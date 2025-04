¿Desapareció la aplicación YouTube TV de tu Roku? No eres el único, aquí tienes cómo solucionarlo

Algunos propietarios de Roku han visto desaparecer la aplicación YouTube TV de sus dispositivos.

Reiniciar el dispositivo no funciona, pero algunos han encontrado soluciones alternativas

Google y Roku aún no han respondido a los informes.

¿Tienes un televisor con Roku y de la nada desapareció la aplicación de YouTube? De ser así, no te preocupes, no eres el único, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

YouTube TV se ha convertido rápidamente en uno de los mejores servicios de streaming para ver la televisión en directo, sobre todo si buscas sustituir el cable por un servicio disponible en multitud de dispositivos de streaming. Sin embargo, en los últimos días, los usuarios de Roku han notado que la aplicación YouTube TV ha desaparecido extrañamente de sus dispositivos.

No sólo ha desaparecido la aplicación YouTube TV, sino que algunos usuarios se han dado cuenta de que tampoco está disponible para reinstalarla. Esto ha llevado a los propietarios de dispositivos de streaming Roku a dirigirse a Reddit para compartir sus experiencias con el problema, y algunos han inundado los foros de Roku y también la página de soporte de Google.

Uno de los primeros en sacar a la luz el problema fue 9to5Google, que afirmó que la causa del problema aún no está confirmada. Nos hemos puesto en contacto con Google para averiguar si hay alguna actualización y actualizaremos esta historia si recibimos respuesta.

Lo más frustrante de la desaparición de la aplicación YouTube TV es que los usuarios han tenido que probar y equivocarse mucho para solucionarlo y, de momento, ni Roku ni Google han solucionado el problema.

Buscar la aplicación en la lista de aplicaciones instaladas de tu dispositivo Roku no parece ayudar, ni tampoco reiniciar el dispositivo. Pero por suerte, parece que hay formas alternativas que los usuarios han encontrado.

¿Cómo recuperar la aplicación YouTube TV en Roku?

(Image credit: Roku)

Según un moderador de la comunidad Roku, este problema puede resolverse comprobando si hay alguna actualización del sistema operativo Roku que deba instalarse. La actualización de la última versión del sistema operativo ha ayudado a muchos usuarios a restaurar la aplicación YouTube TV.

Para aquellos que ya han descargado la versión más reciente de Roku OS cuya aplicación YouTube TV sigue desaparecida, Android Police dice que todavía se puede utilizar la aplicación estándar de YouTube para acceder a los canales de YouTube TV. Cuando abras el menú de la izquierda, desplázate hasta la parte inferior y encontrarás una opción para YouTube TV.

En los últimos meses, YouTube ha estado anunciando actualizaciones que incluyen dos nuevas funciones que permiten a los usuarios y creadores comentar e interactuar con los vídeos, y también una gran actualización de Netflix.

No está claro si este reciente problema está relacionado con las posibles actualizaciones de YouTube TV, pero hemos pedido a Google que nos informe al respecto y actualizaremos esta historia si obtenemos respuesta.