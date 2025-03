Hisense presentó su nueva serie de pantallas MiniLED ULED 2025, ahora más grandes que nunca

¿El tamaño importa? Sin duda, cuando se trata de televisores claro que importa, por ello, Hisense presentó su nuevo portafolio MiniLED ULED 2025, la cual incluye los modelos U6, U7, U8 y U9, con más opciones que nunca en pantallas de gran formato ultra-grande. De esta forma ofrecerá una calidad de imagen superior y un rendimiento excepcional en nuestro hogar.

Los nuevos modelos de televisores 2025 ULED de Hisense garantizan que los amantes del cine, los jugadores y los aficionados al deporte disfruten de vivencias únicas y más grandes a precios justos.

La serie U9 2025 presenta un nuevo modelo de 65 pulgadas, con opciones de 75 y 85 pulgadas. Cuenta con el motor Hi-View AI Engine X para mejorar la calidad de imagen y tecnologías como AI 4K Upscaler y AI Super Resolution para una claridad cercana a 4K. Dolby Vision IQ®, IMAX Enhanced y Filmmaker Mode preservan la intención creativa del contenido, mientras que una frecuencia de actualización nativa de 165 Hz proporciona un rendimiento de juego superior, aunado a un sonido envolvente multicanal con las mejoras CineStage X Surround, Dolby Atmos y DTS Virtual X.

