Roku acaba de añadir 6 canales de streaming gratuitos más, y una de sus funciones más útiles se incorporará a más servicios de streaming

Roku añade más canales gratuitos dedicados a los reality shows y al western

La función "Reanudación instantánea" llegará a más aplicaciones populares de streaming

Las aplicaciones de la Tienda Roku que superen un determinado tamaño deberán incorporar esta función a partir de octubre de 2026

Roku ha añadido otros seis canales gratuitos a sus televisores Roku y dispositivos de streaming Roku. Al igual que en anteriores incorporaciones, la oferta es bastante variada, con westerns clásicos, comedia, reality shows y música, según ha señalado Cord Cutters News.

Roku también tiene previsto mejorar su función «Instant Resume». A partir del 1 de octubre de 2026, la función estará disponible en numerosas aplicaciones de la tienda de streaming de Roku, según informa nuevamente Cord Cutters News.

Las aplicaciones de streaming de alto tráfico que cumplan ciertos criterios (tamaño de la audiencia, horas de transmisión) estarán obligadas a admitir Instant Resume, lo que te permite continuar exactamente donde lo dejaste, incluso si has estado viendo en un dispositivo diferente o no has usado tu dispositivo en un tiempo. Es una función práctica y una adición bienvenida a las aplicaciones de streaming de terceros.

El artículo continúa a continuación.

Los nuevos canales gratuitos de Roku para abril de 2026

El primer canal nuevo, el canal 313, está dedicado a la clásica serie de televisión "Rawhide". "Rawhide" es una de las series del oeste más famosas de todos los tiempos, cuenta con uno de los temas musicales más famosos de todos los tiempos (una canción que también sonó en una escena memorable de la película "The Blues Brothers") y dio a conocer al mundo a un joven actor llamado Clint Eastwood. Es un clásico de la televisión de los años 50 y 60, y ahora mismo tengo la melodía del tema principal en la cabeza. ¡Ja! ¡Rawhide!

The Blues Brothers - Theme from Rawhide (Official Audio) - YouTube Watch On

Hay muchas más películas del oeste como esa. El canal 6036 va a transmitir una amplia selección de películas y series clásicas y de época sobre vaqueros, y una vez más habrá programación ininterrumpida de tiroteos, ranchos ganaderos, enfrentamientos, caravanas de carromatos y bandas de forajidos.

Mientras tanto, en el canal 314 hay otro clásico: The Beverly Hillbillies, la querida serie de los años 60 que sigue las aventuras y desventuras de la familia Clampett al llevar sus costumbres sencillas y campechanas a los barrios ricos de Beverly Hills.

Si prefieres un poco de realidad, en el canal 624 encontrarás Ink Master. Se trata de un reality de competición en el que los tatuadores se enfrentan a retos que llevan al límite sus habilidades y su paciencia. Nos prometen drama, emoción y revelaciones espectaculares.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Para los hispanohablantes más jóvenes, el canal 978 ofrece MTV en Español, un canal lleno de energía y orientado a la juventud que mezcla vídeos musicales (¡una MTV que todavía se dedica a la música!), reality shows, entrevistas a famosos y «programación de resonancia cultural» que muestra la música y los estilos de vida latinos.

Por último, pero no menos importante, está Toso.o en el canal 815. Este me intriga, porque la descripción realmente no describe nada: es "vibrante", "ecléctico", "único" y ofrece una «variedad de contenido de nicho». Qué misterioso.

¿Pensando en comprar un nuevo televisor?

¡Prueba nuestro buscador de tamaños y modelos de televisores! Indícanos a qué distancia te sientas del televisor y te diremos qué tamaño comprar según los consejos sobre el ángulo de visión de nuestros expertos en calidad de imagen; además, te recomendaremos nuestros tres mejores televisores de ese tamaño en diferentes rangos de precios.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de video, además de recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte a través de WhatsApp.