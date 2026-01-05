CES 2026: TCL lanza su televisor SQD mini-LED de última generación, el "mejor televisor del mercado" para 2026

TCL presentó su televisor insignia X11L SQD mini-LED en el CES 2026

10 000 nits de brillo, gama de colores 100 % BT.2020, hasta 20 000 zonas de atenuación

TCL también anunció el televisor RM9L RGB mini-LED, el televisor QM6L mini-LED y la barra de sonido A65K Design Series.

El gran anuncio de TCL —literalmente— en el CES 2026 es su televisor mini-LED X11L SQD, que estará disponible a partir de enero de 2026 en tamaños de pantalla de 98 y 85 pulgadas, y más adelante se añadirá una versión de 75 pulgadas.

En este caso, SQD significa Super Quantum Dots (superpuntos cuánticos), llamados así porque los «Super QLED Crystals» utilizados en el panel de la pantalla del X11L superan las capacidades de los puntos cuánticos estándar utilizados en los televisores QLED y mini-LED, ya que proporcionan una cobertura del 100 % de la gama de colores BT.2020. Por el contrario, los puntos cuánticos estándar utilizados en los mejores televisores alcanzan como máximo alrededor del 83 % de BT.2020 y el 98 % de la cobertura de la gama de colores UHDA-P3.

Los Super QLED Crystals son solo uno de los componentes del sistema Deep Color de TCL para la serie X11L, que también incluye un filtro UltraColor y un algoritmo Advanced Color Purity. Según TCL, el filtro UltraColor utiliza partículas de 5 nanómetros en lugar de las de 60 nanómetros que se utilizan normalmente en los televisores mini-LED y, junto con el algoritmo, permite un filtrado preciso por píxel para obtener un color siempre preciso, sin interferencias de color ni «blooming».

Además de su amplia cobertura de gama de colores, la serie X11L utiliza un nuevo panel LCD WHVA de alto contraste (7000:1 nativo) con un amplio ángulo de visión del color y una pantalla antirreflectante que mejora el contraste.

Al igual que la línea de televisores TCL del año pasado, que incluía modelos destacados como el TCL QM9K, los televisores X11L utilizan el sistema Halo Control System de la empresa para minimizar los efectos de difuminado de la retroiluminación, y ese esfuerzo se ve respaldado por un controlador de retroiluminación de 26 bits y hasta 20 000 zonas de atenuación local (en el modelo de 98 pulgadas).

El brillo máximo especificado para la serie X11L es de 10 000 nits, el límite superior admitido por el formato Dolby Vision HDR.

La serie X11L utiliza el procesador TSR AI con Super Resolution de TCL. Entre sus ventajas se incluyen la compatibilidad con el nuevo formato Dolby Vision 2 Max, junto con HDR10+, HDR10 y HLG de alto rango dinámico. Los televisores de la serie X11L también contarán con un ajuste de imagen preestablecido en modo cineasta y la certificación IMAX Enhanced.

La cobertura completa de la gama de colores BT.2020 del TCL X11L aporta un nivel adicional de intensidad a los colores (Image credit: Future)

TCL está realizando importantes mejoras en las funciones de juego de sus modelos 2026. La serie X11L cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1, una novedad en los televisores TCL, que admiten una frecuencia de actualización de 4K a 144 Hz.

También incorpora FreeSync Premium Pro y el menú Game Bar de TCL, y en mayo llegará la aplicación Xbox Game Pass a través de una actualización de software que permitirá jugar en la nube.

Las funciones de audio también se han mejorado en el nuevo televisor de TCL. El X11L utilizará un conjunto de altavoces frontales Audio By Bang & Olufsen con un altavoz central dedicado. También incorpora altavoces envolventes laterales y un subwoofer, y se puede conectar un subwoofer inalámbrico TCL opcional al televisor para obtener unos graves adicionales.

Al igual que el TCL QM9K del año pasado, la serie X11L es compatible con Dolby Atmos FlexConnect y admite una configuración de 4.1.4 canales utilizando los altavoces inalámbricos FlexConnect Z100 de TCL y el subwoofer inalámbrico Z100-SW.

