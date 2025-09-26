Acura conquista México con sus SUVs: MDX, RDX y ADX lideran las ventas en 2025

¿Tú qué prefieres, sedanes, hatchback o SUVs? Parece que la tendencia indica que el público mexicano prefiere las SUVs, al menos cuando se trata de Acura.

Modelos como MDX, el buque insignia de la marca; RDX, una exitosa SUV de 5 plazas, y la recientemente introducida ADX, han sido clave para fortalecer la presencia de Acura en el mercado mexicano, gracias a su diseño, materiales premium, tecnología avanzada y alto desempeño.

Las SUVs de Acura: MDX, RDX y ADX, son los modelos más vendidos de la marca, representando en conjunto el 84% de las ventas totales durante 2025. MDX y RDX encabezan las ventas con un 31% cada una, mientras que ADX, a tan solo cinco meses de su llegada, ya acumula un 22% de participación en las ventas totales.

Esta tendencia positiva no es nueva. En 2024, las SUVs también encabezaron las ventas de Acura en México, representando el 80% del total, con RDX como el modelo más vendido, con un 49% de participación, seguida de MDX con un 31% de las ventas totales.

MDX, junto con su versión deportiva, Type S, continúa destacando por ser la SUV con capacidad para 7 pasajeros y contar con el sistema de audio más potente desarrollado hasta la fecha por Acura junto con la marca de lujo Bang & Olufsen. Por su parte, RDX fue el primer modelo en incorporar la distintiva parrilla en forma de diamante pentagonal. Esta parrilla se convirtió en un sello distintivo de Acura, evolucionando en los modelos actuales hacia una versión más estilizada, sin marco y con una rejilla llamativa que refuerza su carácter sofisticado y deportivo.

Finalmente, la totalmente nueva ADX complementa la gama de SUVs de Acura, al ofrecer un diseño fresco e innovador inspirado en el éxito del Integra. Con esta propuesta, la marca busca conectar con una nueva generación de compradores, ofreciendo una SUV premium compacta con estilo juvenil, potente motor turbo, experiencia de manejo dinámica y un interior equipado con tecnología de primer nivel.

Acura mantiene su compromiso de ofrecer diseños que trasciendan en el tiempo al brindar una imagen de lujo y sofisticación, combinada con tecnología avanzada que logra un alto desempeño en cada modelo, así como toda la suite de seguridad AcuraWatch.