LG logra lo impensable: televisores inalámbricos sin pérdida de calidad

¿Eres de los que todavía tiene dudas sobre la calidad de imagen en los televisores inalámbricos? De ser así, llegaste al lugar indicado, pues LG anunció que sus televisores inalámbricos premium se convirtieron en los primeros del mundo en recibir la certificación True Wireless Losslesss Vision que otorga una organización independiente dedicada a pruebas, inspección y certificación: TÜV Rheinland. Pero no te preocupes, a continuación te compartimos todos los detalles.

Los modelos LG OLED evo W6 y Mini RGB evo MRGB9M fueron certificados por ofrecer calidad de imagen 4K visualmente sin pérdida, demostrando que la transmisión inalámbrica de video ya no implica sacrificar desempeño de imagen.

Calidad de imagen inalámbrica certificada

La certificación verifica que los televisores inalámbricos de LG ofrecen calidad de imagen 4K sin pérdida, preservando la integridad de la señal de video original mediante la tecnología propietaria de transmisión inalámbrica de la compañía. En el LG OLED evo W6, el desempeño inalámbrico certificado soporta frecuencias de actualización de hasta 165Hz2.

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La evaluación confirmó que los televisores inalámbricos de LG mantienen la precisión de color, el detalle de imagen y la reproducción tonal HDR sin los compromisos de calidad usualmente asociados con la transmisión inalámbrica.

Libertad inalámbrica, sin las concesiones habituales en imagen

La certificación True Wireless Lossless Vision verifica que un producto de visualización inalámbrica puede ofrecer video sin pérdida equivalente a la calidad de la fuente original. La capacidad de los televisores LG para lograrlo sin sacrificios ni condiciones representa un avance significativo en entretenimiento en casa.

Para esta verificación, TÜV Rheinland estableció un estándar de prueba dedicado que cubre factores clave para ofrecer un desempeño visual de alta calidad, como input lag, precisión de color y seguimiento gamma.

Tras las evaluaciones requeridas, TÜV Rheinland confirmó que los televisores inalámbricos de LG mantienen una reproducción precisa de color, detalle fino de imagen y desempeño preciso de tonos HDR dentro de niveles de tolerancia definidos (en relación con la señal de entrada), calificándolos como visualmente sin pérdida bajo estándares internacionales de prueba.

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Para los consumidores, esto significa que películas cinematográficas, deportes en vivo y gaming de nueva generación pueden disfrutarse de forma inalámbrica con la misma confianza en calidad de imagen que antes se reservaba para configuraciones de TV con conexión por cable.

Wallpaper TV: diseñado para ser inalámbrico, certificado para excelencia visual

El LG OLED evo W6 Wallpaper TV encabeza la línea certificada de televisores LG. El modelo combina desempeño visualmente sin pérdida con un diseño ultradelgado que se integra a la pared, brindando una experiencia de entretenimiento envolvente y un toque moderno y sofisticado a los espacios.

Con un perfil de 9 milímetros y acompañado por la Zero Connect Box33, que concentra todas las entradas y puede colocarse hasta a 10 metros de distancia de la pantalla, el Wallpaper TV ofrece una estética limpia y libre de cables que se integra de manera natural al entorno.

Concebido tanto como una pantalla premium como un objeto de diseño, el Wallpaper TV está diseñado para desaparecer visualmente en el espacio, permitiendo que el contenido sea protagonista, mientras la conectividad inalámbrica elimina la necesidad de cables visibles o elementos externos que generen desorden.

Este enfoque impulsado por diseño refuerza la promesa de una verdadera experiencia inalámbrica, brindando mayor libertad en colocación e integración interior sin comprometer la calidad de imagen.

La tecnología Reflection Free Premium4 de LG mejora aún más la experiencia de visualización inalámbrica en el OLED evo W6, minimizando reflejos en pantalla para ayudar a preservar contraste, color y detalle incluso en habitaciones iluminadas por el sol. Esta tecnología avanzada permite disfrutar la calidad de imagen certificada sin pérdida del Wallpaper TV a cualquier hora del día o la noche.

(Image credit: LG)

Desempeño inalámbrico sin pérdida en distintas tecnologías de pantalla

El MRGB9M también recibió la certificación True Wireless Lossless Vision, extendiendo el desempeño inalámbrico certificado de LG más allá de pantallas OLED.

Diseñado para pantallas ultragrandes y entornos premium de visualización, el MRGB9M aplica precisión de procesamiento de imagen de nivel OLED a tecnología LCD avanzada, ofreciendo excepcional precisión de color, control de contraste y consistencia de imagen a gran escala. Disponible en tamaños de 65, 75 y 86 pulgadas, la línea amplía la oferta certificada inalámbrica de LG en una gama más amplia de televisores premium.

Un nuevo referente para televisores inalámbricos premium

"La certificación True Wireless Lossless Vision confirma que nuestros televisores premium pueden ofrecer calidad de imagen y libertad inalámbrica al mismo tiempo", dijo Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. "Este logro refleja el compromiso histórico de LG por elevar la experiencia de visualización y mejorar la vida cotidiana."

Con desempeño inalámbrico certificado por TÜV ahora presente tanto en modelos OLED como Mini RGB, LG está estableciendo un nuevo punto de referencia para televisores premium que combinan flexibilidad de diseño con integridad de imagen verificada de manera independiente.

Disponibilidad

La disponibilidad de los televisores LG certificados con True Wireless Lossless Vision, LG OLED evo W6 y LG Mini RGB evo MRGB9M, puede variar según el mercado.