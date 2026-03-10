Probé la configuración Dolby Atmos FlexConnect más avanzada de LG y funciona de maravilla, pero ¿realmente vale la pena?

Recientemente, LG lanzó su gama Sound Suite, que ha descrito como «el primer sistema de audio con barra de sonido del mundo con tecnología Dolby Atmos Flex Connect».

Esta tecnología te permite disfrutar de un audio optimizado y de efectos Atmos, incluso si tus altavoces no están colocados en la posición óptima «delante a la izquierda y a la derecha, detrás a la izquierda y a la derecha». Para ello, los altavoces FlexConnect utilizan micrófonos integrados para mapear su posición en una habitación, ajustar su salida en consecuencia para recrear un sonido envolvente normal desde cualquier lugar en el que se encuentren y ofrecer la mejor inmersión de cine en casa posible en su espacio particular.

Se trata de una tecnología que podría suponer un gran cambio para las personas con habitaciones que no son adecuadas para las mejores barras de sonido Dolby Atmos, que requieren una configuración de sonido envolvente tradicional. Y tengo curiosidad por ver si los competidores de LG también comienzan a implementarla en su tecnología de cine en casa.

El artículo continúa a continuación

Como descubrí al escribir mi reseña del LG Sound Suite Immersive Suite 7 Pro, FlexConnect es más que una buena idea en teoría: también funciona bien en la práctica. Sin embargo, ese sistema específico combina una barra de sonido y un subwoofer con solo dos altavoces envolventes. Y yo quería llevar al límite las capacidades de FlexConnect de este sistema.

Así que probé la configuración definitiva: una barra de sonido, un subwoofer y cuatro altavoces envolventes, que son los altavoces LG M7 más potentes. Esta configuración se conoce como LG Immersive Quad Suite 7. Se trata de un sistema de 13.1.7 canales con 29 altavoces y una gran potencia. Pero, ¿es realmente bueno? ¿Vale la pena comprarlo? Estas son mis impresiones tras horas de pruebas.

Flexible Atmos que realmente llama la atención

(Image credit: Future)

Quizás ya lo sospechabas, pero la característica más destacada del Quad Suite 7 es su impecable rendimiento Dolby Atmos.

Como mencioné anteriormente, FlexConnect funciona muy bien y ayuda a que los efectos Atmos sean sumamente envolventes. Todo lo que tuve que hacer fue colocar los altavoces alrededor de nuestro espacio de prueba de televisores, añadirlos a la aplicación LG ThinQ y calibrar el sistema. Tuve que intentarlo un par de veces para obtener la lectura más precisa, pero una vez configurado el sistema, pude disfrutar de un sonido realmente impresionante.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Con un Blu-ray 4K de The Mask, me quedé impresionado por la calidad de Atmos, incluso en comparación con el todavía potente Immersive Suite 7 Pro. En una escena en la que el propio Máscara se lanza contra una puerta de cristal, sigue girando por la pantalla con un movimiento similar al de un tornado.

Con el sistema Quad, cada parte de su movimiento se reproducía de forma increíble. Podía oír las pequeñas discrepancias mientras giraba desde el centro hacia la esquina izquierda, y la sensación de espacio de cada movimiento era enorme. Realmente parecía como si pudiera oírlo girar en las esquinas de nuestra sala de pruebas, lo que creaba una experiencia visual casi tangible.

Otros detalles también me impresionaron. El diálogo de Tina se colocó de manera experta cuando charlaba con Stanley, por ejemplo, y el sonido de los mafiosos jugando al hockey aéreo en el fondo de otra escena se reprodujo de una manera natural y auténtica. Esta película fue realmente un gran ejemplo de la fenomenal amplitud que la suite Quad podía ofrecer.

Pero el Quad Suite también es muy eficaz en lo que respecta a los efectos de altura. Puse mi película favorita para probar la verticalidad, Top Gun: Maverick, y el sistema funcionó de manera muy inteligente. En una escena en la que Tom Cruise vuela su avión directamente hacia arriba y sobre nuestras cabezas, el sistema siguió el ascenso de su aeronave con total precisión. La mayoría de las barras de sonido o sistemas de barra de sonido que he probado no logran captar completamente esa verticalidad; después de todo, Atmos en su forma más auténtica utiliza altavoces superiores reales.

Sin embargo, Quad Suite ofreció un rendimiento realmente sólido y mapeó los movimientos ascendentes con gran efecto a lo largo de toda la película. Con flexibilidad, amplitud y una altura impresionante, Quad Suite 7 es realmente de élite en lo que respecta al sonido Dolby Atmos.

Sound check (Prueba de sonido)

(Image credit: Future)

Atmos funciona muy bien en el LG Immersive Quad Suite 7, pero ¿qué tal suena en general? Bueno, como se puede imaginar, es un sistema extremadamente potente: la barra de sonido H7 tiene una potencia máxima de 500 W, con 220 W para el subwoofer W7 y 100 W por cada altavoz M7. En conjunto, eso significa que se obtiene una potencia superior a los 1000 W, lo que a su vez proporciona a los oyentes unos graves sísmicos, unos diálogos con un sonido directo y unos agudos enérgicos.

