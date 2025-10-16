Se prevé el lanzamiento inminente de los nuevos modelos de Apple TV y HomePod mini: esto es lo que podemos esperar

Un nuevo informe afirma que Apple se está quedando sin existencias de Apple TV y HomePod mini.

Esto podría indicar que están a punto de lanzarse nuevas versiones.

Rumores anteriores apuntaban a que estos productos tendrían nuevos modelos próximamente.

¿Estás buscando un nuevo Apple TV o HomePod mini? Si es así, puede que te resulte complicado conseguir uno, ya que varias tiendas Apple Store se están quedando sin existencias de ambos dispositivos. Pero lejos de ser un hecho aislado, esta escasez podría indicar que están a punto de salir al mercado nuevos modelos.

Desde hace tiempo circulan rumores de que Apple tiene previsto lanzar nuevas versiones de estos dispositivos, pero es la primera vez que vemos afirmaciones de que las existencias actuales de Apple se están agotando.

Según un ejemplo dado por MacRumors, la Apple Store de Regent Street en Londres ha agotado completamente las existencias de los cinco colores del HomePod mini. El sitio web añade que algunos modelos de HomePod mini y Apple TV están agotados en otros lugares, pero la disponibilidad en línea parece ser mejor.

Cuando las existencias de Apple se agotan, ya sea en línea o en las tiendas físicas, suele ser una señal de que la empresa se está preparando para dejar de fabricar el producto en cuestión. Eso, a su vez, es un indicio de que una nueva versión está a punto de salir al mercado.

Eso es lo que podría estar sucediendo con el Apple TV y el HomePod mini. Esta idea se ve reforzada por el hecho de que varias fuentes han afirmado que hay nuevas versiones en camino, y se espera que las versiones actualizadas lleguen antes de que termine el año.

¿Qué podemos esperar?

Según los rumores, el próximo Apple TV incluirá un chip A17 para un rendimiento más rápido y compatibilidad con Siri con Apple Intelligence, además de un nuevo chip Wi-Fi diseñado por Apple que ofrecerá Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. Ha habido rumores de que un futuro Apple TV contará con una cámara FaceTime integrada, pero no está claro si eso se incluirá en el próximo modelo.

En cuanto al HomePod mini, se espera que venga con un chip S9 (o posiblemente uno más nuevo) que, al igual que el A17, será compatible con Siri con Apple Intelligence, además de un chip Wi-Fi diseñado por Apple con Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7. Al parecer, se mejorará la calidad del sonido, mientras que también se baraja la posibilidad de incluir un chip de banda ultraancha de segunda generación y nuevas opciones de color (como el rojo).

Las actualizaciones tanto del Apple TV como del HomePod mini están previstas para dentro de poco, y el reportero de Bloomberg Mark Gurman afirma en su boletín Power On que «siguen estando muy presentes en la hoja de ruta».

Gurman ha dicho que Apple podría lanzar nuevos productos "ya esta semana" en una publicación en X, pero no está claro si eso incluye el Apple TV y el HomePod mini. En cualquier caso, parece que llegarán pronto, una idea que se ha visto reforzada por la escasez de existencias en las tiendas Apple Store.

