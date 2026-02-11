"Veo que mucha gente está agradeciendo este cambio": la nueva actualización gratuita de LG para sus mejores televisores OLED está encantando a los usuarios con un rendimiento Dolby Vision HDR más brillante

Algunos televisores OLED LG 2025 han recibido una actualización que, según los usuarios, los hace más brillantes y nítidos en los modos Dolby Vision

LG lanza la actualización 33.30.92 para los televisores LG C5 y G5 OLED

Cambios en el brillo en varios modos Dolby Vision, pero sin cambios en el modo Filmmaker

Muchas personas han notado cambios en el G5, pero no tantas en el C5

¡Atención! LG lanzó una nueva actualización destinada a aumentar considerablemente el brillo de Dolby Vision HDR en varios modos de los televisores LG C5 y LG G5 OLED, lo que ha causado emoción en muchos usuarios propietarios de estos televisores por los resultados de imagen.

Algunos propietarios comparten en Reddit imágenes del antes y el después, y la diferencia en el brillo es espectacular: las imágenes posteriores son mucho más brillantes y vibrantes, y las sombras más profundas se han sustituido por tonos más claros.

Un registro de cambios compartido por el usuario Stanley083 indica que las actualizaciones son las siguientes:

Modelos: LG C5 y G5 OLED (modelos 2025)

Esta actualización es una corrección específica de la calidad de imagen que responde a las quejas de los usuarios sobre el brillo de Dolby Vision.

Cambios importantes

﻿﻿Corrección del brillo de Dolby Vision: El objetivo principal de esta actualización es resolver un problema por el que el contenido Dolby Vision (concretamente en el modo «Cinema Home») se veía notablemente más oscuro que el contenido HDR10 estándar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

﻿﻿Modos específicos: El aumento de brillo se ha aplicado a los siguientes modos de imagen Dolby Vision:

Cine en casa

Vívido

Juego

Estándar

Modo Filmmaker sin cambios: LG ha declarado que el modo Filmmaker permanece intacto para preservar la «intención del creador» y el estándar de referencia, lo que significa que seguirá apareciendo más oscuro que los modos actualizados.

Contexto y conclusiones de los usuarios

• El problema: antes de esta actualización, muchos propietarios de C5/G5 informaron de que la experiencia Dolby Vision «de fábrica» era demasiado tenue, en particular el preajuste «Cinema Home», que normalmente está pensado para una visualización más brillante.

Hasta ahora, los cambios parecen haber tenido un gran éxito. "Gracias, LG, por solucionar por fin el problema de la oscuridad", publicó Uluquat en el subreddit r/LGOLED.

Pero hay algo que hay que tener en cuenta: todas las imágenes y los grandes elogios que hemos visto hasta ahora provienen de usuarios del LG G5, y aunque la actualización también es para el C5, no parece haber tanto debate al respecto.

Estamos sacando nuestras unidades LG G5 y LG C5 en este momento para probar nosotros mismos las diferencias en ambos televisores, y les informaremos de lo que descubramos.

¿Quién se beneficiará de la actualización de LG y quién probablemente no?

Las personas que más se beneficiarán son aquellas que ven la televisión en habitaciones bastante iluminadas, donde los ojos nunca pueden adaptarse completamente a una imagen muy oscura y donde los reflejos y la luz ambiental tienden a aplastar y oscurecer más las sombras, lo que significa que las áreas oscuras con matices se convierten en una gran masa negra.

Una de las publicaciones más detalladas es la de Redditor International-Oil377, quien afirma que «Cinema Home es la más interesante de las que han recibido una actualización. No es tan brillante como Vivid, pero sigue siendo bastante más brillante que FMM [Filmmaker Mode]. Los reflejos resaltan menos que en FMM, pero siguen siendo impactantes en muchos casos».

Sin embargo, su publicación sugiere que la actualización no será de mucho interés para los propietarios de sistemas de cine en casa serios, ya que no cambia el modo Filmmaker, pero «no todo el mundo tiene una sala de cine oscura en su sótano, por lo que creo que mucha gente apreciará este cambio».

Así que, si has tenido problemas con la visibilidad de tu LG OLED 2025 en los modos Dolby Vision, esta podría ser la actualización que estabas esperando, aunque todavía no se sabe nada sobre una mejora similar para el LG B5, que posiblemente se beneficiaría aún más, ya que es un televisor más tenue.

Estamos probando nuestros televisores C5 y G5 para comprobar la actualización y ver exactamente qué diferencia supone, pero según Reddit es bastante significativa y muchos la acogen con satisfacción.

¿Estás pensando en comprar un nuevo televisor?

¡Prueba nuestro buscador de tamaños y modelos de televisores! Indícanos a qué distancia te sientas del televisor y te diremos qué tamaño comprar según los consejos sobre ángulos de visión de nuestros expertos en calidad de imagen, además de recomendarte nuestros tres mejores televisores de ese tamaño a diferentes precios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón «Seguir»!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.