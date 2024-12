LG OLED evo C4: La experiencia OLED que está casi en la cima

No es secreto para nadie que LG es líder en tecnología de paneles OLED y que sus Smart TV se encuentran entre las más avanzadas del mercado.

Hoy reseñaremos uno de sus modelos estrella: la C4 OLED Evo en su formato de 65 pulgadas, la cual, como verás a lo largo de esta reseña, consideramos que es la mejor televisión que puedes tener en casa en este formato.

Si te gustan las pantallas OLED, seguro has oído hablar de la serie C de LG. Son un punto de referencia en televisores de gama media-alta: grandes especificaciones sin romper el banco (completamente). Este año, LG regresa con la OLED evo C4, prometiendo brillo mejorado, colores más ricos y una experiencia gamer todavía más refinada.

Diseño: Minimalismo ultra delgado

"Wow, ¿esto es una pantalla o una hoja de papel?" Esa fue nuestra primera impresión al ver la LG C4. Su grosor máximo es de 4.5 cm, pero la mayor parte de la pantalla tiene solo medio centímetro. Esto no solo la hace lucir elegante, sino también facilita su instalación.

El modelo de 65 pulgadas pesa apenas 16.6 kg sin soporte, lo que la hace mucho más ligera que la competencia (y más amable con tus muros). Eso sí, su pedestal no está diseñado para acomodar una barra de sonido de forma cómoda, así que considera opciones de montaje en pared si planeas adquirir una.

(Image credit: LG Global)

Calidad de imagen: Colores que te atrapan

LG prometió mejorar el brillo y nitidez respecto a su modelo anterior, el C3, y cumplió. Los colores son ricos y equilibrados, con tonos vibrantes que no se sienten artificiales. Las escenas oscuras también se manejan bien, aunque falta un poco de detalle en las sombras cuando ves contenido en SDR.

En pruebas de contenido HDR como Interstellar o Blade Runner 2049, la C4 brilló —literalmente—, mostrando detalles en reflejos brillantes y transiciones suaves entre zonas de luz y sombra. Eso sí, no alcanza el nivel de modelos QD-OLED como el Samsung S95C, pero considerando su precio, no decepciona.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Para quienes priorizan la salud visual, LG incluye tecnología Eye Comfort, que reduce la emisión de luz azul y elimina parpadeos molestos. Perfecto para esas sesiones de "¿Solo un capítulo más?" que terminan a las 3 AM.

(Image credit: LG Global)

Experiencia gamer: El sueño de cualquier jugador

Si eres gamer, la C4 es una opción sólida. Compatible con 4K a 144Hz, VRR, G-Sync y Dolby Vision Gaming, ofrece una experiencia de juego fluida y visualmente impresionante. Durante nuestras pruebas con Halo Infinite y The Last of Us Part II, la acción se sintió rápida y responsiva, sin retrasos ni desgarramiento de pantalla.

El Game Optimizer es una herramienta clave que hace que los ajustes sean rápidos y sencillos, desde modificar la configuración de brillo hasta activar o desactivar funciones como VRR. Además, incluye un panel de control de juegos que muestra información útil como el framerate y la latencia en tiempo real.

En cuanto al rendimiento, su tiempo de respuesta de 9.2 ms en modo optimizado es sobresaliente, especialmente para jugadores competitivos que buscan la mayor precisión. Juegos como Call of Duty o Forza Horizon 5 lucen increíbles gracias a los colores vibrantes y la fluidez del movimiento. Si tienes una PC de gama alta, podrás aprovechar al máximo su compatibilidad con 144Hz, una característica poco común en televisores.

En resumen, este televisor no solo cumple con las expectativas de los gamers, sino que establece un estándar alto en su categoría.

(Image credit: LG Global)

Audio promedio, se compensa con una barra de sonido

Aquí es donde la C4 no brilla tanto. Aunque incluye Dolby Atmos y una configuración de altavoces 2.2 con 40W, el sonido integrado sigue siendo promedio. Si bien hay mejoras respecto al modelo anterior, como una mayor claridad en los diálogos y una mejor distribución del sonido en espacios pequeños, aún le falta el impacto y profundidad que esperarías para complementar su impresionante calidad de imagen.

En pruebas con películas como Dune o Blade Runner 2049, los bajos carecieron de contundencia, y aunque las frecuencias medias son aceptables, las altas pueden sonar algo planas a volúmenes elevados. Para contenido cotidiano como noticieros o series ligeras, cumple, pero si buscas inmersión en cine o videojuegos, una barra de sonido es esencial.

Recomendamos combinarla con una barra de sonido para sacar el máximo provecho a la experiencia audiovisual. La compatibilidad con eARC hace que conectar equipos externos sea sencillo y optimiza el procesamiento de sonido para Dolby Atmos.

En resumen, el audio integrado de la C4 es funcional, pero no hace justicia a su espectacular calidad de imagen.

WebOS

El sistema operativo webOS 24 es uno de los puntos fuertes de esta TV. Su interfaz es intuitiva, rápida y personalizable, con soporte para perfiles de usuario y recomendaciones basadas en tus hábitos. Apps como Netflix, Disney+ y GeForce Now están preinstaladas y funcionan de maravilla.

Además, LG ha agregado compatibilidad con Chromecast, lo que la hace más versátil para usuarios de Android.

Veredicto

La LG OLED evo C4 es un televisor impresionante que sobresale en calidad de imagen y experiencia gamer. Aunque su audio no está a la altura, la combinación de diseño, especificaciones y sistema operativo hacen que sea una de las mejores opciones en la gama media-alta.

Si puedes esperar algunos meses, es probable que el precio baje y se vuelva una ganga. Mientras tanto, si buscas una pantalla con colores vibrantes y rendimiento excepcional para juegos, la C4 definitivamente debería estar en tu lista.