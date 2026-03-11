Changan expande su oferta en México con 4 nuevos modelos para 2026

¡Atención! Changan México sorprendió con la renovación de cuatro vehículos de su catálogo, se trata del Alsvin, el primer sedán de entrada de la marca, y tres SUVs, CS35, CS55 y CS75, este último llega en una nueva versión con configuración para cinco pasajeros. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de probarlos en Cancún México, donde se llevó a cabo su presentación oficial y quedamos gratamente impresionados. Así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

Con la incorporación de estos cuatro modelos la marca refuerza su portafolio en nuestro país en distintos segmentos, desde sedanes urbanos hasta SUVs con mayor espacio y equipamiento, con ello confirma su compromiso con el consumidor mexicano al ofrecer productos que combinan innovación global con las necesidades locales.

Alsvin Plus

El Alsvin Plus, en su versión 2026, recibe un facelift y se posiciona como una propuesta moderna dentro del segmento de sedanes compactos; ofrece un equilibrio ideal entre eficiencia, diseño y tecnología. Con respecto a su antecesor el vehículo de entrada de la marca crece en dimensiones: ahora cuenta con 4,730 mm de largo (antes 4,390), 1,820 mm de ancho (antes 1,725) y 1,505 mm de alto (antes 1,490), además de una distancia entre ejes de 2,700 mm (antes 2,535).

Esto se traduce en un interior más amplio para cinco pasajeros y una cajuela de 500 litros, ideal para el uso cotidiano, traslados urbanos o escapadas de fin de semana. Su arquitectura favorece una cabina cómoda, con buen espacio para piernas y una sensación de amplitud poco común en su categoría.

Diseño

La nueva versión de Alsvin tiene una imagen más deportiva, el frente, por ejemplo, destaca por incorporar una parrilla de trazos dinámicos de gran formato, con un diseño de gran formato con patrón ondulado tridimensional que genera profundidad visual y refuerza su identidad contemporánea. La firma lumínica estilizada y alargada se integra armónicamente con el frontal, creando una expresión más afilada y sofisticada. Los faros integran tecnología LED con función “Follow Me Home”, que aportan una imagen moderna y brindan mayor visibilidad.

Las líneas laterales estilizadas y su silueta aerodinámica refuerzan su carácter urbano y contemporáneo, mientras que detalles como los espejos calefactables y la cámara de reversa con guías dinámicas de 540° HD en la versión Luxury elevan su propuesta tecnológica dentro del segmento.

La fascia delantera incorpora entradas laterales de diseño vertical que aportan una sensación deportiva. La línea de carácter ascendente de los costados estiliza la silueta y transmite movimiento constante. En conjunto, estos detalles proyectan un sedán que combina elegancia con funcionalidad práctica.

Interior

Al interior, la cabina destaca por su enfoque tecnológico y funcional. Incorpora un panel digital de instrumentos de 10.25” y una pantalla central de 10”; integra conectividad con Apple CarPlay y Android Auto para mantener al conductor siempre conectado. Además, incluye filtro PM2.5 que mantiene un ambiente más limpio y saludable dentro del habitáculo al filtrar partículas contaminantes presentes en entornos urbanos; también incorpora salida de aire para la segunda fila y vestiduras en piel sintética, elementos que mejoran la experiencia de confort y calidad percibida.

El diseño del tablero adopta una posición horizontal que amplifica visualmente el espacio interior gracias a las dos pantallas unidas en un mismo módulo: la del cuadro de instrumentos y la del sistema de infoentretenimiento. El volante es ergonómico, tiene un diseño limpio y está forrado en piel sintética; estos elementos refuerzan una experiencia de conducción intuitiva y confortable.

Motor

En cuanto a motorización, el Alvins Plus equipa un motor 1.5L que desarrolla 101 hp y 106 lb-pie de torque. Está disponible con transmisión manual de 5 velocidades o con una caja DCT de 7 velocidades; esta composición mecánica ofrece una conducción eficiente y adaptable a distintos estilos de manejo. Su rendimiento combinado alcanza hasta 16.1 km/l, por lo que este modelo se convierte en una alternativa competitiva para quienes priorizan economía de combustible sin sacrificar desempeño.

