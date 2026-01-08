Los mejores televisores del CES 2026: OLED más brillantes, pantallas de 130 pulgadas y mini LED RGB por todas partes

Los grandes nombres del mundo de la televisión están presentando nuevos modelos en el CES 2026, con televisores de última generación que utilizan la nueva tecnología RGB mini-LED y que llaman la atención por su excepcional riqueza de colores.

El mini-LED RGB y sus variantes (Samsung Micro RGB, Hisense RGB evo, LG Micro RGB, TCL Mini RGB, etc.) estarán presentes en los mejores televisores de este año, que llegarán a finales de enero. Pero también hay televisores OLED nuevos y mejorados en exhibición en el CES, con LG y Samsung intensificando sus esfuerzos para ofrecer televisores OLED aún más brillantes que el año pasado, junto con una mejor resistencia a los reflejos y funciones de juego mejoradas.

A continuación se muestra una lista de los televisores que hemos visto hasta ahora en el CES 2026 y que parecen tener posibilidades de entrar en nuestra guía de los mejores televisores nada más salir al mercado. Y si te preguntas por qué no hay modelos de Sony, es porque Sony suele esperar hasta la primavera para anunciar sus nuevos televisores para el año, mientras que Panasonic tampoco ha mostrado ningún nuevo modelo en el CES.

Samsung S95H OLED

El Samsung S95H (derecha) tiene un brillo máximo un 35% superior al del Samsung S95F (izquierda) del año pasado (Image credit: Future)

El Samsung S95H es el sucesor del Samsung S95F, el televisor del año 2025 según TechRadar. Este nuevo modelo insignia ofrece un brillo máximo un 35 % superior al del modelo del año pasado, lo que, según Samsung, se debe a las mejoras en la eficiencia del filtro de color y la capa emisora del panel QD-OLED.

Otras mejoras en la calidad de imagen incluyen un mapeo de tonos HDR refinado, con el televisor ahora ajustado para contenidos masterizados hasta 4000 nits, junto con un procesamiento de reducción de ruido mejorado para mejorar el aspecto de los programas 4K transmitidos a baja velocidad de bits.

El S95H se comercializará con un «marco artístico» metálico que le da al televisor un aspecto flotante cuando se monta en la pared, y es compatible con el modo Art Mode que se encuentra en los televisores The Frame de la empresa. A diferencia del S95F, que contaba con el One Connect Box de Samsung para conexiones de fuentes externas, el nuevo S95H tiene sus puertos de conexión integrados, aunque opcionalmente se puede emparejar con el Wireless One Connect Box de Samsung, una opción que aumenta el número de entradas HDMI a un total de ocho puertos.

LG OLED evo G6/W6

(Image credit: Future)

El nuevo buque insignia de LG, el OLED evo G6, cuenta con un nuevo panel de pantalla Primary RGB Tandem 2.0 con la función Brightness Booster Ultra, que ofrece un aumento del brillo del 20 % con respecto al LG G5 del año pasado. La tecnología Hyper Radiant Color de LG amplía las ventajas de la calidad de imagen del panel a otros factores, como el color y el contraste, mientras que la tecnología Reflection Free Premium garantiza un "negro perfecto" tanto en condiciones de visualización en habitaciones claras como oscuras, con una reflectancia de pantalla inferior al 0,5%.

El nuevo G6 es también un televisor para juegos de alta gama, con Nvidia G-Sync, FreeSync Premium Pro y compatibilidad con 4K 165 Hz, así como una función Motion Booster para juegos de 1080p a 330 Hz. Es el primer televisor del mundo que cuenta con juegos en la nube GeForce Now 4K 120 Hz y es compatible con mandos de juegos Bluetooth de latencia ultrabaja.

El nuevo televisor OLED W6 Wallpaper de LG se integra perfectamente en su entorno (Image credit: Future)

El LG OLED evo W6 marca el regreso del concepto Wallpaper TV de LG, con un diseño refinado que aprovecha la última generación de Zero Connect Box de la compañía, una versión un 35 % más pequeña que la caja de conexión inalámbrica del año pasado que admite streaming de hasta 4K 165 Hz.

Los televisores LG W6 utilizan el mismo panel de pantalla Primary RGB Tandem 2.0 que el G6, pero están encerrados en una carcasa delgada como un lápiz con elegantes biseles laterales con patrón lineal curvo y un panel trasero de madera de ébano. Un soporte plegable integrado de dos puntos permite una instalación empotrada en la pared, y una ruta de sonido optimizada y un puerto de sonido proporcionan a los altavoces integrados de 4.2 canales y 60 vatios de este televisor ultradelgado el espacio suficiente para funcionar correctamente.

