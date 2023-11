Ofertas Black Friday 2023 en dashcams: rebajas en Nextbase, Garmin, Miofive y más

Por regla general, el Black Friday es una gran ocasión para comprar una nueva dashcam, pero no todas las ofertas son tan buenas como puede parecer en un principio, y ahí es donde entra TechRadar.

En algunos casos, y no tanto en el de las dash cams como en el de las mejores cámaras sin espejo que también hemos reunido en nuestra página de ofertas de cámaras para el Black Friday, los minoristas suben los precios de las cámaras en el período previo al Black Friday, para ofrecer un descuento aparentemente mayor durante el propio evento de ventas. Esto no las convierte necesariamente en una mala compra: en muchas ocasiones, sus precios caen hasta mínimos históricos. Pero en general, el porcentaje de ahorro puede no ser tan grande como se anuncia.

En estos casos, nos aseguraremos de que se trata de una buena compra analizando el historial de precios del producto. Muchas dashcams simplemente bajan a su precio más bajo durante un breve período durante el Black Friday, en particular en las ofertas relámpago de Amazon, y estas son a menudo una de las mejores ofertas de dashcams del año.