Al sintonizar una escena de Nosferatu, de 2024, la voz profunda e imponente del conde Orlok me atravesó, y a medida que aumentaba la tensión, los graves profundos retumbaban en toda la escena con un impacto gigantesco, pero sin ocultar los sonidos del resto del rango de frecuencias. Además, los inquietantes efectos de sonido brotaban de los cuatro altavoces envolventes, creando la sensación real de que me encontraba en medio de un espectáculo de terror.

En otra escena, podía oír cánticos procedentes de cada rincón de la habitación, mientras que el ruido más agudo de las ratas correteando sonaba convincente en cuanto al tono, en lugar de estridente o metálico. A esto le siguió un chillido desgarrador, que se escuchó con fuerza y nitidez, lo que puso de relieve la impresionante dinámica del sistema.

En general, los diálogos me parecieron claros y fácilmente discernibles en varias películas, y nunca sentí la necesidad de salir del modo de sonido estándar. Verán, hay un par de ajustes de sonido con IA, pero para mí, en realidad sonaban menos matizados y equilibrados, por lo que no los recomendaría.

Incluso si nos alejamos del cine y nos adentramos en el ámbito musical, el Quad Suite 7 ofrece un rendimiento bastante bueno en general. Al escuchar una mezcla Dolby Atmos de Brick House, de los Commodores, podía oír la batería en la esquina izquierda de la habitación, las guitarras a mi derecha y las voces fluyendo desde el centro. El sistema proporcionaba una presentación matizada con instrumentos bien situados, pero el sonido general seguía siendo coherente.

Como era de esperar, sentí que la configuración Quad Suite proporcionaba una experiencia musical significativamente más amplia y envolvente que la Immersive Suite 7 Pro, aunque tenía una pequeña queja que se trasladaba a la configuración más grande, y era mi sensación de que algunos sonidos en el rango medio, normalmente las voces, a veces carecían de la separación que esperaría de una configuración de alta fidelidad más premium.

¡¿Cuánto?!

(Image credit: Future)

En cualquier caso, está claro que el LG Immersive Quad Suite 7 ofrece un rendimiento muy sólido en general y es realmente increíble para ver películas, en el sentido más auténtico de la palabra. Ese sonido espacial y con mucho cuerpo básicamente exige tu atención. Pero quizá te preguntes cuánto cuesta todo esto, y te adelantamos que es bastante.

Bien, LG no vende el Quad Suite 7 como un paquete completo, al menos por ahora. En su lugar, tendrás que comprar sus componentes por separado, y... la cosa se pone cara. El núcleo del sistema, la barra de sonido LG Sound Suite H7, cuesta 999 dólares/899 libras, pero también tendrás que gastarte 599 dólares/599 libras en el subwoofer LG W7 y 399 dólares/399 libras por cada altavoz LG M7. Podrías optar por los altavoces LG M5, más económicos, que cuestan 249 dólares/249 libras cada uno, pero no puedo opinar sobre su calidad.

Supongamos que nos decidimos por cuatro altavoces M7; en ese caso, el gasto se acercaría a los 3200 dólares/3100 libras.

Pero, por muy caro que sea, la verdadera pregunta debería ser si vale la pena el gasto. Aunque el LG Immersive Quad Suite 7 cueste más de 3000 $/3000 £, ¿sigue mereciendo la pena? Bueno, para la mayoría de la gente, probablemente diría que no.

Claro, la tecnología FlexConnect es increíble y el audio que experimentarás, especialmente con las películas, es realmente apasionante. Pero puedes conseguir un sistema de sonido envolvente tradicional, como el fenomenal Samsung HW-Q990F o el todopoderoso JBL Bar 1300MK2, por prácticamente la mitad del precio.

De acuerdo, estos sistemas carecen de FlexConnect y tienen dos altavoces traseros más pequeños en lugar de cuatro más grandes. Pero, como alguien que ha probado ambos, puedo decir con confianza que siguen sonando espectacularmente bien, y por la mitad de precio. Creo que me saltaría el Quad Suite 7, suponiendo que se puedan colocar los altavoces en las posiciones correctas.

Dicho esto, si tienes el dinero, estás dispuesto a darlo todo y te resulta útil poder colocar los altavoces donde quieras, es difícil pasar por alto el Quad Suite 7.

Su integración de la tecnología Dolby Atmos FlexConnect lo hace realmente inigualable en términos de versatilidad, y la potencia que se obtiene de los cuatro altavoces M7, junto con el elegante subwoofer W7 y la amplia barra de sonido H7, es palpable.

Así que sí, si buscas una experiencia de cine en casa increíblemente envolvente, el Quad Suite 7 te impresionará con toda seguridad, pero para la mayoría de la gente, seguiré recomendando alternativas más rentables.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.