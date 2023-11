Las mejores ofertas de impresoras del Black Friday 2023

HP DeskJet 2734e: antes $85 Ahora 40 $ en Best Buy

Ahorra $45 La HP DeskJet 2734e es un modelo inalámbrico básico de Best Buy, una ganga en impresoras para el Black Friday. No es rápida (7,5 ppm en blanco y negro), pero ofrece un rendimiento decente en color para las necesidades de impresión doméstica ligera. Reseñamos una unidad HP DeskJet similar anteriormente, otorgándole 4/5 estrellas por su calidad, precio y facilidad de uso. Y la aplicación HP Smart para impresión móvil es excelente.