LG C6H OLED

(Image credit: Future)

En TechRadar, somos grandes admiradores de los televisores OLED de la serie C de LG, que ofrecen una calidad de imagen impresionante y funciones para videojuegos a un precio razonable. Este año, LG ha decidido dividir la nueva serie C6 en dos: los modelos de 77 y 83 pulgadas cuentan con una pantalla Primary RGB Tandem 2.0, la misma que se utiliza en el nuevo LG G6, mientras que los modelos más pequeños de la gama cuentan con una pantalla W-OLED más estándar y de menor brillo.

Todos los televisores OLED de la serie C compartirán un rápido procesador Alpha 11 Gen 3 AI que proporciona mejoras en la imagen, el sonido y la navegación por la interfaz de usuario. La nueva estrategia de LG con la serie C debería ser motivo suficiente para apostar fuerte, ya que los modelos de 77 y 83 pulgadas ofrecen, en teoría, un rendimiento tan bueno como los OLED insignia de la empresa a un precio más razonable.

TCL X11L SQD Mini-LED

El nuevo TCL X11L (centro) se exhibió junto con un televisor TCL RGB mini-LED (izquierda) y un televisor Hisense RGB mini-LED (derecha) (Image credit: Future)

La estrella de la exposición de televisores de TCL en el CES fue la gama SQD mini-LED de la serie TCL X11L. Estos modelos utilizan cristales Super QLED de nueva formulación, que son solo uno de los componentes del sistema Deep Color, que ofrece una cobertura del 100 % del espacio de color BT.2020, según la empresa.

Los televisores de la serie X11L también son capaces de alcanzar un brillo máximo de 10 000 nits y cuentan con hasta 20 000 zonas de atenuación local para ofrecer negros con una profundidad y claridad similares a las de los OLED. Serán compatibles con el próximo formato Dolby Vision 2 Max, incorporarán un conjunto de altavoces frontales Audio By Bang & Olufsen con un altavoz central dedicado y serán compatibles con Dolby Atmos FlexConnect.

Samsung 130-Pulgadas Micro RGB

El televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung llega para sustituir a tu proyector (Image credit: Future)

Si uno buscara en el CES un televisor que pudiera competir con los mejores proyectores, el Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung sería ese televisor. Al igual que otros ejemplos de mini LED RGB presentados en el CES, este magnífico televisor ofrece una cobertura del 100 % del espacio de color BT.2020. Utiliza el concepto de diseño «Timeless Frame» de Samsung y cuenta con la misma pantalla antirreflejos que otros televisores Samsung, como el nuevo S95H OLED.

Lamentablemente, el modelo de 130 pulgadas es solo un prototipo que no estará disponible en 2026. Sin embargo, cuenta con la misma tecnología central que la nueva línea de televisores Micro RGB de Samsung (se trata, en realidad, de una versión de 130 pulgadas del R95H de gama alta), que se comercializará en tamaños de pantalla de 55 a 115 pulgadas.

Hisense 116UXS Mini-LED

El nuevo Hisense 116 UXS añade un elemento cian a su retroiluminación RGB para ampliar la gama de colores (Image credit: Future)

Hisense ha optado por hacer las cosas de forma un poco diferente con su próxima línea de televisores mini-LED. En el CES, la empresa presenta RGB MiniLED evo, una variante de su tecnología RGB mini-LED para televisores que añade un componente cian al módulo de luz RGB para ampliar el detalle del color, junto con una increíble cobertura del espacio de color BT.2020 del 110 %.

Hisense afirma que la incorporación del cian crea colores aún más realistas que los que pueden mostrar los televisores RGB mini-LED. Y aunque la paleta de colores psicodélicos del contenido generado por computadora utilizado para mostrar el 116UXS de 116 pulgadas en el CES distaba mucho de ser realista, sin duda era rica y llamativa.

Hisense fue pionera en el uso de RGB mini-LED, con el lanzamiento del Hisense 116UX en 2025. Con un precio de 30 000 dólares, ese modelo de 116 pulgadas está fuera del alcance de la mayoría de los compradores, pero tenemos grandes esperanzas de que los televisores RGB mini-LED de 55 a 100 pulgadas que Hisense también anunció en el CES tengan un precio (mucho) más asequible.