En materia de seguridad, desde la versión de entrada el Alsvin Plus incorpora seis bolsas de aire, así como Control Electrónico de Estabilidad (ESC), Control de Tracción (TCS), Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS), entre otras asistencias más. Estos sistemas trabajan en conjunto y brindan mayor confianza al conductor y tranquilidad a los ocupantes.

CS35 Max

CS35 recibió una actualización profunda tanto en el exterior, así como en el interior y en la parte mecánica. En primera instancia, llevará el apellido Max para darle sentido a esta nueva imagen deportiva y más radical. Su imagen ahora es más robusto y porta una configuración pensada para quienes buscan dinamismo, tecnología y versatilidad en su día a día.

CS35 creció casi en todas sus dimensiones, sus medidas son: 4,540 mm de largo (anteriormente 4,334 mm), 1,860 mm de ancho (anterioemente 1,825) y 1,620 mm de alto (anteriormente 1,660), además de una distancia entre ejes de 2,715 mm (anteriormente 2,600 mm); con estas cifras el diseño de la carrocería ofrece una presencia sólida en el camino y proporciones equilibradas que favorecen estabilidad y amplitud interior. La capacidad de cajuela, que va de 584 a 1,318 litros con los asientos abatidos, se adapta tanto a la rutina urbana como a viajes de fin de semana. Su arquitectura se mantiene dentro del segmento de los SUV compactos, pero prioriza una distribución eficiente del espacio en el habitáculo para brindar mayor comodidad a los cinco pasajeros.

Por fuera

En cuanto al diseño exterior, incorpora faros LED con encendido automático y función “Follow Me Home”, luces traseras LED y rines de 18 pulgadas que refuerzan su estética deportiva. El frontal se distingue por una parrilla de gran formato con patrón geométrico tridimensional, este aporta profundidad visual y carácter. La firma luminosa estilizada enfatiza su identidad moderna. Las superficies angulares del cofre y la fascia generan una percepción más atlética, mientras que las entradas laterales integradas en el diseño refuerzan su lenguaje dinámico y contemporáneo.

Equipamiento

En el interior, la CS35 MAX combina tecnología y funcionalidad. Dependiendo de la versión, ofrece pantalla de infoentretenimiento y panel de instrumentos de 12.3”, unidas en un mismo módulo, además de una pantalla auxiliar para el conductor de 4.5”; cargador inalámbrico de 15W, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, grabadora de conducción DVR Dashcam y salida de aire acondicionado para la segunda fila, creando una experiencia más completa para conductor y pasajeros.

El diseño de la cabina presenta una disposición envolvente orientada al conductor, con trazos horizontales que amplían visualmente el espacio y una integración limpia de superficies que refuerza la sensación de modernidad. La disposición de las pantallas y controles crea un entorno tecnológico intuitivo sin sacrificar ergonomía. Los acabados, el volante multifunción forrado en piel sintética y el ajuste eléctrico del asiento del conductor refuerzan su propuesta de confort y practicidad.

Bajo el cofre

En términos mecánicos, equipa un motor 1.5L Turbo que desarrolla 178 hp y 206 lb-pie de torque, asociado a una transmisión DCT de 7 velocidades; este conjunto mecánico brinda una conducción ágil y precisa. Incorpora modos de manejo Sport, Comfort, ECO y Carrera. El rendimiento combinado alcanza aproximadamente los 14.9 km/l, ofreciendo un balance entre potencia y eficiencia. La suspensión delantera tipo McPherson y trasera Multi-link independiente contribuyen a una conducción más estable y confortable.

Seguridad

En seguridad, la CS35 MAX integra un paquete completo que incluye seis bolsas de aire, Control Electrónico de Estabilidad (ESC); Control de Tracción (TCS); Asistente de Arranque en Pendientes (HHC); Asistente de Descenso de Pendientes (HDC); Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS); Asistente de Frenado de Emergencia (BA); Distribución Electrónica de Frenado (EBD); Función Dinámica de Frenado (DBF) y freno de mano electrónico con función Autohold, entre otros más.

