La nueva barra de sonido Dolby Atmos FlexConnect y los altavoces de LG hacen que los equivalentes de la competencia parezcan anclados en el pasado

El precio en el Reino Unido de la nueva barra de sonido Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect y los altavoces de LG ha cambiado.

La barra de sonido insignia cuesta ahora 900 £, el subwoofer 600 £ y los altavoces inalámbricos 400 £ y 250 £.

Esto los sitúa a la altura de los productos de Sonos, pero el sistema es más flexible.

LG ha cambiado el precio anunciado anteriormente en el Reino Unido para su sistema modular Sound Suite, compuesto por la barra de sonido Dolby Atmos FlexConnect y los altavoces, y este precio los convierte en una verdadera amenaza para los equivalentes de Sonos.

La barra de sonido H7 cuesta ahora 900 libras en lugar de 1000; el subwoofer W7 cuesta 600 libras en lugar de 700; y el altavoz inalámbrico M7 ha bajado a 400 libras en lugar de 450.

Sin embargo, hay un precio que ha subido. El altavoz inalámbrico M5, el más barato de la gama, ha cambiado de precio y ahora cuesta 250 libras en lugar de las 250 libras anunciadas anteriormente.

En Estados Unidos, la barra de sonido H7 cuesta 999 dólares, el subwoofer W7, 599 dólares, el altavoz M7, 399 dólares, y el altavoz M5, 249 dólares.

Sospecho que los precios en general van a causar cierto malestar en la sede de Sonos: la barra de sonido H7, el subwoofer W7 y el altavoz M7 no solo son iguales o más baratos que los productos equivalentes de Sonos (el Sonos Arc Ultra, el Sonos Sub 4 y el Sonos Era 300), sino que también son más flexibles.

Esto se debe a que Dolby Atmos FlexConnect no es solo una marca, sino una forma inteligente de configurar los altavoces de sonido envolvente que te permite olvidarte de las antiguas reglas del cine en casa.

(Image credit: LG)

Por qué la flexibilidad podría ser la mejor característica de FlexConnect

Al igual que muchas empresas de audiovisuales, el sonido envolvente de Sonos es excelente, pero requiere una configuración sencilla: una barra de sonido centrada en la parte delantera, altavoces envolventes a ambos lados detrás de ti y tú perfectamente posicionado frente al centro de la pantalla.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Y esa es una de las razones por las que no tengo una configuración Sonos, porque, como en muchos hogares, mi sala de estar es totalmente hostil a las distribuciones simétricas. Se construyó en la década de 1960, cuando un CRT de 20 pulgadas se consideraba un televisor de pantalla grande.

Solo hay un lugar en la habitación donde puedo colocar mi televisor y, para ello, tengo que colocar los altavoces envolventes en lugares extraños y asimétricos. Por eso me decidí por una configuración con cables: mi receptor AV me permite especificar la altura y la distancia de los altavoces, y luego calcula los retardos y los niveles para compensar la ubicación imperfecta.

Si fuera a comprar un nuevo sistema ahora, sin duda consideraría FlexConnect.

FlexConnect hace básicamente lo mismo que mi receptor AV, pero de forma aún más cómoda: yo tuve que sacar la cinta métrica, pero si tienes un concentrador adecuado, FlexConnect mapea la habitación automáticamente. En el caso de LG, la barra de sonido o un nuevo LG T pueden actuar como concentrador.

Esto significa que puedes tener una barra de sonido y un altavoz trasero, o tal vez tres altavoces en un extraño triángulo si eso te resulta más conveniente, y el sistema ajustará su salida para que suene como una configuración de sonido envolvente tradicional.

Aún estamos en los inicios de esta tecnología, pero lo que hemos visto, y lo que es más importante, lo que hemos escuchado, es muy impresionante. Si cumple las promesas de LG y es adoptada por múltiples fabricantes de televisores y equipos de audio, podría suponer una seria competencia para las mejores barras de sonido.

Deja a Sonos como un anticuado, con su sistema de altavoces cada vez más avanzado pero aún limitado a posiciones estáticas, y según mi colega Matt Bolton, el sistema de LG también suena muy bien...

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.