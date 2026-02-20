Tu Amazon Fire TV está a punto de recibir una actualización gratuita que lo hará más rápido y fácil de usar. Esto es lo que necesitas saber

Primera gran renovación del software Fire TV de Amazon en cinco años.

Inicialmente para Fire TV Stick 4K Max (2023), Fire TV Stick 4K Plus y Fire TV Omni Mini-LED.

Actualmente, el lanzamiento solo está disponible en EE. UU., pero se ampliará en primavera.

¡Atención! Amazon lanzó la actualización más emocionante hasta la fecha para sus dispositivos Fire TV, pero, ¿qué novedades representa? Comencemos por el primer rediseño importante de este software en cinco años, además de algunos cambios internos importantes que prometen acelerar considerablemente el funcionamiento de los dispositivos.

El lanzamiento ha comenzado en Estados Unidos y parece que Amazon se lo está tomando con calma: de momento solo estará disponible para tres dispositivos. Estos dispositivos son el Fire TV Stick 4K Max (2023, 2.ª generación), el Fire TV Stick 4K Plus y el Fire TV Omni Mini-LED TV.

La actualización se lanzará en más países y dispositivos en la primavera de 2026, y los dispositivos Fire TV de terceros (como los televisores de TCL, Panasonic, Hisense, Insignia y otros) también se actualizarán.

¿Qué novedades incluye la actualización de Amazon Fire TV?

No se trata solo de una pequeña actualización, aunque se han realizado ajustes para mejorar su aspecto. Ahora hay mucho más espacio para las aplicaciones ancladas y las suscripciones, con 20 espacios en lugar de los seis actuales. También hay una nueva barra de navegación optimizada.

Uno de los objetivos principales de la actualización es reducir el tiempo que pasas buscando algo que ver, con recomendaciones mejoradas y un acceso más fácil al contenido en vivo.

El enfoque en el visionado significa que las funciones menos utilizadas, como los juegos, las fotos, los videos musicales y la App Store, se ocultan en un menú de tres líneas.

Alexa+ te permitirá hacer preguntas utilizando lenguaje natural, formular preguntas de seguimiento y, en general, chatear con el asistente digital de Amazon. Si es tan bueno como dice Amazon, podrás hacer cosas interesantes, como pedirle a Alexa que te recomiende películas con un estilo visual similar. Alexa+ está incluido en tu suscripción Prime; los no suscriptores pueden pagar por separado para habilitar la función.

Quizás lo más emocionante es que Amazon afirma que la reelaboración del código subyacente hace que la actualización sea entre un 20 % y un 30 % más rápida, y la capacidad de respuesta siempre ha sido un área en la que Fire TV podría mejorar un poco.

Esto también llega poco después de la llegada de los juegos en la nube Nvidia GeForce Now a los dispositivos Fire TV, aunque no con la calidad total que esperábamos, pero sigue siendo una gran combinación.

Según TechCrunch, el lanzamiento de primavera abarcará más países y más modelos de Fire TV, incluidos los últimos reproductores de streaming Fire TV 4K, las series Fire TV 2 y 4, y la serie Omni QLED. También estará disponible en los nuevos televisores Amazon Ember Artline.