Para una interfaz inteligente, la serie X11L utilizará Google TV con el asistente Gemini AI, además de control de voz manos libres. Cuenta con Wi-Fi 6 para streaming y un sintonizador ATSC 3.0 integrado para recibir emisiones de televisión NextGen en EE. UU. El diseño de la serie X11L es increíblemente delgado, con solo 0,8 pulgadas, y todos los tamaños utilizarán patas ajustables como soporte.

Los precios de la serie X11L son los siguientes:

75 pulgadas: 6999,99$

85 pulgadas: 7999,99$

98 pulgadas: 9999,99$

Precios en dólares

Televisor LED mini RGB RM9L, televisor mini LED QM6L y barra de sonido A65K Design Series

Junto con la serie insignia de televisores LED X11L SQD-Mini, la empresa también anunció un televisor LED mini RGB de última generación, el TCL RM9L. TCL no ha dado muchos detalles sobre su próxima oferta RGB, salvo que utilizará el mismo filtro UltraColor que los televisores X11L y que tendrá el mismo precio que esa serie cuando se lance al mercado. A continuación, explicamos por qué el mini-LED RGB es tan interesante en 2026.

TCL también lanzará la serie QM6L en 2026, un nuevo televisor mini-LED económico sucesor del TCL QM6K del año pasado.

El último anuncio de TCL para el CES 2026 es la barra de sonido A65K Design Series, un modelo compacto Dolby Atmos de 3.1.2 canales con Audio by Bang & Olufsen. La empresa afirmó que en 2026 «llegarán más barras de sonido de gama alta», pero se negó a dar más detalles.

He visto el X11L en acción y es realmente bueno

Con un brillo máximo de 10 000 nits, la imagen del TCL X11L se ve perfectamente en entornos muy iluminados, como esta suite de hotel, mientras que su pantalla antirreflectante ayuda a reducir los reflejos (Image credit: Future)

TCL me invitó a una presentación en persona del nuevo televisor mini-LED X11L SQD a principios de diciembre de 2025 para que pudiera ver de cerca su nuevo modelo insignia para 2026.

Hubo dos demostraciones de televisores con el X11L. La primera fue una comparación a tres bandas con el X11L entre el nuevo mini-LED RGB RM9L de TCL y un televisor mini-LED RGB de Hisense procedente de China. Todos los televisores eran modelos de 85 pulgadas configurados con el ajuste de imagen estándar.

En esta demostración, el X11L tenía claramente los reflejos más intensos y los colores más vivos, aunque el RM9L de TCL no se quedaba atrás en ambos aspectos. El X11L también destacó por sus negros extraordinariamente limpios, similares a los de los televisores OLED, que se podían ver claramente en las imágenes nocturnas del Strip de Las Vegas.

En comparación con el buque insignia de TCL, los negros del RM9L no eran tan perfectamente uniformes (aunque se acercaban), mientras que el modelo de Hisense carecía del mismo nivel de contraste y también revelaba cierto tinte de color en las zonas blancas de la imagen en comparación con los modelos de TCL (ambos utilizan el nuevo filtro UltraColor).

La segunda demostración enfrentó al X11L con el Sony A95L, un televisor OLED que utiliza una pantalla QD-OLED, y el televisor insignia Sony Bravia 9 mini-LED. Una vez más, todos los televisores eran modelos de 85 pulgadas configurados con el ajuste de imagen estándar.

Una vez más, el X11L demostró un contraste relativo superior, sin duda debido a su altísima capacidad de brillo máximo y al preciso control de la retroiluminación. Sus colores también eran más intensos que los de los dos televisores Sony, con un mayor nivel de saturación y detalle. BT.2020 completo y 10 000 nits: una potente combinación para los televisores.

Estoy deseando analizar el TCL X11L y, con una fecha de lanzamiento prevista para enero de 2026, ¡parece que no tendré que esperar mucho para hacerlo!

