El encantador robot autónomo de Hyundai puede ser cualquier cosa, desde un carrito de golf hasta un patineta eléctrica, y pronto estará a la venta

El Mobile Eccentric Droid entrará en producción.

Está diseñado para funcionar en interiores y en terrenos accidentados al aire libre.

Hyundai promete una ingeniería de nivel automovilístico.

No, no se trata de una imagen salida de una película animada: Hyundai ha anunciado una plataforma robótica totalmente autónoma que puede diseñarse para prácticamente cualquier uso y que podría ser la respuesta a muchos problemas de movilidad.

El Mobile Eccentric Droid, o MobED para abreviar, cuenta con un mecanismo de control excéntrico único que permite que las cuatro ruedas giren y se articulen, difuminando los límites entre ruedas y piernas. Incluso puede levantar una rueda y saludar con la mano, como un perro bien entrenado.

Lejos de ser un simple truco, Hyundai afirma que el mecanismo estabiliza la plataforma ajustando dinámicamente la postura, por lo que puede atravesar eficazmente pequeños baches e incluso subir un escalón.

Lo que se coloque sobre esta plataforma depende totalmente de cada uno, ya que MobED está diseñado para poder realizar numerosas tareas.

Si se le equipa con un brazo robótico, puede desplazarse por un almacén, recogiendo y empaquetando productos de forma autónoma.

También se puede utilizar para entregar paquetes de forma autónoma, actuar como carrito de golf para transportar palos por el campo, transformarse en una plataforma rodante automatizada para que los influencers puedan capturar contenido sin usar las manos e incluso incorporar una pantalla táctil para convertirse en un robot asistente completo.

Hyundai afirma que la plataforma se fabricará con materiales de calidad automovilística y se construirá en una línea de producción para que pueda ampliarse. La empresa también ha creado la interfaz de control para que pueda conducirse como un dron, además de producir software para que los usuarios puedan automatizar las operaciones.

La empresa se toma muy en serio el futuro de su droide rodante y afirma que venderá un modelo MobED Pro, equipado con sensores y Lidar para su uso autónomo, así como una versión básica diseñada para servir de "base para la investigación y el desarrollo".

El futuro es robótico

Por el momento no hay información sobre el precio ni sobre si los consumidores habituales podrán adquirir un MobED para utilizarlo como una fantástica patineta eléctrica, pero la empresa se toma muy en serio el futuro de la robótica.

He visitado personalmente CRADLE en Los Ángeles, el Centro de Diseño Robótico Aumentado en Experiencias de Vida de Hyundai, y he sido testigo de primera mano de su trabajo en los «autos andantes», que cree que podrían ser los vehículos de rescate del futuro.

Bautizado como Elevate, este concepto consiste en un chasis montado sobre cuatro patas robóticas, cada una con una rueda tradicional fijada en el extremo. Estos conceptos pueden atravesar terrenos difíciles, pero también adaptarse a las necesidades de los usuarios, subiendo hasta la puerta principal de un usuario en silla de ruedas.

Aunque MobED no es exactamente un coche andante, la idea no está muy lejos, ya que ofrece una plataforma estable que puede navegar sin esfuerzo y de forma autónoma por terrenos difíciles, sin caerse como los innumerables robots humanoides que circulan por YouTube.

Nadie sabe qué se colocará encima de MobED, pero apostaría lo que fuera a que muy pronto se utilizarán en fábricas y almacenes. Yo estoy esperando la versión autónoma eScooter, para poder guardar la bicicleta de una vez por todas.