Para la versión tope de gama, la CS35 Max cuenta con cuatro asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), tales como: Advertencia de Abandono de Carril (LDW); Advertencia de Colisión Frontal (FCW); Control Crucero Adaptativo (ACC) y Frenado Autónomo de Emergencia (AEB).

CS55 Plus

CS55 Plus eleva la propuesta dentro del segmento de SUV compactas con un diseño refinado, mayor equipamiento tecnológico y una experiencia de conducción más sofisticada. Con respecto a su antecesor, este modelo cambió significativamente, es más grande y ahora su apariencia luce más elegante y ligeramente futurista.

Las dimensiones de la CS55 Plus son: 4,550 mm de largo (anteriormente 4,515 mm), 1,868 mm de ancho (anteriormente 1,865) y 1,680 mm de alto (anteriormente 1,490), además de una distancia entre ejes de 2,656 mm (permanece igual), estas medidas ofrecen proporciones equilibradas que favorecen estabilidad y amplitud interior.

Diseño

En el exterior, la CS55 PLUS proyecta una estética moderna y dinámica. Incorpora faros full LED con encendido automático y función “Follow Me Home”, techo panorámico, rieles decorativos en el toldo y cámara de visión 540° HD de alta definición. Los detalles en iluminación, las líneas marcadas de la carrocería y sus rines de 19 pulgadas refuerzan una presencia más robusta y contemporánea dentro del segmento. El frontal se distingue por una parrilla amplia con un patrón geométrico que aporta profundidad y sofisticación visual, además de una firma óptica estilizada que refuerza su carácter tecnológico. Las superficies del cofre y la fascia generan una sensación de solidez y modernidad, mientras que las entradas laterales integradas en el diseño enfatizan su postura firme sobre el camino. La silueta lateral presenta una línea de carácter continua que recorre el vehículo de adelante hacia atrás, estilizando el perfil.

Puertas adentro

En el interior, la tecnología es protagonista y el habitáculo está enfocado para que los ocupantes tengan una interacción mas intuitiva. Destaca su pantalla central digital de 14.6”, acompañada de un clúster de instrumentos digital de 10.25”, ambos unidos para crear entorno completamente digital orientado al conductor. Integra sistema de audio con 8 bocinas, cargador inalámbrico de 15W, conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, filtro PM2.5 y grabadora de conducción DVR Dashcam.

Los materiales dentro del habitáculo son suaves y acolchados, con algunos acabados en plásticos rígidos. El volante está forrado en piel sintética, así como los asientos, los cuales para las plazas delanteras son ventilados y calefactables, con ajuste eléctrico para el conductor de seis posiciones y de cuatro para el copiloto.

Mecánica

En términos mecánicos, equipa un motor 1.5L Turbo que desarrolla 178 hp y 206 lb-pie de torque, asociado a una transmisión DCT de 7 velocidades. Ofrece modos de conducción Sport, ECO y Smart, permitiendo adaptar la respuesta del vehículo a distintas condiciones. La suspensión delantera tipo McPherson y trasera Multi-link independiente contribuyen a una conducción estable, cómoda y precisa. El rendimiento combinado CS55 Plus es de 15.3 km/l

Seguridad

Changan dotó a la CS55 PLUS de diferentes sistemas de seguridad. Equipa seis bolsas de aire, Asistente de Arranque en Pendientes (HHC); Asistente de Descenso de Pendientes (HDC); Asistente de Frenado de Emergencia (BA); Control de Tracción (TCS); Distribución Electrónica de Frenado (EBD); Freno de Mano Electrónico (EPB); Frenos de disco delanteros y traseros con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS); Función Autohold; Inmovilizador de motor; Programa de Estabilidad Electrónico (ESC) y Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS).

En cuanto a asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), incorpora: Advertencia de Abandono de Carril (LDW), Asistencia de Permanencia de Carril (LKA), Alerta de Colisión Frontal (FCW), Alerta de Colisión Trasera (RCW), Alerta de Tráfico Cruzado Posterior (RCTA), Detector de Punto Ciego (BSD), Control Crucero Adaptativo (ACC), Control Crucero Adaptativo Integrado (IACC), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB) y Freno Automático de Emergencia con identificación de peatones (AEB), entre otros. Este conjunto la posiciona como una de las SUV más completas en tecnología de asistencia dentro de su categoría.

