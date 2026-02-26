He visto el primer televisor OLED con el panel más económico de nueva generación de LG, y parece una buena mejora, pero hay que leer la letra pequeña

Panasonic ha presentado recientemente su nueva gama de televisores para 2026 (para el Reino Unido y Europa; las noticias sobre Estados Unidos se darán a conocer más adelante), que incluye un nuevo modelo OLED que es una primicia mundial. El Panasonic Z86C será un nuevo OLED básico dentro de la gama de Panasonic y es el único televisor presentado hasta el momento que incluye el nuevo panel OLED SE de LG Display, que será más económico y potencialmente más brillante que las pantallas OLED económicas anteriores.

El Z86C (conocido en Europa como Z85C) es el único OLED nuevo de Panasonic este año, ya que la empresa mantiene el televisor insignia Panasonic Z95B y el OLED de gama media Z90B del año pasado; el nuevo se situará justo por debajo de ellos.

Pude ver el nuevo televisor en el evento de lanzamiento de Panasonic y, aunque solo fue una breve primera impresión, inicialmente me pareció positivo en el aspecto que más curiosidad despierta: el brillo.

Algunos datos breves sobre este nuevo panel: LG Display afirma que debería ser más barato de fabricar y más brillante (hasta 1000 nits) que el anterior panel OLED económico, pero una de las formas de conseguirlo es eliminando el polarizador, una capa diseñada para reducir los reflejos. Los fabricantes pueden añadir su propio polarizador u otra solución para reducir los reflejos cuando fabrican el televisor, pero esto aumenta el costo y reduce el brillo.

Pero la buena noticia con el Z86C es que, al verlo en una sala de conferencias muy iluminada, con el Z90B de gama media justo detrás como referencia, parece que cumple en cuanto a brillo, y sin una reflectividad más evidente que la del Z90B.

La demostración de Panasonic consistió en un conjunto de imágenes espaciales muy adecuadas para OLED, con nebulosas, galaxias y estaciones espaciales moviéndose sobre un fondo negro (y estrellado). Las pequeñas estrellas individuales tenían un buen nivel de brillo, más de lo que esperaba, al tiempo que se beneficiaban claramente del fondo negro intenso que el OLED puede lograr justo al lado de la luz.

En las imágenes que pueden aprovechar el brillo, a primera vista, el nuevo panel realmente parecía estar a la altura del de gama media. La brillante corona del sol brilla en la pantalla y una galaxia en remolino está llena de vitalidad y ricos matices. A simple vista, hay muy pocas diferencias entre las pantallas.

Pero hay indicios de diferencias: en esta toma del sol, se puede observar que, aunque la luminancia de ambos parece más o menos igual en los dos televisores, hay muchos más detalles en el televisor de atrás: el Z90B.

Se puede apreciar una mayor dispersión de áreas oscuras y claras salpicadas en la parte superior del sol en el televisor de atrás, mientras que en el Z86C estas no son tan claras, ya que hay menos variación en el tono.

Esto sugiere que, o bien el procesamiento o bien el panel (o la combinación de ambos) son mejores en el mapeo de tonos en el Z90B que en el Z86C. El mapeo de tonos es lo que ocurre cuando un vídeo se codifica con un nivel de brillo diferente al que puede mostrar un televisor: el televisor tiene que «comprimir» el brillo, lo que puede provocar la pérdida de detalles debido a que los diferentes niveles de tono se mezclan. Es algo habitual en televisores menos brillantes.

Por supuesto, es posible que esto se pueda mejorar con actualizaciones de software antes del lanzamiento del televisor, pero no me sorprendería que este tipo de matices marcaran la diferencia entre este televisor y los de gama media, ya que son precisamente los pequeños matices los que hacen que los televisores realmente buenos merezcan la pena el gasto adicional.

Me interesará ver si obtenemos resultados similares en otros televisores (no se ha anunciado ninguno, pero apostaría a que el LG B6 lo utilizará) que utilicen este panel: una buena sensación de brillo percibido, pero con signos reveladores de que carece del rendimiento general del panel mejorado utilizado en el Z90B (y el LG C5).

El elemento que me interesaba ver, además del brillo, era la reflectividad, ya que será una gran incógnita en los televisores que utilicen este panel, ya que no tiene su propio polarizador, por lo que podría variar mucho en los televisores.

Y en este caso, no pude ver una gran diferencia en la reflectividad en comparación con el Z90B en la sala de demostración; en mis fotos, hay más reflejos en el Z86C, pero eso se debe más bien a los ángulos de fotografía. Panasonic ha añadido un polarizador aquí; aún no tenemos el precio del televisor, así que no sé qué significará eso para el precio en general.

Todo esto significa que no solo me interesa ver más del Z86C y lo que puede hacer en un entorno de prueba completo, sino también más del panel LG, y si veo resultados similares cuando se utiliza en otros lugares (y con otros procesadores).

El Z86C aún no tiene precio ni fecha de lanzamiento, pero sabemos que tendrá 120 Hz y soporte de actualización variable para juegos, soporte para Dolby Vision y HDR10+, y el software Amazon Fire TV (reemplazado por Google TV en Europa, en la versión Z85C). Estará disponible en tamaños de 55 y 65 pulgadas.

