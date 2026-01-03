Parece que el mejor fabricante de barras de sonido económicas presentará en el CES 2026 un potente sistema de cine en casa compacto de 9.2.6 canales

Ultimea presentará un sistema de sonido envolvente con barra de sonido de 9.2.6 canales en el CES

Dos subwoofers y cuatro altavoces satélite

También disponible en una versión con un solo subwoofer

Ultimea fabrica algunas de las mejores barras de sonido de gama baja, como la Ultimea Nova S50 y nuestra elección actual de barras de sonido ultrabaratas, la Ultimea Poseidon D50. Por eso nos intriga saber que la marca presentará en el CES un nuevo sistema de sonido envolvente de alta gama con hasta siete altavoces: el Skywave X100 Dual.

Ultimea describe el Skywave como su «producto estrella para 2026» y ha estado mostrando dos versiones del producto en Instagram y Facebook: el Skywave X100 y el Skywave X100 Dual. El primero es un sistema de sonido envolvente con un solo subwoofer, mientras que el Dual tiene dos.

Ultimea sale de las vacaciones con un "ecosistema de audio doméstico completo" (Image credit: Ultimea)

Ultimea Skywave X100 / X100 Dual: características principales

Hasta ahora, Ultimea mantiene los detalles en secreto y prefiere mostrar videos e imágenes que dan pistas sobre el diseño. Pero, según la imagen previa de la CES que aparece al principio de este artículo, la configuración parece ser un sistema de 9.2.6 canales con una barra de sonido central, cuatro altavoces satélite y esos dos subwoofers, con Ultimea prometiendo «graves de calidad cinematográfica» y «simplicidad sin esfuerzo».

Si ampliamos y mejoramos la imagen de arriba utilizando tecnología de imagen avanzada (sí, es Photoshop), vemos la disposición prevista del nuevo sistema: barra de sonido en la parte delantera, dos pequeños altavoces satélite a los lados, dos altavoces traseros, dos subwoofers a cada lado de la barra de sonido y un televisor que muestra Edge of Tomorrow para hacer una demostración (como es lógico).

Supongo que cada uno de los pequeños satélites incluye un canal surround y un canal ascendente, mientras que la barra de sonido proporciona cinco canales surround y dos canales ascendentes.

(Image credit: Ultimea)

El buque insignia actual de Ultimea es la barra de sonido X70, que ofrece hasta 980 W en una configuración 7.1.4 con satélites inalámbricos y un subwoofer de 10 pulgadas. Aunque ahora tiene descuento, el precio de venta original era de 799 $ / 679 £ (unos 1192 AU$).

Nos han impresionado mucho las barras de sonido económicas de Ultimea, pero si la X100 sale al mercado con este precio, tendrá que ser muy buena, ya que competirá con algunas de las mejores barras de sonido, como la Samsung HW-Q800D. Es 5.1.2 en lugar de 9.2.6, pero un sistema de sonido es mucho más que el número de canales, y el de Samsung es un sistema con un sonido magnífico.

Sin embargo, si Ultimea consigue crear un sistema Dolby Atmos súper envolvente (Atmos no se menciona en la información de Ultimea hasta ahora, pero tiene que estar) con múltiples altavoces surround reales a un buen precio, sin duda despertará mucho interés por parte del equipo de TechRadar.

La transmisión en vivo de la marca desde el CES debería ser interesante, sobre todo porque Ultimea dice que tiene la intención de repartir más de 10 000 dólares en «premios de sorteo» entre los espectadores en vivo. También presentará más anuncios de productos, incluyendo "un ecosistema completo de audio para el hogar" que incluye "sistemas de cine en casa inalámbricos, altavoces de estantería, subwoofers activos, reproductores de música y máquinas de karaoke".

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página de noticias sobre la CES 2026 para conocer las últimas novedades y nuestras opiniones prácticas sobre todo tipo de productos, desde televisores inalámbricos y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial.