CS75 PLUS

Como SUV insignia dentro de esta gama, la CS75 Plus representa la máxima expresión de diseño, tecnología y confort dentro del portafolio de SUVs de la marca. Este modelo no recibió un facelift; se trata de una nueva versión con una configuración para cinco pasajeros y convivirá en piso de venta con la actual CS75 Pro que Changan comercializa actualmente.

Las dimensiones de este modelo son: 4,770 mm de largo, 1,910 mm de ancho y 1,705 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 2,800 mm. La capacidad de la cajuela va de 725 a 1,620 litros con los asientos abatidos, este volumen de carga brinda una versatilidad superior, adaptándose tanto a la vida familiar como a trayectos largos con mayor equipaje.

En el exterior, la CS75 Plus proyecta una imagen sofisticada y moderna; se adapta al nuevo lenguaje de diseño de la marca gracias a su imponente parrilla y los faros full LED con función de bienvenida.

Las líneas robustas de la carrocería, la iluminación trasera LED de trazo continuo y los detalles cromados refuerzan su carácter tecnológico y su posicionamiento como una SUV de alto nivel dentro de su segmento.

Imagen

Al igual que CS35 Max y CS55 Plus, el frontal se distingue por una parrilla de gran formato tridimensional que aporta profundidad visual y una identidad poderosa desde el primer vistazo. La firma lumínica estilizada se integra de manera horizontal, enfatizando la amplitud del vehículo, mientras que las entradas verticales en la fascia refuerzan su carácter atlético y sofisticado. El diseño del cofre, con trazos definidos y volúmenes marcados, genera una percepción de solidez y dinamismo incluso en reposo.

La silueta lateral destaca por una línea de carácter firme y ascendente que estiliza el perfil y proyecta movimiento constante. La proporción entre la altura, el largo y la distancia entre ejes crea una postura imponente sobre el camino, mientras que el diseño aerodinámico de los rines de 19 pulgadas y la integración fluida de superficies contribuyen a una imagen elegante y contemporánea.

Interior

Uno de los elementos más característicos de este vehículo es su interior, el cual se concibió como un espacio verdaderamente premium. Lo primero que llama la atención es la pantalla triple integrada en un solo módulo, con un diseño de interfaz táctil claramente dividido y sencillo. La pantalla de infoentretenimiento es de 14.6”, el panel de instrumentos digital es de 10.25” y la pantalla táctil para el copiloto de 12.3”, creando una experiencia digital envolvente para todos los ocupantes.

El sistema de audio Pioneer con 14 bocinas eleva la calidad sonora, mientras que los asientos delanteros ventilados, calefactables y con función de masaje, incluyendo la función “Gravedad Cero” refuerzan su enfoque en el confort. La iluminación ambiental LED multicolor, el filtro PM2.5 con carbón activado y el sistema Changan Connect con navegación en línea y actualizaciones OTA completan una experiencia de conectividad avanzada.

En el apartado mecánico, la CS75 Plus equipa un motor 1.5L Turbo que desarrolla 178 hp y 206 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades. Los tres modos de conducción, Comfort, Normal y Sport permiten adaptar la respuesta del vehículo a diferentes escenarios, ofreciendo un equilibrio entre potencia, suavidad y eficiencia, con un rendimiento combinado de 15.7 km/l.

Seguridad

En materia de seguridad, la CS75 Plus integra un conjunto completo de sistemas de protección activa y pasiva que incluyen seis bolsas de aire, Control Electrónico de Estabilidad (ESC); Control de Tracción (TCS); freno de mano electrónico con función Autohold y TPMS, entre otros. A ello se suma un avanzado paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incorpora Frenado Autónomo de Emergencia (AEB); detección de peatones y ciclistas (AEB-P y AEB-C); Control Crucero Adaptativo Integrado (IACC); Control Inteligente de Luces Altas (AHB); Advertencia de Colisión Frontal (FCW); Asistencia de Permanencia de Carril (LKA) y Advertencia de Abandono de Carril (LDW).

