El primer vehículo eléctrico con tecnología Gemini del mundo llega esta semana, pero el Volvo EX60 tiene que ser mejor que Alexa+ en el BMW iX3

El Volvo EX60 será el primero en incorporar Google Gemini.

Volvo promete una «conversación natural» entre el hombre y la máquina.

El último hardware de Nvidia y Qualcomm acelera el tiempo de respuesta.

El innovador SUV eléctrico de tamaño mediano de Volvo se dará a conocer en su totalidad a finales de esta semana, con una autonomía de alrededor de 800 km con una sola carga y una tecnología integrada en el vehículo que se basa en su ya muy avanzado sistema Android Automotive.

Pero la marca sueca también ha confirmado que el próximo modelo será el primero en incorporar el asistente de inteligencia artificial Gemini de Google, lo que permitirá conversaciones más naturales entre los ocupantes y el propio coche.

Combinando hardware de Nvidia y Qualcomm con software desarrollado tanto por Google como por la propia empresa, Volvo afirma que su sistema, brillantemente denominado «HuginCore», es lo suficientemente potente como para ofrecer respuestas altamente personalizadas y profundamente integradas a través del asistente de voz Gemini de Google.

Las tareas complejas se pueden gestionar mediante conversaciones más naturales y «multiturno», en lugar de que los conductores tengan que recordar comandos específicos o tener que pulsar varios menús que aparecen en la pantalla táctil.

Volvo ofrece una serie de posibles casos de uso de esta tecnología, como buscar la dirección de una reserva de hotel en una cuenta de correo electrónico vinculada (Gmail es probablemente la que mejor funciona), comprobar si un artículo comprado recientemente cabe en el maletero del EX60 o intercambiar ideas para un próximo viaje por carretera.

En lugar de actuar simplemente como un asistente de voz integrado que se encarga de una cantidad limitada de funciones del vehículo, la integración de Gemini permite a los conductores y ocupantes gestionar sus tareas cotidianas a través de cualquier servicio de Google vinculado, así como formular preguntas más genéricas.

También se prevé que funcione bien con Google Maps, que se ha convertido en el servicio de mapas y navegación dominante para los conductores. Esto significa que los propietarios pueden comprobar si los establecimientos están abiertos e incluso reservar hoteles y restaurantes sobre la marcha con comandos de voz naturales, al menos en teoría.

La plataforma Snapdragon Cockpit de última generación de Qualcomm proporciona los niveles más altos de potencia de procesamiento jamás vistos en un Volvo, mientras que el último sistema en chip Drive AGX Orin de Nvidia ejecuta el sistema operativo en su conjunto.

Se dice que, en conjunto, esto ofrece un sistema de infoentretenimiento sin retrasos, con mapas que se cargan al instante y asistentes de voz que no tardan una eternidad en procesar la solicitud y responder.

La empresa también ha anunciado que la integración de Gemini mejorará con el tiempo gracias a las actualizaciones inalámbricas, y ha afirmado que Gemini podrá utilizar las cámaras del EX60 para «ver lo que tú ves y responder a preguntas sobre el mundo que te rodea».

Gemini también llegará a otros vehículos Volvo que cuentan con los últimos sistemas de infoentretenimiento, como la berlina ES90, recientemente lanzada, y el EX90 de siete plazas.

La batalla de los asistentes de voz

Ahora, los fabricantes de automóviles compiten por ofrecer asistentes de voz con inteligencia artificial que sean realmente útiles. Hasta ahora, han sido poco prácticos, por decirlo suavemente, con tiempos de respuesta largos y la necesidad de realizar múltiples intentos para obtener la respuesta deseada.

Volkswagen, por ejemplo, subió al escenario de la CES en 2024 para anunciar que iba a integrar ChatGPT en sus vehículos, pero ese sistema solo podía responder a preguntas generales y no podía ajustar nada dentro del coche; para eso había que utilizar el asistente de voz de VW.

Avanzamos rápidamente hasta 2026, y BMW estaba en Las Vegas presentando su sistema Amazon Alexa+, que tiene como objetivo integrar aún más las cosas, permitiendo una conversación fluida con el próximo iX3, así como la capacidad de operar e interactuar con las cuentas y el hardware de Amazon.

Será interesante ver si Volvo puede realmente resolver todo el tema de la conversación «fluida», ya que incluso la demostración en vivo de BMW en el CES de este año no fue perfecta.

Algunas respuestas tardaron un poco en calcularse y la experiencia en general no se parecía mucho a charlar con otro ser humano.

Pero el sistema de infoentretenimiento basado en Android de Volvo ya es impresionante y, dado que la mayoría de las funciones del vehículo están asignadas a esa enorme pantalla táctil, contar con la ayuda de Gemini de Google para ajustar los espejos retrovisores y la temperatura de la cabina probablemente sea algo positivo.

