire acondicionado, entre otros.

Como en el caso de JETOUR T2 i-DM, T1 i-DM añadirá el color Electroplated Green al actual catálogo de opciones de T1: Cosmic Silver, Sand Golden, Snow White y Starlit Black, y se espera que comience ventas antes de que finalice el año en curso.