LG anuncia el televisor LG OLED evo G6 en el CES 2026: un 20% más brillante, con menos reflejos y el primero del mundo con juegos en la nube 4K a 120 Hz

LG anunció la serie OLED evo G6 en el CES, prometiendo un brillo un 20 % superior al del G5.

También cuenta con una pantalla antirreflectante mejorada y es el primero del mundo en admitir juegos en la nube a 120 Hz.

LG también anunció nuevos televisores QNED mini-LED con pantallas de hasta 115 pulgadas y un televisor Gallery Art con marco incluido.

LG ha anunciado su nuevo televisor OLED insignia en el CES 2026. El OLED evo G6 ofrecerá un mayor brillo y una menor reflectividad de la pantalla que su predecesor, el LG G5, y será el primer televisor del mundo con juegos en la nube a 120 Hz y compatibilidad con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja.

El OLED evo G6 utilizará el nuevo panel de pantalla Primary RGB Tandem 2.0 de LG, que supone una mejora con respecto al panel Primary RGB Tandem utilizado en el LG G5, uno de los mejores televisores de 2025. Entre las mejoras se incluye la tecnología Hyper Radiant Color, que, según LG, amplía las ventajas de brillo de su panel Primary RGB Tandem a otros factores de calidad de imagen, como el color y el contraste.

Las especificaciones de LG para el nuevo G6 incluyen la función Brightness Booster Ultra, que proporcionará un aumento del brillo del 20 % con respecto al G5. La tecnología Reflection Free Premium permitirá al G6 ofrecer un «negro perfecto» en condiciones de visualización claras u oscuras, con una reflectancia de pantalla inferior al 0,5 %.

El rendimiento de visualización en habitaciones luminosas del televisor también se verá favorecido por el modo Ambient Filmmaker, que utiliza un sensor integrado para ajustar automáticamente la imagen en función de las condiciones de iluminación sin sacrificar la precisión.

El nuevo G5 está optimizado para juegos, con Nvidia G-Sync, FreeSync Premium Pro y compatibilidad con 4K 165 Hz, además de una función Motion Booster que permite jugar a 1080p a 330 Hz. También será el primer televisor del mundo con juegos en la nube 4K 120 Hz integrados (a través de GeForce Now) y compatibilidad con controladores Bluetooth de latencia ultrabaja.

IA abundante

El nuevo procesador Alpha 11 AI Gen 3 de LG se utiliza en el G6 (que también se utiliza en los nuevos televisores Micro RGB que LG ya ha anunciado), lo que aporta las ventajas de una navegación más rápida por la interfaz de usuario webOS, además de un montón de funciones basadas en la inteligencia artificial.

Un nuevo centro de inteligencia artificial dentro de webOS albergará funciones como AI Concierge y AI Search, que utilizan Copilot y Gemini. Para mejorar la imagen, una nueva función AI Genre TruMotion puede corregir automáticamente las vibraciones según el género del contenido, como películas o deportes, y una función AI Super Upscaling proporciona optimización por género y escena.

La función AI Sound Pro de LG que se encuentra en el G5 también se incluirá en el G6, ofreciendo una mezcla virtual de 11.1.2 canales de bandas sonoras de películas y televisión. Al igual que con el G5, los formatos de banda sonora DTS no serán compatibles con el nuevo televisor.

No se han anunciado los tamaños de pantalla, los precios ni la disponibilidad de la serie LG OLED evo G6.

QNED ultragrande, Gallery TV y mucho más

LG se subirá al tren de los televisores de pantalla gigante en 2026, con su línea QNED mini-LED disponible en tamaños de pantalla de hasta 115 pulgadas. Estos modelos cuentan con un procesador Alpha 8 AI Gen 3 y Dynamic QNED Color Pro de LG.

LG también ha anunciado su nuevo Gallery TV, un televisor artístico con un marco incluido diseñado específicamente para montarlo en la pared. El Gallery TV utilizará el nuevo servicio de suscripción Gallery+ de LG, que permite a los espectadores acceder y mostrar hasta 5000 imágenes. También se pueden generar imágenes únicas con la función Gemini AI de webOS.

(Los aficionados a los televisores OLED desde hace tiempo recordarán sin duda que la G de la serie G originalmente significaba «Gallery», pero ahora ese honor parece haber pasado a una nueva gama).

La empresa anunció en diciembre su nueva línea de televisores Micro RGB evo y los altavoces Sound Suite Dolby Atmos FlexConnect, que también se presentan en el CES 2026.

