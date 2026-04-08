El GT2 Stradale llega a México como el nuevo superdeportivo de Maserati

¿Listo para conquistar las calles de México a toda velocidad? Si tu respuesta fue afirmativa, te tenemos noticias, pues Maserati México anunció el lanzamiento oficial del nuevo Maserati GT2 Stradale durante el Stellar AutoFest México , uno de los encuentros automotrices más relevantes del país y a continuación te dejamos todos los detalles.

El GT2 Stradale, inspirado en la imponente historia de carreras de Maserati, llega a México como una pieza clave dentro de la nueva era de la marca, combinando desempeño extremo, ingeniería de pista y diseño italiano en un vehículo homologado para la calle.

Como parte de este lanzamiento, Maserati otorgará 200 pósters de edición limitada del GT2 Stradale, creados especialmente para conmemorar este lanzamiento en México, a los fanáticos que configuren su propio modelo y compartan mediante sus Redes Sociales, etiquetando a la marca.

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"La llegada del GT2 Stradale a México representa mucho más que el lanzamiento de un nuevo vehículo. Es la materialización de nuestra herencia en competición y una muestra clara de hacia dónde se dirige Maserati como marca", comentó Rodnei Silva, Director General de Maserati México.

GT2 Stradale está equipado con un motor V6 Nettuno biturbo de alto desempeño, capaz de generar 640 caballos de fuerza, con una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos y una velocidad máxima superior a los 320 km/h. Su configuración está enfocada en incorporar soluciones derivadas directamente del automovilismo deportivo.

Con esta iniciativa, Maserati refuerza su objetivo por ofrecer experiencias que van más allá del producto, conectando con una comunidad apasionada por el diseño, el desempeño y la emoción que han definido a la marca por más de un siglo.

La cobertura de estas experiencias podrá seguirse en tiempo real a través de los canales oficiales de Maserati México, acercando a la comunidad a cada momento de esta nueva etapa para el Tridente en el país.