La mejor aplicación de personalización de Samsung para teléfonos Galaxy ya está en Google Play

¡Excelente noticias! La aplicación Good Lock de Samsung apareció en Google Play Store, esto sugiere un lanzamiento más amplio a corto plazo.

Good Lock, por si no la conoces, es una aplicación de personalización exclusiva para smartphones Galaxy. Permite a los usuarios decorar varios aspectos de su dispositivo con la ayuda de "módulos". Estos módulos se pueden utilizar para aplicar nuevos temas, cambiar la pantalla de bloqueo, renovar el teclado y mucho más. El software existe desde 2016 y es uno de los favoritos entre los entusiastas de Samsung.

Good Lock, que fue descubierto por varios usuarios en X (la plataforma antes conocida como Twitter), se encuentra actualmente en fase de acceso anticipado en la Play Store. Ni siquiera puedes encontrar la aplicación en la tienda digital a menos que tengas un enlace directo a la página del listado. Los informes indican que sólo se puede descargar el software en un teléfono Galaxy. 9To5Google en su cobertura dice que verás una línea de texto informándote de que tu dispositivo no es compatible si lo intentas.

Parece que la aplicación tampoco funciona con hardware con jailbreak. Hemos conseguido descargar Good Lock en nuestra tableta con jailbreak, pero cuando intentamos iniciarla, la aplicación se bloqueó inmediatamente. La inestabilidad se debe probablemente al hecho de que Good Lock en Google Play está todavía en desarrollo.

Módulos que faltan

No se sabe si la versión de Google Play de Good Lock tendrá todos los mismos módulos que la que se encuentra en la Galaxy Store. Sin embargo, al menos tendrá uno: One Hand Operation Plus. Este módulo permite crear controles gestuales personalizados. Por ejemplo, un deslizamiento largo hacia la derecha abre el menú de herramientas rápidas, mientras que un deslizamiento diagonal hacia la parte superior derecha abre el panel de notificaciones. A juzgar por el hecho de que One Hand Operation tiene su propia página de listado, es posible que los módulos se descarguen por separado.

En el momento de escribir esto, se desconoce cuándo saldrá Good Lock de Early Access. Es posible que Samsung esté haciendo algunas pruebas antes de comprometerse a un lanzamiento formal. Si sale pronto, podríamos ver más aplicaciones exclusivas de Galaxy Store llegar a Play Store. No hay muchas opciones exclusivas, aunque sí algunas como Samsung's Edge Panels y Camera Assistant.

Nos hemos puesto en contacto con el gigante tecnológico para preguntarle cuándo estará disponible la aplicación y si tiene previsto ampliar su disponibilidad a teléfonos que no sean Galaxy. Lo más probable es que no lo permitan, pero nunca se sabe.

Hasta entonces, echa un vistazo a la lista de TechRadar de los mejores teléfonos Samsung para 2024.