Garmin presenta una nueva cámara resistente diseñada para cubrir los puntos ciegos, y es el dispositivo de seguridad que necesitan los conductores de camiones

El sistema dēzl DualView de Garmin consta de dos cámaras exteriores y un transmisor.

Cuentan con la clasificación IPX7 y están diseñadas para cubrir los puntos ciegos de los camiones.

El paquete cuesta 999,99 $ / 879,99 £ (precio y disponibilidad en diferentes países por confirmar).

Garmin, fabricante líder de cámaras para salpicadero, ha presentado un nuevo tipo de cámara para vehículos diseñada específicamente para camiones: la dēzl DualView.

El sistema consta de un transmisor y dos cámaras exteriores con clasificación IPX7 que se pueden montar en el espejo retrovisor del camión o a cada lado del mismo para proporcionar una visión clara de los puntos ciegos restantes, con alertas visuales cuando otros vehículos entran en los puntos cubiertos por las cámaras. También se suministran los accesorios de montaje.

Obtener una vista completa del entorno del camión debería dar a los conductores de camiones una mayor confianza para realizar cualquier maniobra, como girar, cambiar de carril y dar marcha atrás, y es una gran noticia para otros vehículos, especialmente las motocicletas y los ciclistas, que de otro modo podrían pasar desapercibidos cuando el conductor del camión realiza dichas maniobras.

Naturalmente, el dēzl DualView también puede grabar viajes como cualquier cámara de salpicadero, con vídeo de 1080p y almacenamiento automático de incidentes en una tarjeta microSD.

Las imágenes en directo se pueden ver en la tableta emparejada del conductor o en el navegador para camiones dēzl LGV. Cuando se empareja con este último, los conductores pueden utilizar comandos de voz para controlar la vista de la cámara, ver los vídeos guardados y comprobar la ubicación, la velocidad, la fecha y la hora del incidente.

Los videos se pueden ver y compartir a través de la aplicación móvil Garmin Drive, siempre que el usuario esté suscrito al plan opcional Vault de Garmin (9,99 $/9,99 £ al mes o 99,99 $/99,99 £ al año).

El dispositivo de seguridad vial que todo camión debería tener

Yo mismo me he sentado en el asiento del conductor de un camión (durante un curso de seguridad ciclista) y puedo dar fe de la magnitud de los puntos ciegos que hay al volante. Este conocimiento ha influido en la forma en que circulo en bicicleta cerca de un camión en movimiento.

Sin embargo, me tranquilizaría saber que un camión está equipado con un dispositivo como el Garmin dēzl DualView, y estoy seguro de que a los conductores de estos vehículos también les tranquilizaría.

Hasta que todos los camiones estén equipados con estos dispositivos de seguridad, el Garmin dēzl DualView parece un accesorio decente, con un precio de 999,99 dólares/879,99 libras en Garmin por el transmisor, dos cámaras exteriores y los accesorios de montaje (precio en Australia por confirmar).

